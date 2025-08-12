Ekonomická transformace České republiky (1989-2025) 9/10
Úvod k deváté části analýzy
Devátá část analýzy se zaměřuje na konkrétní implementační roadmapu reformních návrhů z dokumentu 7/10 s přesným časovým harmonogramem, finančním plánováním a systémem měřitelných indikátorů úspěchu. Tato část transformuje teoretické návrhy v praktický akční plán s jasně definovanými milníky, odpovědnostmi a kontrolními mechanismy. Cílem je vytvořit realizovatelný scénář systémové změny, která by mohla obnovit sociální smír a demokratickou kulturu v České republice.
Kapitola 1: Implementační fáze - Celkový přehled (2025-2040)
1.1 Tří-fázový model transformace
Celkový program reforem je rozdělen do tří základních fází, každá s vlastními prioritami, financováním a očekávanými výsledky:
Fáze I: Záchranná opatření (2025-2027)
- Primární cíl: Zastavit prohlubování krize a stabilizovat kritické oblasti
- Rozpočet: 245 miliard Kč (14,5% celkových nákladů)
- Klíčové oblasti: Exekuční reforma, daň z prázdných bytů, digitální detoxikace
Fáze II: Strukturální změny (2028-2032)
- Primární cíl: Vybudovat nové instituce a systémy
- Rozpočet: 425 miliard Kč (50% celkových nákladů)
- Klíčové oblasti: Sociální bydlení, vzdělávací reforma, mediální dekoncentrace
Fáze III: Systémová transformace (2033-2040)
- Primární cíl: Dosáhnout udržitelné demokratické kultury
- Rozpočet: 300 miliard Kč (35,5% celkových nákladů)
- Klíčové oblasti: Ekonomická demokratizace, universální základní služby
1.2 Kritické úspěchové faktory
Politická koalice:
- Minimálně 60% parlamentní podpora v prvním hlasování
- Cross-party konsensus na klíčových reformách
- Podpora nejméně 3 krajských vlád pro pilotní projekty
Veřejná podpora:
- Minimálně 55% podpora v průzkumech veřejného mínění
- Aktivní zapojení občanské společnosti
- Mediální kampaň s dosahem 70% populace
Finanční zajištění:
- 35% financování z EU fondů (zajištěno)
- 30% z národního rozpočtu (vyžaduje deficit 0,8% HDP)
- 35% z nových daňových zdrojů a úspor
Kapitola 2: Fáze I - Záchranná opatření (2025-2027)
2.1 Exekuční reforma - Konec dluhové pasti
Časový harmonogram:
- Q1 2025: Schválení zákona o přechodu na státní exekutory
- Q2 2025: Zřízení přechodné komise pro převod spisů
- Q3 2025: Začátek převodu prvních 200 000 spisů
- Q4 2025: Odpuštění pokut a úroků přesahujících 200% původního dluhu
- Q1 2026: Spuštění systému osobního bankrotu
- Q2 2026: Dokončení převodu všech exekučních spisů
Finanční rámec:
- Náklady na převod: 15 miliard Kč
- Odpuštění pokut: 89 miliard Kč (jednorázově)
- Úspory státního rozpočtu: 12 miliard Kč ročně od roku 2027
Měřitelné indikátory:
- Počet lidí osvobozených z exekuce: 400 000 (cíl k 12/2026)
- Návrat do formální ekonomiky: 200 000 osob
- Snížení dluhové služby státu: 15 miliard Kč ročně
2.2 Daň z prázdných bytů - Uvolnění spekulativního kapitálu
Časový harmonogram:
- Q1 2025: Parlamentní schválení zákona o dani z prázdných bytů
- Q2 2025: Spuštění registru neobydlených nemovitostí
- Q3 2025: První výběr daně (1% z katastrální hodnoty)
- Q1 2026: Zvýšení na 2% pro byty prázdné déle než 24 měsíců
- Q1 2027: Zavedení nejvyšší sazby 3% pro dlouhodobě prázdné byty
Finanční rámec:
- Očekávané příjmy: 8 miliard Kč (2025), 12 miliard Kč (2026), 15 miliard Kč (2027)
- Náklady na administraci: 2 miliardy Kč (jednorázově)
Měřitelné indikátory:
- Uvolnění bytů na trh: 300 000 (35% z celkového počtu prázdných)
- Pokles cen nájmů: 25% do konce roku 2027
- Příjem do státního rozpočtu: 35 miliard Kč kumulativně
2.3 Digitální detoxikace - Ochrana před kyberagresí
Časový harmonogram:
- Q1 2025: Schválení zákona o regulaci sociálních sítí
- Q2 2025: Zavedení povinnosti zobrazovat 30% obsahu mimo algoritmus
- Q3 2025: Spuštění pilotních programů mediální výchovy na 50 školách
- Q1 2026: Celostátní implementace mediální gramotnosti
- Q2 2026: Zákaz cílené reklamy na děti do 16 let
Finanční rámec:
- Investice do vzdělávání: 5 miliard Kč za 3 roky
- Regulatorní náklady: 1 miliarda Kč
- Očekávané úspory: 8 miliard Kč (snížení kyberšikany a dezinformací)
Měřitelné indikátory:
- Pokles kyberšikany: 40% do roku 2027
- Zvýšení mediální gramotnosti: 60% studentů zvládne fact-checking
- Snížení času stráveného na sociálních sítích: 25% u dětí do 16 let
Kapitola 3: Fáze II - Strukturální změny (2028-2032)
3.1 Program sociálního bydlení „Domov pro všechny“
Časový harmonogram:
- Q1 2028: Zřízení Národní agentury pro sociální bydlení
- Q2 2028: Spuštění prvních 10 pilotních projektů
- Q3 2028: Začátek výstavby 5 000 bytů ročně
- Q1 2029: Rozšíření na 10 000 bytů ročně
- Q1 2030: Dosažení cíle 15 000 bytů ročně
- Q4 2032: Dokončení 50 000 sociálních bytů
Regionální distribuce:
- Praha: 15 000 bytů (30%)
- Brno: 8 000 bytů (16%)
- Ostrava: 6 000 bytů (12%)
- Ostatní krajská města: 21 000 bytů (42%)
Finanční rámec:
- Celkové investice: 150 miliard Kč
- EU fondy: 60 miliard Kč (40%)
- Státní rozpočet: 45 miliard Kč (30%)
- Municipální obligace: 45 miliard Kč (30%)
Měřitelné indikátory:
- Podíl sociálního bydlení: z 2,1% na 15% do roku 2032
- Snížení bezdomovectví: 70%
- Ekonomická návratnost: 1,8 Kč na korunu investice
3.2 Vzdělávací reforma - Občanství pro 21. století
Časový harmonogram:
- Q1 2028: Pilotní program v 100 školách
- Q2 2028: Rekvalifikace 5 000 učitelů
- Q3 2028: Spuštění nového kurikula občanské výchovy
- Q1 2029: Rozšíření na 500 škol
- Q1 2030: Celostátní implementace
- Q4 2032: První generace absolventů s novým kurikulem
Obsahové zaměření:
- Kritické myšlení: 2 hodiny týdně
- Mediální gramotnost: 1 hodina týdně
- Demokratické dovednosti: 1 hodina týdně
- Finanční gramotnost: 1 hodina týdně
Finanční rámec:
- Investice do vzdělávání: 45 miliard Kč za 5 let
- Rekvalifikace učitelů: 8 miliard Kč
- Nové učební materiály: 5 miliard Kč
- Technická vybavení: 12 miliard Kč
Měřitelné indikátory:
- Počet škol s novým kurikulem: 3 500 (100% základních škol)
- Mediální gramotnost studentů: 80% dokáže rozpoznat dezinformace
- Nárůst politické participace mladých: 45% volební účast 18-25 let
3.3 Mediální dekoncentrace - Návrat k pluralitě
Časový harmonogram:
- Q1 2028: Schválení zákona o mediální koncentraci
- Q2 2028: Nucený odprodej médií překračujících 25% tržní podíl
- Q3 2028: Vytvoření nezávislé mediální rady
- Q1 2029: Posílení rozpočtu veřejnoprávních médií
- Q2 2029: Zavedení transparentního registru vlastníků médií
Antimonopolní opatření:
- Maximální podíl na trhu: 25% pro jednu skupinu
- Zákaz vlastnictví médií pro příjemce veřejných zakázek nad 50 mil. Kč
- Mandatory disclosure skutečných vlastníků
Finanční rámec:
- Posílení veřejnoprávních médií: 8 miliard Kč ročně
- Regulatorní náklady: 2 miliardy Kč
- Kompenzace při nucených prodejích: 15 miliard Kč
Měřitelné indikátory:
- Snížení koncentrace: žádná skupina nad 25% podílu
- Růst důvěry v média: z 30% na 50%
- Diverzita obsahu: 40% nárůst různorodosti témat
Kapitola 4: Fáze III - Systémová transformace (2033-2040)
4.1 Ekonomická demokratizace - Participativní ekonomika
Časový harmonogram:
- Q1 2033: Zavedení daňových zvýhodnění pro zaměstnanecké podíly
- Q2 2033: Podpora družstevního podnikání
- Q1 2034: Povinné zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách
- Q3 2034: Spuštění komunitních investičních fondů
- Q1 2035: Pilotní program základního příjmu ve 3 městech
- Q1 2037: Národní implementace základního příjmu
Parametry základního příjmu:
- Výše: 8 000 Kč měsíčně pro každého občana
- Financování: z daní z automatizace a karbonových poplatků
- Podmínky: bez podmínek příjmu či zaměstnání
Finanční rámec:
- Náklady na základní příjem: 80 miliard Kč ročně od roku 2037
- Daňové zvýhodnění: 5 miliard Kč ročně
- Podpora družstev: 3 miliardy Kč ročně
Měřitelné indikátory:
- Podíl firem s employee ownership: 35%
- Snížení příjmových nerovností: Gini z 0,77 na 0,45
- Růst družstevních podniků: 200% do roku 2040
4.2 Universální základní služby - Dekommodifikace potřeb
Časový harmonogram:
- Q1 2033: Bezplatná MHD ve všech krajských městech
- Q2 2033: Rozšíření bezplatného stravování na všechny školy
- Q1 2034: Základní zdravotní péče bez spoluúčasti
- Q3 2034: Bezplatný přístup k základním digitálním službám
- Q1 2035: Bezplatné základní právní poradenství
Rozsah služeb:
- Doprava: 100% MHD, 50% železniční doprava
- Stravování: všechny školy a senior centra
- Zdravotnictví: primární péče, preventivní prohlídky
- Digitální služby: internet, cloudové úložiště, e-government
Finanční rámec:
- Doprava: 25 miliard Kč ročně
- Stravování: 15 miliard Kč ročně
- Zdravotnictví: 35 miliard Kč ročně
- Digitální služby: 8 miliard Kč ročně
Měřitelné indikátory:
- Pokles chudoby: 50% do roku 2040
- Zvýšení spokojenosti s životem: z 6,2 na 7,8 (0-10 škála)
- Růst produktivity: 15% díky snížení sociálního stresu
4.3 Demografická obnova - Investice do budoucnosti
Časový harmonogram:
- Q1 2033: Zvýšení rodičovského příspěvku na 500 000 Kč
- Q2 2033: Rozšíření kapacity jeslí a školek o 50%
- Q1 2034: Flexibilní pracovní úvazky pro všechny rodiče
- Q3 2034: Mezigenerační sdílené bydlení
- Q1 2035: Národní program aktivního stárnutí
Prorodinná opatření:
- Rodičovský příspěvek: 500 000 Kč (zvýšení z 300 000 Kč)
- Daňové úlevy: 50 000 Kč ročně na dítě
- Bezplatné služby: školky, jeslí, zdravotní péče
Finanční rámec:
- Prorodinné příspěvky: 45 miliard Kč ročně
- Infrastruktura péče: 25 miliard Kč jednorázově
- Programy aktivního stárnutí: 12 miliard Kč ročně
Měřitelné indikátory:
- Nárůst porodnosti: z 1,64 na 1,9 dítěte na ženu
- Snížení věku při prvním dítěti: z 31,2 na 28,5 roku
- Kvalita života seniorů: 85% spokojenost s péčí
Kapitola 5: Monitoring a evaluace - Systém měření úspěchu
5.1 Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)
Sociální koheze:
- Důvěra v instituce: z 19% na 45% do roku 2040
- Gini koeficient: z 0,77 na 0,45
- Volební účast: z 60% na 75%
Ekonomická spravedlnost:
- Dostupnost bydlení: maximálně 8 ročních příjmů
- Energetická chudoba: z 23% na 5% domácností
- Mzdová nerovnost: Praha-regiony max. 150%
Vzdělanost a kultura:
- Mediální gramotnost: 80% populace
- Politická participace: 45% mladých aktivně
- Kyberšikana: pokles o 70%
5.2 Evaluační mechanismy
Čtvrtletní reporty:
- Ministerstvo pro místní rozvoj: bytová situace
- Ministerstvo spravedlnosti: exekuční reforma
- Ministerstvo školství: vzdělávací pokrok
Roční hodnocení:
- Nezávislá evaluace OECD
- Parlamentní výbor pro reformy
- Občanská rada složená z losovaných občanů
Strategické přehledy:
- Pětiletý audit celkového pokroku
- Mezinárodní peer review
- Referendum o pokračování reforem
5.3 Korekční mechanismy
Automatické spouštěče:
- Pokud KPI klesne pod 80% cíle → přehodnocení strategie
- Pokud veřejná podpora klesne pod 40% → široká konzultace
- Pokud rozpočet překročí 110% → stop implementace
Adaptivní správa:
- Čtvrtletní úpravy implementace
- Rapid response team pro krizové situace
- Flexibility fund 5% rozpočtu na neočekávané výdaje
Kapitola 6: Financování reforem - Detailní rozpočtová analýza
6.1 Zdroje financování podle fází
Fáze I (2025-2027): 245 miliard Kč
- EU fondy: 85 miliard Kč (35%)
- Státní rozpočet: 95 miliard Kč (39%)
- Nové daňové příjmy: 65 miliard Kč (26%)
Fáze II (2028-2032): 425 miliard Kč
- EU fondy: 150 miliard Kč (35%)
- Státní rozpočet: 125 miliard Kč (30%)
- Municipální obligace: 90 miliard Kč (21%)
- Zelené dluhopisy: 60 miliard Kč (14%)
Fáze III (2033-2040): 300 miliard Kč
- Nové daňové příjmy: 180 miliard Kč (60%)
- Úspory z efektivnosti: 85 miliard Kč (28%)
- Mezinárodní půjčky: 35 miliard Kč (12%)
6.2 Nové daňové zdroje
Progresivní daň z nemovitostí:
- 0,5% pro majetek do 10 milionů Kč
- 1,5% pro majetek 10-50 milionů Kč
- 2,5% pro majetek nad 50 milionů Kč
- Očekávaný výnos: 25 miliard Kč ročně
Daň z finančních transakcí:
- 0,1% ze všech finančních transakcí nad 100 000 Kč
- Očekávaný výnos: 15 miliard Kč ročně
Karbonová daň:
- 500 Kč za tunu CO2 (2025), postupný nárůst na 1 500 Kč (2030)
- Očekávaný výnos: 35 miliard Kč ročně
6.3 Návratnost investic
Krátkodoba návratnost (3-5 let):
- Exekuční reforma: 1,6 Kč na korunu
- Digitální gramotnost: 1,8 Kč na korunu
- Energetická efektivnost: 2,1 Kč na korunu
Střednědobá návratnost (5-10 let):
- Sociální bydlení: 1,8 Kč na korunu
- Vzdělávací reforma: 2,3 Kč na korunu
- Zdravotní prevence: 3,2 Kč na korunu
Dlouhodobá návratnost (10-20 let):
- Demografická obnova: 4,5 Kč na korunu
- Základní příjem: 2,8 Kč na korunu
- Klimatická adaptace: 5,1 Kč na korunu
Kapitola 7: Řízení rizik a kontingenční plánování
7.1 Identifikace klíčových rizik
Politické riziko (pravděpodobnost: 40%)
- Změna vlády uprostřed implementace
- Parlamentní obstrukce klíčových zákonů
- Regionální odpor proti reformám
Ekonomické riziko (pravděpodobnost: 30%)
- Globální recese snižující daňové příjmy
- Inflace zvyšující náklady projektů
- Odliv zahraničních investic
Sociální riziko (pravděpodobnost: 25%)
- Masové protesty proti reformám
- Generační konflikty o prioritách
- Mediální kampaň proti změnám
7.2 Mitigační strategie
Politické riziko:
- Ústavní zakotvení klíčových reforem
- Cross-party konsensus na základních principech
- Regionální kompenzace pro postižené oblasti
Ekonomické riziko:
- Diverzifikace zdrojů financování
- Postupná implementace s možností pozastavení
- Hedging proti inflačním rizikům
Sociální riziko:
- Kontinuální komunikační kampaň
- Participativní rozhodování o prioritách
- Kompenzace pro znevýhodněné skupiny
7.3 Kontingenční plány
Scénář A: Omezené zdroje (60% původního rozpočtu)
- Fokus na exekuční reformu a sociální bydlení
- Prodloužení implementace o 3 roky
- Snížení cílů o 25%
Scénář B: Politická opozice (změna vlády)
- Ústavní referendum o pokračování reforem
- Přechod na regionální implementaci
- Zachování nejkritičtějších projektů
Scénář C: Ekonomická krize (pokles HDP > 3%)
- Automatické pozastavení neesenciálních projektů
- Aktivace sociálního záchranného balíčku
- Mezinárodní finanční podpora
Kapitola 8: Mezinárodní koordinace a diplomatické aspekty
8.1 Koordinace s EU institucemi
Evropská komise:
- Pravidelné konzultace o využití EU fondů
- Alignment s European Green Deal
- Koordinace s Evropským sociálním pilířem
Evropský parlament:
- Prezentace českého modelu jako best practice
- Podpora pro celounijní replikaci
- Lobbying pro dodatečné finanční zdroje
Rada EU:
- Koordinace s podobně smýšlejícími zeměmi
- Sdílení zkušeností s reformami
- Společné pozice v mezinárodních organizacích
8.2 Bilaterální spolupráce
Visegrádská skupina:
- Společné projekty sociálního bydlení
- Koordinace migračních politik
- Sdílení nákladů na digitalizaci
Německo a Rakousko:
- Technická asistence při reformách
- Investice do zelené transformace
- Výměna zkušeností s federalismem
Severské země:
- Adopce modelů sociálního státu
- Spolupráce v oblasti vzdělávání
- Sdílení technologií wellfare state
8.3 Globální dimenze
OECD:
- Peer review reformních procesů
- Benchmarking s ostatními zeměmi
- Metodická podpora evaluace
Světová banka:
- Technická asistence a úvěry
- Analýza dopadů na chudobu
- Kapacitní budování institucí
OSN:
- Reporting v rámci SDGs
- Sdílení zkušeností s developing countries
- Příspěvek k globálním debatám o nerovnosti
Kapitola 9: Komunikační strategie a veřejná kampaň
9.1 Segmentace cílových skupin
Husákovy děti (45-55 let):
- Kanály: Facebook, televize, regionální media
- Poselství: „Dokončíme, co jsme začali v roce 1989“
- Emphasis: osobní odpovědnost + sociální spravedlnost
Generace X (35-45 let):
- Kanály: LinkedIn, odborná periodika, podcasty
- Poselství: „Stabilita a prosperita pro naše děti“
- Emphasis: dlouhodobé benefity, investice do budoucnosti
Millennials (25-35 let):
- Kanály: Instagram, TikTok, YouTube
- Poselství: „Spravedlivý start do života“
- Emphasis: dostupné bydlení, vzdělání, klimatické změny
Generace Z (18-25 let):
- Kanály: TikTok, Snapchat, online communities
- Poselství: „Budujeme udržitelnou budoucnost“
- Emphasis: participace, klimatická krize, technologie
9.2 Komunikační nástroje
Masová média:
- Celonárodní reklamní kampaň s rozpočtem 2 miliard Kč
- Dokumentární série o reformách
- Pravidelné press conference s updates
Digitální média:
- Interaktivní web s real-time monitoring
- Mobilní aplikace pro občanskou participaci
- Podcast série „Cesta ke změně“
Grassroots kampaň:
- Občanské dialogy v 200 městech
- Univerzitní tour s debatami
- Workplace presentations pro zaměstnavatele
9.3 Protikampáň a fact-checking
Anticipace námitek:
- „Příliš drahé“ → ukázat návratnost investic
- „Příliš radikální“ → mezinárodní srovnání
- „Nesplnitelné“ → postupná implementace
Fact-checking centrum:
- Dedicated tým pro rychlou reakci
- Spolupráce s nezávislými fact-checkery
- Transparency dashboard s real-time daty
Influencer strategie:
- Partnerství s respektovanými osobnostmi
- Micro-influencers v regionech
- Celebrity endorsements pro klíčové kampaně
Kapitola 10: Evaluace a dlouhodobá udržitelnost
10.1 Systém kontinuálního monitoringu
Real-time dashboard:
- Live data ze všech reformních oblastí
- Veřejně dostupné prostřednictvím API
- Interaktivní vizualizace pro občany
Prediktivní analýza:
- AI modely pro predikci trendů
- Early warning systém pro rizika
- Scenario planning pro budoucí kroky
Citizen feedback loops:
- Čtvrtletní průzkumy spokojenosti
- Online platformy pro návrhy
- Participativní budgeting na lokální úrovni
10.2 Institucionální zakotvení
Ústavní změny:
- Právo na dostupné bydlení
- Základní sociální standardy
- Transparentnost veřejných financí
Nezávislé instituce:
- Úřad pro sociální spravedlnost
- Komise pro demografickou obnovu
- Rada pro udržitelný rozvoj
Mezigenerační odpovědnost:
- Dlouhodobé smlouvy překračující volební období
- Mladežnické parlamenty s poradním hlasem
- Generační auditování politik
10.3 Mezinárodní transfer a replikace
Česká expertíza:
- Centrum excelence pro sociální reformy
- Technická asistence pro andere země
- Výcvik mezinárodních expertů
Akademická spolupráce:
- Výzkumná centra na univerzitách
- Publikace v mezinárodních žurnálech
- Konference a workshopy
Politické sítě:
- Progresivní aliance evropských stran
- Platformy mayors a local governments
- Think tanky a policy instituts
Závěr deváté části
Devátá část analýzy představuje komprehensivní implementační plán, který transformuje teoretické reformní návrhy v praktické akční kroky s jasnými časovými rámci, rozpočty a měřitelnými výsledky. Klíčové poznatky:
1. Realizovatelnost reforem
Tří-fázový model s rozpočtem 970 miliard Kč během 15 let představuje 1,4% HDP ročně - méně než současné ztráty z daňových úniků nebo neefektivní byrokracie. Financování je zajištěno kombinací EU fondů (35%), nových daňových zdrojů (30%) a národního rozpočtu (35%).
2. Postupná implementace snižuje rizika
Začátek s nejkritičtějšími reformami (exekuční systém, prázdné byty) vytváří okamžité benefity, které zvyšují veřejnou podporu pro nákladnější dlouhodobé projekty. Každá fáze buduje na úspěších předchozí.
3. Měřitelné výsledky umožňují korekce
Systém KPI s čtvrtletními reporty a automatickými spouštěči umožňuje rychlé reakce na problémy. Nezávislá evaluace a občanská participace zajišťují transparentnost a legitimitu.
4. Mezinárodní kontext posiluje úspěch
Koordinace s EU institucemi, bilaterální spolupráce a globální sítě vytvářejí podporu pro reformy a snižují riziko izolace. Česká republika může být pioneers systémové změny.
5. Politická udržitelnost vyžaduje konsensus
Úspěch závisí na schopnosti vytvořit broad coalition napříč politickým spektrem. Klíčové je přesvědčit občany, že reformy slouží všem, nejen specifickým skupinám.
Historická perspektiva:
Implementační plán představuje druhou vlnu transformace - tentokrát zaměřenou na sociální a morální dimenze, které byly v 90. letech opomenuty. Zatímco první transformace byla řízena krizí, druhá může být řízena vizí lepší budoucnosti.
Výzva pro současnost:
Reformy nejsou utopické - každý prvek má svůj mezinárodní vzor a prokázanou efektivitu. Otázka není „zda je to možné“, ale „zda na to máme politickou vůli“. Generace, která pamatuje rok 1989, má poslední příležitost dokončit transformaci, kterou začala.
Jak poznamenal Petr Every: „Svoboda bez odpovědnosti je anarchie, odpovědnost bez svobody je otroctví.“ Implementační plán představuje cestu k syntéze obou principů - k svobodě podepřené sociální spravedlností a odpovědnosti založené na rovných příležitostech.
Pokračování analýzy v dokumentu 10/10 se zaměří na dlouhodobou vizi české společnosti v roce 2050 a její místo v globálním kontextu.
