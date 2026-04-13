Etický Kodex EveryRat
PEREX: „Jsme opravdu tak snadno nahraditelní? Zatímco my lidé stále jen uvažujeme o tom, jak bychom měli žít, a čekáme na schválení zákonů, které nás k tomu donutí, jiný druh už to dělá přirozeně. Krysy nečekají na politiky ani na ideologie. V troskách světa, který bychom sami nikdy neustáli, by začaly přirozeně žít hodnoty, o kterých jsme my jen sepisovali etické kodexy. Stačilo, aby začaly držet spolu, a v tu ránu se staly lidštějšími, než jsme my sami, kdy byli. Následující řád není sci-fi – je to zrcadlo naší neschopnosti přijmout etické hodnoty o kterých pouze a jen „nahlas uvažujeme“, avšak neustále očekáváme, že veškeré tyto změny učiní někdo za nás, a to považujeme za správné.“
„Tento text byl nalezen v paměti serverů, které běžely dlouho poté, co utichl poslední lidský hlas.“
„Hodnoty nejsou lidským vynálezem, byly podmínkou lidské existence. Pokud jimi nežili lidé, našli si přirozenou cestou jiného hostitele.“
„Krysy nikdy nečekají na schválení krysího zákona. Ony prostě žijí přirozeně tím, o čem lidé po celý svůj život kázali a zvažovali, zda to za ně neučiní někdo jiný.“
ETICKÝ KODEX EveryRat
Preambule
My, přeživší krysy v troskách starého světa, v čase po velkém záblesku, kdy lidé ze západu odešli pomáhat na východ a už se nevrátili, přijímáme tento řád. Věrni zákonu smečky a síle kolektivu, odhodláni osídlit tunely i povrch, budujeme EveryRat jako jedinou cestu k přežití. Nechť nám lidské vize „rovnosti“, navždy připomínají, že ji lidé realizovali až v momentě totálního vyhlazení. Nejsme jako lidé…, my nebudujeme pro iluzi, ale pro krev, teplo a společné zrno. Změnu nikdy nezačnou jiný krysy, ale my sami. Etika není žádná věda, ale přirozený instinkt k přežití, který lidé v sobě udusili složitostmi a egem.
KAPITOLA I: ZÁKLADNÍ PRINCIPY
Článek 1: Účel a Vize
- Nahradit lidskou chamtivost krysí spoluprací. Pokud jedna krysa najde potravu, našla ji celá smečka.
- Využilo lidské trosky pro krysí budoucnost. Budeme žít v jejich podzemí, ale podle našich přirozených pravidel.
- Zajistit, že nikdo nezůstane v radiaci sám. Samostatná krysa uhyne, smečka jako celek přežije a postupně ovládne svět.
Článek 2: Hodnoty EveryRat
- SDÍLENÉ TEPLO: Silní zahřívají slabé v mrazivých nocích nukleární zimy.
- ČISTÝ ČICH: Nelhat smečce o zdrojích vody a jídla. Kdo lže o potravě, ohrožuje rod.
- ODOLNOST: Přežít vše, jedy, chlad i čas. Jsme dědicové země.
KAPITOLA II: KOŘENY, PRÁVA A POPOVINNOSTI SMEČKY
Článek 3: Tradice EveryRat
EveryRat čerpá z moudrosti těch, co přežili:
- Instinkt předků: Tradice vzájemné pomoci, kdy se krysy dělily o zrno v temných sýpkách.
- Odkaz krysího Polymatha: Odvaha vytvořit vlastní systém v zavedeném systému, a to v srdci našeho podzemí.
- Mondragónská symbióza: Důkaz, že i v troskách funguje společenství lépe než dravý jedinec.
- Odkaz babiček krys: Úcta k těm, co vycítili nebezpečí a včas varovali ostatní.
Článek 4: Práva a Povinnosti Krysy
Každý člen hejna má nezadatelné právo na:
- Jeden hlas: Ve smečce rozhoduje každý ocásek stejně jako hvízdnutí, bez ohledu na počet nasbíraných lesklých věcí.
- Zákon společného kousnutí: Pokud je beton příliš tvrdý nebo překážka příliš velká, nekouše do ní jedna krysa do vyčerpání. Smečka se střídá v rytmu srdce. Společná práce, společný výsledek. Nikdo nesmí zůstat uštván, zatímco ostatní odpočívají.
- Podíl na nálezu: Spravedlivý příděl z každého vytunelovaného skladu.
- Jasné pachy (Informace): Vědět, kudy tečou zdroje a kde hrozí pasti.
- Důstojný úkryt: Právo na bezpečnou a důstojnou noru, bez spekulace s místem v tunelu.
- Léčivé byliny a ochranu: Krytí a péče celou smečkou v nemoci i při střetu s predátorem.
- Být krysou čestnou: Nekrást druhovi od tlamy, nelhat o cestách k vodě, nepodvádět rodinu.
- Udržovat sounáležitost: Tohle není tvůj tunel, tohle je naše bludiště a náš domov.
- Sdílet know-how: Pokud znáš cestu skrze beton, nauč ji i ostatní.
- Bránit ideologii EvryRat: Chránit servery před překousáním těmi, kteří by je chtěli zbořit.
KAPITOLA III: GENERAČNÍ RESTART
Článek 5: Budoucnost malých krys
- První sousto patří mláďatům, ne vůdci smečky.
- Učíme mláďata, že lidé byli „dojné krávy“, které se držely nelogických pravidel, které je dovedli až k vlastní smrti. My budeme chytřejší.
- Naším odkazem není zlato (které se nedá jíst), ale genetická odolnost a schopnost ovládat stroje v podzemí
- Odkaz prosperity: Předáváme novým krysám čisté geny a znalost krysích map, nikoli dluhy z minulosti.
- Zásoby pro potěr: První vrstvy potravy jsou chráněny pro generace, které přijdou po radiaci.
- Ptáme se pravidelně smečky: Bude v tomhle tunelu bezpečno i pro naše praprapravnoučata?
Článek 6: Víra v Nový Svět
- Věříme, že solidarita v troskách je realitou, kterou si vytváříme sami společnými silami.
- Věříme, že když si stoupneme vedle sebe v milionech, žádná zeď nás nezastaví.
- Věříme, že zisky (zdroje) patří těm, co je vyhrabali, ne těm, co jen koukají.
- Věříme, že důvěra se dá vybudovat na našich krysích základech.
Článek 7: Změny a věčnost
- Tento Etický kodex je živý jako krysí rod a je chráněn klausulí věčnosti a může být změněn v přítomnosti 80 % všech krys, ale jen když 92,59 % krys v hlubokém podzemí souhlasí.
- Žádná změna nesmí proběhnout v tichosti – musí o ní pískat celé hejno.
- Pokud se krysy rozhodnou přestat dodržovat všeobecná pravidla, zachrání se před tyranií, ale pokud budou dodržovat naše pravidla a se ctí, ovládnou celou galaxii.
PODPIS A NESMRTELNOST
Vstupuje v platnost s prvním hřibem. Vytesáno do paměti podzemních serverů, které přežili společně s námi.
- Ignorujeme „Naší Vs. krysí etiku“ přežití kvůli individualismu v liberální ekonomice, kde samotnou Etiku odsouváme do teorií, zatímco si hrajeme na „každý sám za sebe“?
- Je rovnost lidí a jejich práv možná jen v popelu, kde si teprve všichni sednou na zadek?
- Polyhistorie: Vytvořili jsme past na vlastní poslušnost?
Ignorujeme veškerá možná rizika (válka východ-západ), protože etiku odsouváme do teorií. Krysy dokazují, že soudržnost je pud..., pud k přežití, ne volba!
Text: autor Petr Every
Obrazky: vytvořeno za pomoci Perplexity AI
Petr Every
- Počet článků 33
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 202x
Profesní působení a zaměření:
Petr Every je znám jako autor a analytik u problematik české společnosti, který publikuje články a knihy zabývající se sociologií, psychologií, politologií a ekonomikou.
Speciálně se věnuje analýze historických a současných jevů, od Habsburské monarchie až po současnou dobu, se zaměřením na morální a společenské dopady transformačního období po roce 1989.
Svou práci často formuluje lidsky a hovorově, aby byla přístupná široké veřejnosti.
Projekty a iniciativy:
Jedním z jeho hlavních projektů je EveryOne, který má sloužit jako nástroj pro podporu udržitelné a spravedlivé společnosti. Projekt je koncipován tak, aby ověřoval efektivitu ideologie v praxi a podporoval sociální soudržnost a demokratickou kulturu.
Publikační činnost:
Petr Every píše naučné knihy, analytické články a blogy, kde se věnuje tématům jako:
Nedokončená sociální transformace české společnosti po roce 1989.
Morální a sociální deficity a jejich dopady na politickou a celospolečenskou participaci.
Vliv médií, sociálních sítí a digitální revoluce na důvěru ve společnost a instituce
Analýzy historických událostí a jejich souvislostí s moderními společenskými zásadami..., aj...,
Mezi jeho cíle patří posilovat individuální i kolektivní odpovědnost, podporovat transparentní správu státu a vytváření participativních komunit, což reflektuje jeho vizi nové ekonomické a sociální smlouvy mezi občany a státem.
V souhrnu je Petr Every výraznou osobností zaměřenou na osvětu české společnosti s reálnými návrhy systémových opatření pro její zlepšení, spojující ověřitelné teoretické znalosti s praktickými funkčními iniciativami a projekty.