Švýcarsko: Koupaliště zdvojnásobilo počet permanentek zákazem vstupu pro cizince
Od zavedení tohoto opatření zaznamenalo švýcarské koupaliště v Pruntrutu výrazný nárůst návštěvnosti. Pravidlo platí od začátku sezóny 2025: vstup mají pouze obyvatelé obce a osoby, které ve Švýcarsku bydlí nebo pracují. Návštěvníci z nedaleké Francie, kteří dříve tvořili značnou část hostů, byli vyloučeni.
Podle údajů obce vedlo opatření k výraznému nárůstu počtu návštěvníků. Počet prodaných jednodenních vstupenek stoupl z přibližně 37 000 v předchozím roce na zhruba 40 000. Ještě výraznější je vývoj u sezónních permanentek: jejich počet se téměř zdvojnásobil a nyní činí 818.
Lionel Maître, zástupce obce Pruntrut uvedl pro deník Le Quotidien Jurassien:
„Místní obyvatelé znovu získali své koupaliště. Nyní tam máme klid a pohodu.“
Pro rok 2026 oznámilo vedení další změny. Sezónní permanentky budou určeny výhradně švýcarským občanům. Francouzští jednodenní návštěvníci budou muset při nákupu vstupenek online uvést úplné kontaktní údaje. Nezletilí z ciziny budou mít vstup povolen pouze v doprovodu dospělých.
Navzdory úspěchu opatření a spokojenosti místního obyvatelstva se levicoví politici snaží zákaz zrušit. Poslankyně za SP Mathilde Crevoisier jej označila za „nepřiměřený“ a tvrdila, že známé problémy nelze řešit plošnými zákazy, čímž však odporovala skutečnosti. Také vláda kantonu Jura se staví proti místním obyvatelům: oznámila jednání s obcí s cílem opatření co nejdříve zrušit a zabránit jeho trvalému zakotvení v obecní vyhlášce.
Petr Bystron
Zelenský přestřelil.
Ukrajina čelí kritice Slovenska, Maďarska i Polska kvůli sporům ohledně obilí. USA se zase ptají, kam se poděla jejich finanční pomoc. Šéf politické strany SMER, Robert Fico, označil chování Ukrajiny za „nebetyčnou drzost“.
Petr Bystron
Německý prezident chválí teroristku RAF jako „velikánku světových ději"
Skandál v prezidentském paláci: Německý prezident Frank Walter Steinmeier zařadil spoluzakladatelku teroristické organizace RAF Gudrun Ensslinovou mezi „velké ženy světových dějin“.
Petr Bystron
Německo: Levicoví extremisté manipulovali TV-duel před volbou kancléře.
Hned tři levicoví extremisté vyškolení skalní komunistkou se tento týden dostali do dvou televizních duelů kandidátů na německého kancléře. Hráli „obyčejné občany“, přitom jejich cílem bylo „zničit Lascheta“.
Petr Bystron
Německo v hledáčku OSN: Komisař pro lidská práva vyšetřuje brutální zásah policie
Jako za totality: Vláda Angely Merkelové nechává mlátit bezbranné demonstranty - ženy, děti i důchodce.
Petr Bystron
Německo: Raději postřílet boháče, než se nechat zvolit AfD
Jak daleko se německá politika za vlády Angely Merkelové posunula doleva, dokumentují dva aktuální skandály z průběhu posledních dní.
