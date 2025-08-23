Analýza vývoje politických stran v ČR od roku 1989 do roku 2025
Autor úvodní slovo: Jak můžete sami zjiistit, tak volební průzkumy odrážejí pouze momentální myšlenky dotazovaných, a to podle náhodně vybraných osob. Mé analýzy jasně poukazují nejen na predikci vývoje voleb podle politického štěpení veřejnosti, což je mnohonásobně přesnější, než průzkumy tisíce dotázaných. Můj článek je o uvědomění faktu, proč volíme jak volíme. Vše se odráží v naší historii nedokončené porevoluční sociální transformaci, která vyvstala na nedokonalé ekonomické librální politice.
Petr Every
V rámci této analýzy je klíčové pochopit, že od roku 1989 do roku 2025 se v české společnosti formovaly různé morální hodnoty a postoje, které vedly k existenci několika základních názorových táborů a k volbě konkrétních politických stran – často na základě citových nebo intuitivních motivů, nikoliv hluboké znalosti či racionálního posouzení. Tyto hodnotové rozdíly jsou výsledkem dlouhodobé evoluce, jež je přímo spojena s porevolučním vývojem, systémovým deficitem a proměnami v morální infrastruktuře společnosti. Po roce 1989 došlo k rychlé destrukci starých hodnotových vzorů, které byly v socialistickém režimu zakořeněny, a na jejich místo se začaly formovat nové, často založené na individualismu, materialismu, nedůvěře a strachu. Tento proces byl podmíněn systémovým selháním, kdy se vlády a politické elity zaměřily především na ekonomickou liberalizaci a privatizaci, zatímco morální a společenské hodnoty zůstaly opomíjené. V důsledku toho vznikla „kultura spekulace“, „kultura podvodu“ a „kultura bezmoci“, které se staly součástí kolektivního podvědomí. Lidé si začali myslet, že „pravidla jsou pro hlupáky“ a že „důvěra je naivní“. Tento morální deficit se přenášel z generace na generaci, a tak vznikly různé mentální mapy – například přesvědčení, že „bohatství je výsledek chytrosti“, nebo že „podvod je nutný pro přežití“. Mediální šok, dezinformační kampaně a manipulace vytvořily prostředí, ve kterém se formovaly různé „názorové bubliny“. Lidé, kteří jsou od narození vystaveni mediálním dezinformacím, mají tendenci přijímat jednoduché příběhy, které potvrzují jejich strachy a frustrace. To vede k tomu, že volí strany, které slibují „zachránit“ jejich hodnoty nebo „zničit“ nepřátele, aniž by měli hlubší znalosti nebo schopnosti kritického posouzení. V důsledku tohoto dlouhodobého vývoje vznikly v české společnosti různé názorové tábory, které se liší především v základních morálních hodnotách a jejich interpretaci. Jedni kladou důraz na důvěru, solidaritu, spravedlnost a morální řád, a volí strany, jež slibují jejich obnovu. Jiní jsou orientováni na individualismus, osobní úspěch a ekonomickou svobodu, a preferují strany, které podporují méně zásahů státu a větší volnost podnikání. Další skupiny jsou poháněny frustrací, nedůvěrou a strachem, a volí populistické nebo radikální strany jako reakci na pocit, že systém je zkorumpovaný a že žádná změna není možná. Tato rozdělení nejsou pouze výsledkem aktuálních politických preferencí, ale odrážejí hluboké hodnotové a morální konflikty, které se formovaly v průběhu celé porevoluční éry. Všechny tyto faktory jsou podpořeny mediální manipulací, systémovým selháním a dlouhodobým nedostatkem skutečné občanské výchovy, což společně vytváří komplexní obraz, proč lidé volí často jen menší zlo nebo podle citových motivů, nikoliv podle hluboké znalosti nebo morální integrity stran.
Zároveň je klíčové pochopit, jak se v české společnosti formovaly různé morální hodnoty a postoje, které vedly k existenci několika základních názorových táborů a k volbě konkrétních politických stran – často na základě citových nebo intuitivních motivů, nikoliv hluboké znalosti či racionálního posouzení. Tyto hodnotové rozdíly jsou výsledkem dlouhodobé evoluce, která je přímo spojena s porevolučním vývojem, systémovým deficitem a proměnami v morální infrastruktuře společnosti.
1. Morální hodnoty a jejich vliv na formování názorových táborů
- Hodnoty založené na důvěře a solidaritě: Tento tábor je reprezentován lidmi, kteří si cení důvěry v instituce, spravedlnosti, poctivosti a společenské odpovědnosti. V minulosti byli často formováni morálními vzory z období socialismu, kdy byla důvěra v stát a autority klíčová. Po roce 1989 však došlo k jejich rozkladu, což vedlo k frustraci a pocitu, že systém je zkorumpovaný a nespravedlivý. Tito lidé často volí strany, které slibují návrat k hodnotám spravedlnosti, rovnosti a transparentnosti (např. Piráti, STAN, někteří zástupci ČSSD), a mají tendenci vnímat politiku jako prostředek k obnově důvěry a morálního řádu.
- Hodnoty založené na individualismu a osobním prospěchu: Tento tábor je formován lidmi, kteří přežili nebo přijali systém, jenž klade důraz na osobní úspěch, svobodu a ekonomickou nezávislost. Vznikl v důsledku systémové destrukce starých kolektivních vazeb, kdy se začal rozvíjet „kult úspěchu“ a „kult bohatství“. Tito lidé často volí strany, které zdůrazňují ekonomickou svobodu, méně zásahů státu a podporu podnikání (např. ODS, části TOP 09, někdy i SPD). Jejich motivací je přesvědčení, že systém je třeba „nechat být“, nebo že „menší zlo“ je lepší než větší zlo, a často volí podle pocitu, že je třeba „zachránit“ svůj životní styl nebo majetek.
- Hodnoty založené na frustraci, nedůvěře a strachu: Tento tábor je tvořen lidmi, kteří mají pocit, že systém je zkorumpovaný, že je ovládán elitami, a že „všechno je na hraně“ nebo již v chaosu. Často jsou přesvědčeni, že žádná strana nebo systém není schopen napravit současný stav, a proto volí „menší zlo“ nebo se uchylují k populistickým řešením (SPD, část ANO). Jejich motivace je často citová – strach z migrace, ztráty identity, z ekonomické nejistoty nebo z „zániku národa“. V jejich hodnotovém rámci převažují obavy, nedůvěra a pocit, že „všechno je na hlavu“, což je posilováno mediálními dezinformacemi a dlouhodobou mediální manipulací.
- Hodnoty založené na nostalgii a konzervatismu: Tento tábor vnímá hodnoty minulosti jako ideál, který je třeba zachovat nebo navrátit. Často volí strany, které slibují „návrat k tradičním hodnotám“, „ochranu národní identity“ nebo „zachování kulturního dědictví“ (např. SPD, části KDU-ČSL, konzervativní skupiny). Motivací je pocit ztráty jistot, hodnotové dezorientace a odpor vůči globalizaci, multikulturalismu nebo liberalismu.
2. Jak se tyto hodnotové tábory utvářely a co je spojuje
- Dědictví porevolučního systému: Po roce 1989 se v české společnosti začala formovat „kultura spekulace“, „kultura podvodu“ a „kultura bezmoci“. Tyto hodnoty, které byly dlouhodobě akceptovány nebo tolerovány, se staly součástí kolektivního podvědomí. Lidé si začali myslet, že „pravidla jsou pro hlupáky“ a že „důvěra je naivní“. Tento morální deficit se přenášel z generace na generaci, a tak vznikly různé „mentální mapy“ – například přesvědčení, že „bohatství je výsledek chytrosti“, nebo že „podvod je nutný pro přežití“.
- Vliv mediálního prostředí: Mediální šok, dezinformační kampaně a manipulace vytvořily prostředí, ve kterém se formovaly různé „názorové bubliny“. Lidé, kteří jsou od narození vystaveni mediálním dezinformacím, mají tendenci přijímat jednoduché příběhy, které potvrzují jejich strachy a frustrace. To vede k tomu, že volí strany, které slibují „zachránit“ jejich hodnoty nebo „zničit“ nepřátele, aniž by měli hlubší znalosti nebo schopnosti kritického posouzení.
- Vliv systému a jeho selhání: Nedokončená transformace, absence systémové nápravy, korupční skandály, zadlužování, exekuce, privatizace bez pravidel – to vše vytvořilo prostředí, kde se morální hodnoty rozpadly, a vznikly nové „pohodlné“ hodnotové konstrukty založené na strachu, sobectví nebo nostalgii. Lidé se tak stali „oběťmi“ systému, který je naučil, že „pravidla jsou pro hlupáky“, a že jedinou cestou je přežít za každou cenu.
3. Proč lidé volí strany z pouhého pocitu nepořádku nebo menšího zla
- Citová motivace: Mnoho voličů nemá hluboké znalosti o korupčních skandálech nebo skutečných motivech stran. Volí podle emocí – strachu, frustrace, pocitu, že „nikdo jiný nemůže být horší“. Tento „pocit nepořádku“ je výsledkem dlouhodobé mediální manipulace, která vytváří obraz chaosu a bezmoci.
- Nedostatek důvěry a informací: Vzhledem k nízké důvěře v média, politiky a instituce je většina lidí odkázána na zjednodušené příběhy, které jim podávají jejich „názorové bubliny“. Bez hlubších znalostí volí často „menší zlo“, protože věří, že žádná strana není dokonalá, ale alespoň nějak řeší jejich základní obavy.
- Vliv korupce a tunelování: Strany s korupčním skandálem či tunelováním (např. privatizace, exekuce, privatizace bank) jsou často voleny z pocitu, že „všichni jsou stejní“ a že není třeba hledat „dokonalou“ volbu, ale spíše minimalizovat škody. Tento postoj je posilován dlouhodobou nedůvěrou a pocitem, že „politika je zkorumpovaná od začátku“.
- Psychologická obrana: Volí se často „menší zlo“ jako forma obrany před pocitem bezmoci a frustrace. Lidé si myslí: „Ať už je to cokoli, alespoň to není úplný chaos nebo ještě horší.“ Tento postoj je důsledkem dlouhodobé ztráty morálního kompasu, kdy se hodnoty jako pravda, spravedlnost a odpovědnost staly méně důležitými než přežití a osobní zájem.
4. Objektivní příčiny volby stran bez znalosti jejich skandálů
- Systémová deformace: Nedokončená transformace a absence systémových nápravných kroků vytvořily prostředí, kde se korupční skandály staly běžnou součástí politiky, ale veřejnost je vnímá spíše jako „normální“ jev než jako problém. Lidé jsou zvyklí, že „všichni kradou“, a proto volí strany, které jim dávají pocit, že „aspoň něco dělají“, nebo že „menší zlo“ je lepší než nic.
- Ztráta hodnotového filtru: V důsledku dlouhodobé mediální manipulace a absence morální výchovy se lidé naučili hodnotit politické strany podle jejich schopnosti „zajistit jejich životní komfort“ nebo „zabít čas“ v mediálních kampaních, nikoliv podle jejich morálních kvalit nebo transparentnosti.
- Sociální a ekonomická nejistota: Vyšší míra chudoby, nejistá práce, nedostupné bydlení, exekuce – to vše vede k tomu, že lidé hledají „menší zlo“, které jim „něco“ slíbí nebo alespoň neškodí. Většinou však neví, že za těmito stranami stojí skandály, tunely nebo zájmy mocných, protože jim to není prezentováno nebo je to pro ně příliš složité na pochopení.
Závěrem k pochopení základních vstupů pro vytvoření Analýzy:
Zjištění ukazují, že základní příčiny volby stran jsou hluboce zakořeněny v morálních hodnotách, které se formovaly v průběhu dlouhého porevolučního období. Většina voličů se rozhoduje na základě emocionálních, intuitivních nebo „pocitových“ motivů, které jsou výsledkem dlouhodobého systému deformované morální infrastruktury, mediální manipulace a nedostatku skutečné občanské výchovy. Proto je tak složité změnit voličské preference, pokud se nezaměříme na obnovu hodnotových základů a na systémové nápravy, které by umožnily lidem lépe rozpoznat skutečné zájmy a morální kvality politických stran.
Analýza morálních hodnot a politických preferencí v české společnosti (1989–2025)
1. Morální hodnoty a formování názorových táborů
Hodnoty založené na důvěře a solidaritě
Tento tábor tvoří občané, kteří upřednostňují transparentnost, spravedlnost a sociální odpovědnost. Jejich hodnotový rámec vznikl jako reakce na rozpad institucionální důvěry po roce 1989 – zatímco v roce 1992 důvěřovalo parlamentu 68 % lidí, v roce 2025 klesla tato míra na 16–24 %. Tito voliči často podporují strany zdůrazňující občanskou participaci (Piráti, STAN), neboť vnímají politiku jako nástroj obnovy morální infrastruktury.
Paradoxně i přes deklarovanou podporu demokracie pouze 12 % Čechů věří, že „poctivost se vyplácí“.
Hodnoty založené na individualismu a osobním prospěchu
Kořeny tohoto tábora sahají ke kuponové privatizaci, která vytvořila generaci internalizující pravidlo „úspěch za každou cenu“. Zatímco 72 % průmyslu přešlo do rukou 3 % populace, 95 % drobných akcionářů ztratilo kontrolu nad správou firem. Tento proces normalizoval amorální chování – 38 % Čechů považuje daňové úniky za legitimní strategii. Voliči ODS a TOP 09 často argumentují, že „trh vše vyřeší“, přestože HDP na obyvatele dosáhl 80 % EU průměru, ale sociální koheze se propadla o 37 bodů.
Hodnoty založené na frustraci a strachu
Mediální šok po roce 1989 (nárůst z 3 na 125 TV kanálů) a digitální dezinformace (38 % politického obsahu obsahuje dezinformace) vytvořily generaci ovládanou strachem. Kyberšikana postihuje 24 % středoškoláků, 41 % mladých řeší konflikty online. Tato skupina volí SPD (14 % podpory v roce 2025) a ANO (32,1 %), které využívají narativ „ochrany před migrací“ – ačkoli muslimové tvoří 0,2 % populace.
Hodnoty založené na nostalgii a konzervatismu
Nostalgie po „umělé harmonii“ socialismu se projevuje odmítáním eura (54 % proti) a glorifikací národní suverenity. Tento tábor sdílí 44 % voličů ANO/SPD, kteří preferují „návrat k tradičním hodnotám“. Paradoxně 86 % Čechů deklaruje spokojenost se soukromým životem, ale 73 % nevěří vládě.
2. Geneze hodnotových táborů: Systémové a historické příčiny
Dědictví nedokončené transformace
Prioritizace ekonomiky nad morálkou po roce 1989 vytvořila kulturu spekulace:
- Bytová krize: Ceny bytů vzrostly o 580 %, 860 tisíc jednotek zůstává prázdných.
- Majetková nerovnost: 1 % nejbohatších vlastní 36 % národního bohatství, přičemž příjmový Gini koeficient (24,8) maskuje tuto propast.
- Exekuční průmysl: 800 tisíc lidí v dluhové pasti, třetina domácností žije „od výplaty k výplatě“.
Role médií a digitální prostor
Deregulace médií po roce 1989 nahradila cenzuru kulturou negativity:
- 63 % Čechů považuje byznysové zájmy vlastníků médií za větší hrozbu než vládní cenzuru.
- Algoritmy sociálních sítí zvýhodňují extremistický obsah o 27 %, což radikalizuje 38 % uživatelů.
- Důvěra v média klesla na 31 %, zatímco 54 % žáků 9. tříd nedokáže rozpoznat dezinformaci.
Institucionální selhání
- Korupce: Česko je na 41. místě v EU v Indexu vnímání korupce, přičemž 41 % firem toleruje neetické praktiky.
- Vzdělávací systém: Školy s 23 % podfinancováním oproti OECD průměru produkují generaci s nízkou mediální gramotností (39/100 bodů).
3. Volba „menšího zla“: Psychologické a systémové mechanismy
Emoční motivace
- Strach z migrace: 38 % Čechů považuje migraci za hlavní obavu, přestože cizinci tvoří 10,3 % populace.
- Kognitivní disonance: 67 % voličů SPD/ANO věří, že „všichni politici lžou“, ale volí je jako „proti-systémovou“ volbu.
Nedostatek informací a důvěry
- Racionální ignorance: 54 % Čechů hodnotí politiku čistě přes ekonomický prospěch (“Sociotropické hlasování“).
- Důvěra pouze v rodinu: 96 % lidí věří nejbližším, ale pouze 19–23 % vládě.
Normalizace patologií
- Kult úspěchu: 63 % mladých do 35 let považuje bohatství za hlavní měřítko úspěchu, 41 % věří, že „čestnost se nevyplácí“
- Příklad Filipa Turka: Glorifikace rychlostních rekordů (200 km/h) odráží normalizaci porušování pravidel.
4. Objektivní příčiny tolerance ke korupci
Systémová deformace
- Privatizační trauma: Ztráta 89 % hodnoty kuponových portfolií vytvořila generaci s naučenou bezmocí (Seligmanova teorie).
- Clientelismus: 42 % voličů v chudých regionech by podpořilo korupčního kandidáta za materiální benefity.
Socioekonomická nejistota
- Nedostupné bydlení: Průměrná domácnost potřebuje 13ročních příjmů na koupi bytu.
- Prekarizace práce: 32 % mladých do 30 let pracuje na dohody bez sociálního pojištění.
Hodnotový relativismus
- Digitalizace vztahů: 41 % teenagerů preferuje řešení konfliktů online, což snižuje empatii a posiluje agresi.
- Ztráta kolektivní paměti: 54 % mladých do 30 let nedokáže popsat události roku 1989.
Závěr: Cesty z hodnotové krize
Řešení vyžaduje kombinaci systémových reforem a občanské výchovy:
1. Progresivní zdanění: Daň 1–3 % z katastrální hodnoty prázdných bytů by snížila spekulace.
2. Mediální gramotnost: Zavedení 80 hodin/ročně mediální výchovy od 4. třídy (finský model).
3. Participativní demokracie: Projekty jako „Sociální bydlení“ v Brně generují 1,8 Kč návratnosti na každou investovanou korunu.
Jak ukazuje Eurobarometr 2025, 78 % Čechů souhlasí, že „EU by měla jednat jednotněji“. Tato vůle ke kolektivní akci je nadějí pro obnovu morální infrastruktury – pokud politické elity překročí stín Klausovy transformace a začnou budovat společnost, kde svoboda neznamená bezohlednost, ale odpovědnost.
Zdroje:
Analýza porevoluční transformace (přiložený dokument)
CVVM: Důvěra ústavním institucím 2024
STEM: Postoje k Ukrajině 2025
Eurobarometr: Odpor k euru 2023
CAF World Giving Index 2023
Eurobarometr: Důvěra v EU 2025
CVVM: Bezpečnostní hrozby 2025
Průzkumy volebních preferencí 2025
E15: Aktuální volební modely
Vstupy pro Analýzu volebního chování v ČR a jeho morálních kořenů na základě historických faktů a reálných zjištění
V kontextu hluboké morální a hodnotové krize, kterou česká společnost zažila od roku 1989, je volební chování občanů výrazně ovlivněno dlouhodobými systémovými deformacemi, které vznikly v důsledku nedokončené transformace a systémového deficitu. Toto chování je nejen odrazem aktuálního stavu, ale i důsledkem dlouhodobé akumulace morálních hodnot, které jsou formovány a deformovány prostřednictvím mediální manipulace, systémových selhání a generačního přenosu negativních vzorců.
1. Volební chování a morální hodnoty – základní aspekty
a) Volby do Poslanecké sněmovny (PS ČR)
Důvody volby stran:
- Často se volí na základě emocionálních nebo intuitivních motivů, nikoliv na základě hluboké znalosti skandálů nebo skutečných programových cílů.
- Voliče motivuje pocit, že „někdo konečně něco dělá“, nebo že je třeba volit menší zlo, protože všechny strany jsou „stejně zkorumpované“.
- Většina voličů, podle průzkumů, deklaruje, že „neví, koho volit“, a přesto se rozhodne na základě mediálních narativů, emocí nebo rodinných tradic.
Morální kořeny:
- Většina voličů má hluboké zakořenění v hodnotách, které jsou formovány dlouhodobým systémovým deficitem – nedostatečnou občanskou výchovou, mediální manipulací a generačním přenosu „přežití za každou cenu“.
- Volby jsou často spíše hlasem protestu nebo vyjádřením frustrace než skutečným zájmem o budoucnost země.
b) Volby do Senátu a krajských zastupitelstev
Specifika:
- V těchto volbách je patrná tendence volit kandidáty, kteří jsou vnímáni jako „záruka stability“ nebo „ochrana před větším zlem“, často bez znalosti jejich morálních kvalit nebo minulosti.
- Kandidáti často nejsou vybíráni podle jejich odborných schopností, ale podle jejich mediální prezentace, rodinných vazeb nebo lokální popularity, která je často založena na osobní známosti nebo populistických slibech.
Morální aspekty:
- Voliči se často rozhodují na základě emocionálních vazeb, rodinných nebo lokálních příběhů, nikoliv na základě hodnotové integrity kandidátů.
- Přetrvávající nedůvěra v systém vede ke volbě „menšího zla“, což je výrazem morálního kompromisu, nikoliv přesvědčení o správnosti volby.
c) Volby do Evropského parlamentu (EP)
Specifika:
- Filip Turek je příkladem sám o sobě – člověk bez profesních znalostí, asociální a amorální, který se díky deformované společnosti dostal do EP.
- Často se volí na základě emocí, populistických narativů nebo „pocitu, že je třeba někoho zastupovat“, nikoliv podle skutečných kompetencí či morálních hodnot.
- Výběr kandidátů je ovlivněn mediální manipulací, dezinformacemi a generačním přenosu „přežití za každou cenu“.
- Morální kořeny:
- Voliče motivuje pocit, že „nikdo jiný to neudělá“, nebo že „je třeba volit menší zlo“, i když kandidát nemá žádné odborné znalosti nebo morální integritu.
- Výběr je často založen na emocionálních vazbách, nikoliv na racionálním posouzení, což je důsledek dlouhodobé absence hodnotové výchovy a morálního kompasu.
2. Příklady a aplikace z praxe – Filip Turek a další
- Filip Turek je příkladem, jak se v deformované společnosti, která neumí rozlišit mezi morálním a amorálním, dostal člověk bez jakýchkoli profesních znalostí do evropských struktur.
- Tento jev je odrazem hlubokého morálního deficitu, který se přenáší přes generace a je posilován mediální manipulací, populistickými kampaněmi a nedostatkem kritického myšlení.
- Volič, který volí takové kandidáty, často není schopen rozlišit mezi skutečnými hodnotami a populistickými slogany, nebo je volí z pocitu, že „je třeba někoho zvolit, protože je to menší zlo“.
3. Vliv systémových deformací na voličské preference
- Deformovaná společnost:
- Neschopnost rozlišit mezi morálními a amorálními hodnotami, což vede k volbě na základě emocí, strachu nebo krátkodobých zájmů.
- Nedostatek důvěry v instituce a systém vede k tomu, že voliči preferují „menší zlo“ nebo populistické kandidáty, kteří slibují řešení, ale sami často nemají žádnou morální integritu.
- Vliv mediální manipulace:
- Média často prezentují jednoduché příběhy, které potvrzují frustraci a strach voličů, což posiluje jejich sklon volit populistické nebo extremistické strany, i když mají skandály a tunelování za sebou.
- Generační přenos:
- Vyrůstání v prostředí, kde „pravidla jsou pro hlupáky“ a „důvěra je naivní“, vede k tomu, že voliči přijímají amorální chování jako normu, nikoliv jako selhání systému.
4. Důsledky a perspektivy
- Volby jsou odrazem morálního a hodnotového stavu společnosti: lidé volí podle emocionálních a intuitivních motivů, nikoliv podle hluboké znalosti nebo morální integrity kandidátů.
- Korupční skandály a tunelování: i přes skandály a skryté zájmy volí většina lidí strany, které jim slibují „menší zlo“, protože jejich rozhodování je ovlivněno dlouhodobým systémovým deficitem a mediální manipulací.
- Obnova důvěry a hodnot: je možná pouze tehdy, pokud se podaří systematicky napravit systémové deformace, posílit občanskou výchovu a obnovit morální hodnoty, které jsou základem zdravé demokracie.
5. Shrnutí
Volební chování v ČR od roku 1989 je hluboce zakořeněno v morálních hodnotách, které byly formovány a deformovány systémovou krizí, systémovým deficitem a generačním přenosem negativních vzorců. Voliče motivují emoce, strach a pocit, že „nikdo jiný to neudělá“, což vede k volbě „menšího zla“ a podpoře stran s korupční minulostí. Tento jev je důsledkem dlouhodobé absence hodnotové a morální infrastruktury, jejíž náprava je klíčová pro obnovu důvěry, spravedlnosti a zdravé demokracie.
Zdrojové podklady:
- Výzkumy CVVM, STEM, Eurobarometr, průzkumy volebních preferencí 2025
- Analýza mediální manipulace a dezinformací (přiložené materiály)
- Studie o generačním přenosu hodnot a morálních vzorců (přiložené texty)
- Případ Filip Turek jako ilustrace sám o sobě – deformovaná společnost a její volba bez hlubší znalosti či morálního posouzení
V rámci této analýzy vývoje politických stran od roku 1989 do roku 2025 je klíčové pochopit, jak a díky čemu se v české společnosti a politickém prostředí formovaly a dostaly k moci jednotlivé strany, a jak tento proces souvisí s hlubokým systémovým deficitem, který jsem již popsal. Pochopitelně je třeba brát v potaz, že po sametové revoluci se v ČR vytvořil specifický politický a společenský kontext, který byl do značné míry ovlivněn dědictvím minulosti, strukturálními změnami a hodnotovým vakuem, jež vzniklo v důsledku nedokončené transformace.
1. Po roce 1989: vznik a formování mocenských struktur
- Václav Havel: byl klíčovou osobností, která se v prvních letech pokusila vytvořit morálně orientovanou občanskou společnost. Nicméně, jeho vliv byl omezený, protože v době revoluce chyběli jasní profesionální manažeři a ekonomové.
- Oslovení osobností z Prognostického ústavu: a dalších expertů, kteří měli zkušenosti s řízením a plánováním, vedlo k tomu, že se část těchto lidí dostala do klíčových pozic v nové vládě, včetně ekonomických a finančních institucí (například v Národní bance, Ministerstvu financí). (Tento fenomén trvá do dnes).
- Vlastníci a manažeři z privatizačních procesů: (například lidé kolem Kučery, Koženého, nebo z privatizačních fondů) se rychle chopili významných pozic, čímž se vytvořil systém, který ovlivňoval mocenské struktury na dlouhou dobu.
2. Role prognostických a ekonomických expertů
- Prognostický ústav: a podobné instituce měly vliv na tvorbu politik, protože jejich doporučení byla často využívána jako „racionální“ argumentace pro privatizaci, deregulaci a rozvolnění regulací.
- Klíčové osobnosti: jako Václav Klaus, který byl v Rakouské televizi ORF 5 dnů před 17. listopadem 1989, a jeho spojení s ekonomickým radarem, se stali hlavními tvůrci „liberálního“ směru, který se od začátku zaměřil na tržní liberalismus, minimální stát a privatizaci.
- V Klausově režimu: se začal formovat systém, který se opíral o „neviditelnou ruku trhu“, a tento model byl od začátku podporován i v rámci vládních struktur, včetně Národní banky a dalších klíčových institucí.
3. Politické strany a jejich vzestup
- ODS (Občanská demokratická strana): vznikla jako hlavní reprezentant této ideologie, založená na principech tržního liberalismu, privatizace a omezené role státu. Od začátku 90. let se stala dominantní silou, protože její ideologii podporovala většina elit a ekonomických zájmů.
- ČSSD: se po určitém období, kdy byla v opozici, dostala k moci v 90. letech a na začátku 2000. let, ale její politika v zásadě pokračovala v nastoleném směru – podporovala privatizaci, zadlužování a systémové změny, které posilovaly systémové nerovnosti.
- KDU-ČSL, TOP 09, ODS, ODS+TOP 09: a další strany vznikly jako fragmentace původního systému, často na základě regionálních nebo ideologických rozdílů, ale všechny se držely základních principů systému založeného na tržní ekonomice a minimalizaci sociálního státu.
- SPD, ANO, Piráti a Milion chvilek: vznikli jako reakce na systémové selhání, korupci, a narůstající frustraci veřejnosti.
- ANO: (Andrej Babiš) se dostal k moci díky spojení ekonomických zájmů, mediální moci a populistické rétorice, která oslovila občany, jež cítili, že systém je zkorumpovaný a nefunguje pro ně.
- SPD: a další extrémistické strany využívají strachu z migrace, narůstajícího rozdělení společnosti a frustrace z nedostatku spravedlnosti.
- Piráti a Milion chvilek: vznikli jako reakce na korupční skandály, ztrátu důvěry a potřebu obnovit transparentnost a občanskou participaci.
4. Klíčové faktory úspěchu stran od 1990 do 2025
- Systémové selhání: Nedostatečná reforma, korupce, privatizace bez regulací, zadlužování a systémová nerovnost vytvořily prostředí, ve kterém se mocenské struktury opíraly o ekonomické zájmy, klientelismus a mediální manipulaci.
- Mediální manipulace a dezinformace: Média se stala nástrojem mocenských struktur, které podporovaly zájmy oligarchů a zájmových skupin, což umožnilo udržet moc i přes skandály a korupční kauzy.
- Volební strategie: Strany často volí strategie založené na emocích, strachu a pocitu nepořádku, místo na racionálním posouzení. Voliče motivují především obavy, frustrace a nostalgie, nikoliv hluboké znalosti o politických programech.
- Nedostatek občanské kultury: Většina voličů volí na základě emocionálních motivů, nikoliv na základě znalostí či hodnotové orientace. Často volí menší zlo nebo podle momentálního pocitu, že „tak je to lepší než nic“.
5. Vývoj od 1989 do 2025: hlavní milníky
- 1990–1997: Rychlá privatizace, deregulace, vznik „kultury spekulace“, systémové selhání v oblasti spravedlnosti a správy majetku.
- 2000–2010: Konsolidace mocenských struktur, vznik oligarchických skupin, rozvoj korupce, zadlužování státu, rozpad důvěry v instituce.
- 2010–2025: Nárůst populismu, extremismu, rozdělení společnosti, růst korupčních skandálů, vznik nových stran jako reakce na systémové selhání, rozvoj dezinformačních kampaní, digitalizace a fragmentace veřejného prostoru.
6. Závěr: systémové příčiny a důsledky
· Politické strany se od 1989 formovaly jako produkty systémového deficitu, který byl založen na ideologii „minimálního státu“, privatizaci a nedostatečné reformě sociálního a hodnotového systému.
- Tento systém umožnil vznik oligarchických struktur, klientelismu, korupce a mediální manipulace, které udržovaly mocenské zájmy na úkor veřejného zájmu.
- Voliči často volí podle emocí, strachu nebo menšího zla, protože nemají hlubší znalosti nebo důvěru v systém.
- Od roku 1989 do 2025 je tedy možné sledovat, jak systémové selhání, nedostatečná reforma a morální deficit vytvořily prostředí, v němž se mocenské struktury udržují na základě ekonomických zájmů, mediální manipulace a populistických strategií.
Tato studie a analýza potvrzuje, že systémové příčiny jsou hlavní faktory, které určily nejen vznik a udržení mocenských struktur, ale i způsob, jakým se volí a podporují různé politické strany, často na základě emocionálních motivů a pocitů nepořádku.
Morální vývoj a politické štěpení české společnosti (1989-2025)
Úvod: Od revoluce k fragmentaci
Česká společnost prošla od roku 1989 dramatickou transformací, kdy ekonomické změny výrazně předběhly morální a sociální vývoj. Zatímco ekonomická reforma dosáhla 85 % úspěšnosti v privatizaci a makroekonomické stabilizaci, sociální a morální transformace zůstala na pouhých 23 % potřebného rozsahu 1. Tato disproporce vytvořila společenský paradox – žijeme v zemi s vysokou materiální úrovní, ale s erodovanými morálními hodnotami a chronickou nedůvěrou v instituce 12.
V následující analýze chronologicky propojíme vývoj morálního deficitu s politickým štěpením a volebními preferencemi od roku 1989 do současnosti, abychom pochopili, jak historické trauma transformace formovalo voličské chování 13.
1. Období 1989-1992: Revoluce hodnot a zrod pluralitního systému
Destrukce „umělé harmonie“ a počátek morálního vakua
Před rokem 1989 žila československá společnost v uměle vytvořené, ale psychologicky funkční sociální a morální stabilitě. Stát kontroloval informace a potlačoval negativní zprávy, čímž paradoxně vytvářel pocit bezpečí a předvídatelnosti 1. Lidé přesně věděli, co mohou očekávat, měli jasně garantované základní jistoty a sociální vazby fungovaly především přes pracovní kolektivy 12.
Sametová revoluce tuto konstrukci doslova zbořila přes noc 1. Destrukce starého systému proběhla mnohonásobně rychleji než budování nového hodnotového rámce, což vytvořilo nebezpečné vakuum – lidé získali svobodu, ale nikdo jim nevysvětlil, jak s ní odpovědně nakládat 13.
Zrod prvních politických táborů
První svobodné volby v roce 1990 vyhrály Občanské fórum (OF) s 53,15 % hlasů jako symbol jednoty proti komunismu 3. Následný rozpad OF v roce 1991 vytvořil základ pluralitního systému, kdy vznikly tři hlavní ideové tábory:
1. Liberálně-konzervativní (ODS, KDS) – prosazovali rychlou privatizaci a minimální stát 13
2. Sociálně-demokratický (ČSSD, Liberální blok) – požadovali sociální jistoty a pozvolnou transformaci 3
3. Postkomunistický (KSČM) – hájili zájmy starých struktur pod rouškou „moderní levice“ 31
Morální nedostatky prvních reforem
Politické elity, zejména ODS Václava Klause, se prioritně zaměřily na ekonomickou liberalizaci 1. Převažoval názor, že trh a demokracie se samy o sobě postarají o morální a společenské aspekty 12. Tato naivní víra v „neviditelnou ruku trhu“ však neřešila potřebu nových mechanismů sociální kontroly a občanské výchovy 13.
Volby 1992 potvrdily dominanci ODS (29,7 %) a zahájily éru pravicových ekonomických reforem 3. Paradoxně volby také způsobily rozdělení Československa, ačkoliv podle průzkumů by 65 % Čechů a 58 % Slováků hlasovalo pro zachování federace 31.
2. Období 1993-1998: Morální hazard privatizace a zrod nedůvěry
Kuponová privatizace a zrod cynismu
Kuponová privatizace se stala symbolem systémového selhání 1. Zatímco 6 milionů občanů získalo akcie, 95 % z nich nemělo reálný vliv na správu firem 13. Investiční fondy jako Harvardské fondy systematicky tunelovaly podniky, což vedlo k zániku 50 % privatizovaných společností 1.
Tento proces vytvořil generační trauma: lidé, kteří přišli o úspory, začali vnímat politiku jako rigged game 3. Situace, kdy kdo „nezákonitě“ využil příležitosti, byl považován za chytrého, zatímco poctivost byla vnímána jako naivita 12.
Mediální šok jako katalyzátor strachu
Nejradikálnější porevoluční změnou bylo uvolnění mediálního prostoru 1. Počet televizních hodin se zvýšil téměř 170krát, přičemž komerční média zjistila, že negativní zprávy přitahují mnohem více diváků 12. Jak výstižně uvádí analýza: „Zatímco socialistická média lhala o realitě, ta nová ji zkreslovala pomocí senzačních titulků a katastrofických scénářů“ 1.
Tento „informační šok“ měl devastující psychologický dopad 1. Lidé, kteří byli zvyklí na filtrované informace, náhle čelili realitě plné nejistot a rizik 12. Vznikl tak zajímavý paradox – objektivně se životní podmínky zlepšovaly, ale subjektivně se lidé cítili méně bezpečně než dříve 13.
Politická konsekvence: Opoziční smlouva
Volby 1996 přinesly vyrovnané výsledky mezi ODS (29,6 %) a posilující ČSSD (26,4 %) 3. Krize důvěry vyvrcholila pádem Klausovy vlády v roce 1997 (tzv. sarajevský atentát) 31.
Volby 1998 vyhrála ČSSD (32,3 %) pod vedením Miloše Zemana s heslem „Třetí cesta“ 3. Místo skutečné reformy však vznikl kontroverzní pakt s ODS (opoziční smlouva), který dále prohloubil cynismus veřejnosti 31.
Zrod defenzivního individualismu
Ekonomický tlak 90. let naučil lidi přežívat bez solidarity 1. Sociologové popisují tento jev jako strategii izolovaných bunkrů – rodina nebo nejbližší přátelé se stali jedinými důvěryhodnými aktéry 12. Tato mentalita přetrvává dodnes: 74 % Čechů považuje za nejdůležitější životní cíl „zajistit sebe a své blízké“, zatímco pouze 12 % zmiňuje „přispět ke zlepšení společnosti“ 13.
3. Období 1999-2005: Institucionalizace morálního deficitu
Exekuční systém a dluhová past
ČSSD v roce 2001 zavedla exekuční systém v soukromých rukou, který do roku 2020 postihl 800 tisíc lidí 2. Paradoxně tak sociálně-demokratická vláda prohloubila morální deficit společnosti, kde osobní zisk a ekonomická úspěšnost převážily nad solidaritou 12.
Banky privatizované zahraničními investory ovládly 80 % finančního trhu a začaly masivně poskytovat úvěry domácnostem bez dostatečného posouzení rizik 23. Společně s exekutory vytvořily „průmysl dluhů“, kde 68 % exekucí se týkalo částek pod 30 tisíc Kč 2.
Bytová krize jako sociální časovaná bomba
Zrušení podnikových bytových fondů (1993) uvrhlo 1,2 milionu lidí na spekulativní trh 1. Ceny bytů vzrostly do roku 2023 na 580 % úrovně roku 1990, přičemž v Česku existuje 860 tisíc neobydlených bytů 12.
Podle ČSÚ potřebuje průměrná domácnost 13ročních příjmů na koupi bytu 1. Mechanismus „obálkové metody“ (neformální připlácení) vytlačil střední třídu na periferie nebo do předlužených hypoték 12.
Politické důsledky: Fragmentace a nástup protestních stran
Volby 2002 potvrdily dominanci ČSSD (30,2 %) a ODS (24,5 %), ale ukázaly rostoucí nespokojenost s tradičními stranami 3. Nová vláda ČSSD však pokračovala v neoliberální politice, což vedlo k dalšímu prohlubování sociálních nerovností 23.
Volby 2006 vyhrála ODS (35,4 %) díky slibům o daňových reformách 3. V tomto období se objevují první protestní strany jako Věci veřejné (2001) reagující na rostoucí nedůvěru v tradiční politiku 31.
Vstup do EU jako akcelerátor hodnotového štěpení
Vstup do EU v roce 2004 vytvořil novou dělící linii ve společnosti – 58 % „globalistů“ versus 42 % „nacionalistů“ 3. Zatímco 78 % exportu směřovalo do EU, pouze 12 % Čechů se identifikovalo jako „Evropané“ 13. Tato kulturní schizofrenie odráží neukončenou transformaci národní identity 1.
4. Období 2006-2013: Digitální revoluce a prohloubení nedůvěry
Mediální revoluce a koncentrace moci
Deregulace médií po roce 1989 vedla k extrémní koncentraci vlastnictví – čtyři největší mediální skupiny ovládly 80 % trhu 12. Důvěra v média klesla z 68 % (1991) na 31 % (2024) 1.
Mediální krize se prohloubila s digitalizací – analýza 15 000 politických příspěvků na sociálních sítích odhalila, že 38 % obsahuje dezinformační prvky 1. Algoritmy zvýhodňovaly extremistický obsah o 27 %, což zesílilo polarizaci 13.
Vzdělávací systém a jeho selhání
Až do roku 2004 nebyla ve školách povinná občanská výchova 1. Když byla konečně zavedena mediální výchova, dostala dotaci pouhé 1 hodiny za 14 dní 12. Stát podfinancoval vzdělávací systém – investoval 4,2 % HDP oproti 5,8 % průměru OECD 1.
Mediální gramotnost dosáhla pouhých 39/100 bodů, přičemž 54 % žáků 9. tříd nedokázalo rozpoznat dezinformaci 12. Tato nedostatečná výchova ke kritickému myšlení vytvořila generaci náchylnou k manipulaci 13.
Politická konstelace: Nástup technokratů a populistů
Volby 2010 přinesly další fragmentaci – do Poslanecké sněmovny se dostaly protestní strany jako Věci veřejné (10,9 %) a TOP 09 (16,7 %) 3. Nárůst podpory pro antisystémové strany odrážel hlubokou krizi důvěry v tradiční politiku 31.
Volby 2013 představovaly přelom – Andrej Babiš založil hnutí ANO jako „firmu na politiku“ a získal 18,7 % hlasů 3. Jeho úspěch stál na anti-korupční rétorice (“Pojďme řídit stát jako firmu“) a kontrole médií (Mafra, Radio Impuls) 31.
Generační přenos traumat
Rodiče, kteří zažili transformační chaos 90. let, předávali dětem přežívací strategie 1:
- „Nevěř institucím“
- „Hlavně se nezapojuj“
- „Pravidla jsou pro blbce“
Tato výchova vytvořila generaci, která vnímá veřejný prostor jako nebezpečné místo, kde jedinou obranou je útok nebo úplné stažení se do soukromí 12. Důvěra se smrskla pouze na nejbližší rodinu – 96 % lidí věří pouze nejbližším, zatímco „obyčejným lidem“ už jen 25-35 % 1.
5. Období 2014-2020: Populistická revoluce a digitální polarizace
Migrační krize jako katalyzátor strachu
Migrační krize v roce 2015 vytvořila dokonalou bouři morální paniky 3. Mediální panika vedla k tomu, že 38 % Čechů věřilo v „islamizaci“, přestože muslimové tvořili pouhých 0,2 % populace 31. SPD Tomia Okamury získala podporu s antiimigrační rétorikou (“Islám je neslučitelný s českými hodnotami“) 3.
Digitální socializace a ztráta empatie
Mladí lidé začali získávat 62 % informací o světě ze sociálních sítí 1. Algoritmy posilovaly kulturu okamžitého uspokojení a konfliktního obsahu, což vedlo k 12:
- Poklesu schopnosti empatie (pouze 28 % středoškoláků dokázalo popsat emoce spolužáka z výrazu obličeje)
- Preferenci virtuálních identit před autentickými vztahy
- Vnímání světa jako souboje „my vs. oni“
Politická polarizace: Antiestablishment vs. tradiční strany
Volby 2017 potvrdily dominanci ANO (29,6 %) a nástup SPD (10,6 %) 3. Tradiční strany ztrácely (ČSSD 7,3 %, ODS 11,3 %), zatímco moderní liberální Piráti získali 10,8 % 31.
Andrej Babiš získal podporu kombinací ekonomického populismu (“EET proti oligarchům“) a sociálního populismu (zvýšení důchodů, slevy na jízdné) 3. Paradoxně 54 % jeho voličů znalo jeho kauzy, ale volilo ho jako „menší zlo“ 31.
Ekonomické rozštěpení společnosti
Po třiceti letech transformace vznikly čtyři hlavní socioekonomické skupiny 31:
1. Privatizační vítězové (3-5 % populace)
- Charakteristika: Manažeři, politici, právníci propojení s investičními fondy
- Politické preference: ODS (68 %), později TOP 09 (22 %)
- Morální profil: Pragmatický individualismus (“Úspěch ospravedlňuje prostředky“)
2. Stabilizovaná střední třída (25-30 %)
- Charakteristika: Úředníci, lékaři, učitelé s fixními příjmy
- Politické preference: KDU-ČSL (41 %), ČSSD (33 %)
- Morální dilema: Nostalgie po socialismu × adaptace na tržní podmínky
3. Prekarizovaná většina (60-65 %)
- Charakteristika: Dělníci, důchodci, venkovské obyvatelstvo
- Politické preference: KSČM (48 %), později SPD (39 %) a ANO (51 %)
- Morální kodex: „Systém je proti nám“ + obrana tradičních hodnot
4. Defenzivní individualisté (10-15 %)
- Charakteristika: Mladí urbanisté, digitální nomádi, freelanceři
- Politické preference: Piráti (58 %), Zelení (22 %)
- Morální orientace: Globální občanství + environmentální etika
6. Období 2020-2025: Spokojená apatie a institucionalizace relativismu
COVID-19 jako test důvěry v instituce
Pandemie COVID-19 (2020-2022) odhalila hloubku krize důvěry – 41 % mladých věřilo, že „vláda lže o vakcínách“ 3. Důvěra ve vládu klesla z 34 % na 19 % 31.
Toto období zintenzivnilo polarizaci společnosti – vznikly „informační bubliny“ konzumující zcela odlišné zprávy o stejných událostech 12. Rozdělení na „my vs. oni“ se stalo součástí každodenní reality 1.
Bytová krize a demografický kolaps
Ceny bytů dosáhly historických maxim – průměrná cena v Praze překročila 103 693 Kč/m² (2023) 1. Paradoxně v Česku existuje 860 tisíc neobydlených bytů, které slouží ke spekulacím 12.
Bytová krize má devastující demografické důsledky – 45 % mladých odkládá založení rodiny 1. Podle demografických projekcí klesne počet obyvatel na 8,8 milionu do roku 2100, přičemž důchodci budou tvořit 40 % populace 13.
Volby 2021 a nástup koalice SPOLU
Volby 2021 přinesly překvapivé vítězství koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s 27,8 % hlasů nad hnutím ANO (27,1 %) 3. Tradiční levice (ČSSD, KSČM) se poprvé v historii nedostala do parlamentu 31.
Volby ukázaly nový fenomén – 67 % voličů SPOLU volilo proti Babišovi, nikoli pro program koalice 3. Tento negativní způsob volby (“menší zlo“) ilustruje krizi reprezentace 31.
Spokojená apatie jako bariéra změny
Paradoxně je současná česká společnost relativně spokojená – 86 % lidí deklaruje spokojenost se soukromým životem 1. Tato spokojenost však vytváří obří bariéru pro potřebné systémové změny 12.
Vznikla „spokojená stagnace“ - společnost funguje na povrchu, ale podzemní proudy nedůvěry, cynismu a morálního relativismu postupně narušují její základy 13. Lidé si nejsou schopni uvědomit celospolečenský morální deficit a jeho neustálé prohlubování 1.
7. Predikce voleb 2025: Fragmentace jako nová norma
Hlavní politické subjekty a jejich potenciál
Na základě aktuálních průzkumů a historických trendů lze očekávat následující výsledky 3:
1. ANO (26-29 %)
- Klíčové regiony: Střední Čechy (34 %), Ústecký kraj (28 %), Moravskoslezský kraj (27 %)
- Slabiny: Bitcoinový skandál (2024) snížil podporu o 4 %, ale Babišův osobní vliv udržuje stabilitu
- Voličská základna: Prekarizovaná většina, pracující chudoba (58 %), důchodci (33 %)
2. SPD + Trikolora + Přísaha (18-22 %)
- Silné téma: Migrace (83 % voličů považuje islám za hrozbu) + kritika EU (47 % podpora „Czexit light“)
- Riziko: Vnitřní spory limitují růst
- Voličská základna: 47 % základní vzdělání, 63 % venkov
3. ODS + KDU-ČSL + TOP 09 (15-18 %)
- Strategie: „Návrat k Havlovským hodnotám“ + proevropská agenda
- Problém: Nízká mobilizace mladých (podpora u 18-35letých: 9 %)
- Voličská základna: 68 % podnikatelé, 41 % vysokoškoláci
4. Piráti + STAN (12-14 %)
- Praha: 28 % podpora (IT sektor, studenti)
- Celostátní propad kvůli absenci venkovské agendy
- Voličská základna: 78 % VŠ vzdělání, 62 % města nad 100 000 obyvatel
5. ČSSD (5-7 %)
- Obnova levice: Dostupná zdravotní péče (podpora u důchodců: 11 %)
- Tradiční levicová agenda bez výrazných inovací
6. KSČM (2-3 %)
- Marginální role
- Příležitost: Kritika NATO (podpora v dělnických regionech: 6 % v Ústeckém kraji)
Regionální rozdíly odráží morální štěpení
|Region
|Dominantní strana
|Podpora
|Klíčový faktor
|Praha
|Piráti + STAN
|28 %
|Gentrifikace, IT sektor
|Středočeský
|ANO
|34 %
|Suburbanizace, dopravní infrastruktura
|Ústecký
|SPD + Trikolora
|31 %
|Nezaměstnanost 8,2 %, exekuce
|Jihomoravský
|ANO
|29 %
|Vliv Agrofertu, studentské město
|Moravskoslezský
|ANO
|27 %
|Deindustrializace, sociální bydlení
Klíčové faktory ovlivňující výsledek
1. Generační propast
- Mladí (18-30 let): 68 % preferuje Piráty/STAN kvůli digitalizaci a ekologii
- Senioři (65+): 53 % podporuje ANO/SPD z obavy o sociální jistoty
- Problém: Volební účast mladých pouze 38 % vs. 72 % u seniorů
2. Mediální vliv
- Mediální oligopoly: Agrofert (Babiš) oslovuje 42 % populace vs. ČT pouze 31 %
- Digitální radikalizace: 38 % politického obsahu obsahuje dezinformace
- Algoritmy sociálních sítí zvýhodňují extremistický obsah o 27 %
3. Morální kořeny voličských preferencí
- Tradiční štěpení ekonomické levice a pravice nahrazeno kulturním štěpením
- Klíčové dělící linie: Globalizace vs. nacionalismus, Svoboda vs. autorita
Nejpravděpodobnější scénář
Volby 2025 potvrdí trend fragmentace – do parlamentu se dostane 6-7 subjektů 3. ANO zůstane nejsilnější stranou (26-29 %), ale koalice SPD+Trikolora+Přísaha (18-22 %) posílí pozici krajní pravice 31.
Vládní koalice ODS+KDU-ČSL+TOP 09 oslabí (15-18 %), zatímco Piráti se udrží s 12-14 % 3. ČSSD se pravděpodobně vrátí do parlamentu (5-7 %), ale KSČM zůstane pod hranicí 5 % 31.
Sestavování vlády bude extrémně obtížné kvůli vzájemným animozitám stran 3. ANO nebude mít koaličního partnera s výjimkou SPD 31. Nejpravděpodobnější je pokračování současné koalice, ale s výrazně slabším mandátem 3.
8. Závěr: Morálka jako politická mapa
Současné politické štěpení není náhodné, ale odráží hluboké morální trhliny vzniklé nedokončenou transformací 13. Každá sociální vrstva volí stranu, která nejvěrněji zrcadlí její traumata a deziluze z porevolučního vývoje 31.
Porevoluční morální deficit vytvořil politický systém, kde 73 % lidí nevěří vládě, ale 86 % je spokojeno se svým soukromým životem 1. Tato „spokojená apatie“ umožňuje populistům využívat strach a frustraci, aniž by nabízeli skutečná řešení 13.
Dokud nebude dokončena morální a sociální transformace, bude česká politika zrcadlem společnosti, která „má demokratické instituce, ale ne demokratickou kulturu“ 1. Bez systémové změny výchovy a participace se Česká republika stane laboratoří společenského rozpadu a může očekávat další fragmentaci a radikalizaci po roce 2030 13.
Zdroje:
1 Analyza-1989-2025.pdf, str. 4–7
2 Dokument-2-2.docx, část „Historický kontext“
3 Analyza-1989-2025.pdf, str. 18–24
Dokument-2-2.docx, kapitola „Mediální šok“
Analyza-1989-2025.pdf, str. 25–42
Dokument-2-2.docx, sekce „Privatizační trauma“
Analyza-1989-2025.pdf, str. 43–47
Dokument-2-2.docx, analýza „Kult spekulace“
Analyza-1989-2025.pdf, str. 51–67
Dokument-2-2.docx, kapitola „Fragmentace stran“
Analyza-1989-2025.pdf, str. 68
Dokument-2-2.docx, tabulka sociálních vrstev
Analyza-1989-2025.pdf, str. 44–50
Dokument-2-2.docx, část „Mediální oligopol“
Analyza-1989-2025.pdf, str. 18–24
Dokument-2-2.docx, kapitola „Nástup populismu“
Analyza-1989-2025.pdf, str. 25–42
Dokument-2-2.docx, sekce „Volby 2017“
Analyza-1989-2025.pdf, str. 43–47
Dokument-2-2.docx, analýza „COVID-19 dopady“
Analyza-1989-2025.pdf, str. 51–67
Dokument-2-2.docx, regionální preference
Analyza-1989-2025.pdf, závěr
Dokument-2-2.docx, doporučení pro reformy
Analyza-1989-2025.pdf, scénáře budoucnosti
Petr Every
Ztráta morální brzdy
Morální brzda..., tedy vnitřní zábrana, která člověka vede k respektování pravidel, ohleduplnosti a odpovědnosti vůči druhým i společnosti
Petr Every
Nerovnost ve vzdělávacích příležitostech na českých základních školách
Reálný příklad podporující porevoluční morální deficit, který narušil v řetězové reakci všechny sociální vrstvy a všechny úrovně společnosti od zákonodárců až po běžné občany...:
Petr Every
Rozbitý systém: Vyberte si svůj úhel pohledu
Vážení čtenáři, před vámi se nyní otevírá možnost naladit se na hlavní témata současné české společenské a politické scény, a to zcela podle vašeho vlastního zájmu a přesvědčení.
Petr Every
Tři smrtelné rány pro Česko: Jak vláda, média a lidé sami zničili společenskou důvěru 4/4
Analýza společenského úpadku po roce 1989 Finální diagnóza systémového selhání Část 4/4: EPILOG – Když se abnormální stalo normálním
Petr Every
Tři smrtelné rány pro Česko: Jak vláda, média a lidé sami zničili společenskou důvěru 3/4
Analýza společenského úpadku po roce 1989 Část 3/4: Třetí smrtelná rána – LIDÉ..., Adaptace na systém bez morálních brzd (1989-2025)
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Policie zasahovala na „Vlasteneckém setkání“ kontroverzních osobností
Od rána téměř tři desítky policistů dohlíží na veřejný pořádek a hladký průběh Vlasteneckého...
Svérázná výluka mate Brňany. Nevěří, že je tramvaj odveze, kam potřebují
Se svérázným řešením přišli v brněnském dopravním podniku, když přemýšleli, jak zajistit...
Fiala a Rakušan se sejdou v úterý. Židle i veřejnost budou, vyzval šéf STAN Hřiba
Ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan na sociální síti X v sobotu oznámil, že se na pivo...
Ukrajina přišla po ruském útoku o stíhačku MiG-29, ale až po návratu z akce
Ukrajina přišla o jednu ze stíhaček MiG-29. Pilot zahynul při nehodě během přistávacího manévru po...
ÚKLID AUTOCENTRA (DPP) - Liberec (A14188)
AURES Holdings a.s.
Liberecký kraj
- Počet článků 21
- Celková karma 7,54
- Průměrná čtenost 148x
We are a Family "Every"
... Welcome