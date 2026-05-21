Fialova vláda dala 1,7 milionů na propagandu proti Babišovi
Fialova vláda financovala film proti Babišovi, který šel do kin krátce před volbama. Fialův kámoš Baxa tehdy jako ministr kultury nechal prostřednictvím Státního fondu audiovize vyplatit přes 1,7 milionu korun na dokumentární film Chvilky naděje, vyrobený lidmi úzce napojených na kontroverzní spolek „Milion Chvilek“ Mikuláše Mináře, uvedl ve svém zpravodajství iDNES.
Režisérka Amálie Kovářová, která pro Mináře téměř čtyři roky natáčela propagační videa na sociální sítě, tak získala od Fialovy vlády téměř dva miliony Korun na neomalenou propagandu o spolku Milion chvilek pro demokracii a jeho zakladatelích Minářovi a Rollovi. „Záporáky“ filmu jsou lídři tehdejší opozice Andrej Babiš a Miloš Zeman.
A jaká to náhodička – film byl dán do kin a na studentské projekce v březnu 2025, tedy zhruba půl roku před volbami do Poslanecké sněmovny.
Babiš: zneužívání veřejných peněz
Premiér Andrej Babiš označil v reakci na zveřejněné dokumenty o státní podpoře snímku za „zneužívání veřejných peněz a státních institucí“. S kritikou se přidal i předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka. Film označil za „ukázkové plýtvání veřejnými prostředky, které by mělo být započítáno do širšího problému dotací na politický aktivismus.“
Režisérka Kovářová byla aktivní členkou spolku téměř čtyři roky, natáčela tím pádem o svých kámoších. Svou politickou zaujatostí se nijak netají. v rozhovoru s Forum 24 se přiznala: „Jsem aktivista. Vždy mi přišlo důležité něco dělat, když můžu.“ A taky že dělala, co mohla: Už před volbami v roce 2017 natáčela „studentské videovýzvy proti Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi“.
Baxa: Na nic jsem neměl vliv.
Baxa nevidí nic divného na tom, že jeho ministerstvo vyplatilo 1,7 milionu Korun lidem, kteří byli známí svou nenávistí vůči Babišovi a Zemanovi na propagandistický film poškozující opozici. Ani na tom, že fil šel do kin krátce před volbami. Naopak se vymlouvá, že s financováním neměl vůbec nic společného: „Filmové pobídky jsou po splnění přísných kritérií nárokové. Na jejich vyplacení tedy nemá ministr kultury vliv. Kdo dnes naznačuje opak, buď nezná zákon, nebo vědomě mate veřejnost.“
Minář žongloval s miliony už v minulosti
Tento skandál není první, kterému kontroverzní spolek Milion chvilek musí čelit. Jeho zakladatel a předseda Mikuláš Minář stál již v minulosti v centru pozornosti kvůli podivnému žonglování s miliony: V roce 2021 čelil nařčení z vytunelování celkem 7,3 milónů korun od soukromých dárců na nově založenou stranu Lidé Pro. Účet, na který sponzoři a drobní dárci posílali peníze, totiž nepatřil hnutí Lidé Pro, které nikdy nemělo ustavující sjezd a zvolené vedení, ale spolku Pro ČR, z. s., jemuž Minář předsedal a mohl podle stanov nakládat s veškerým jeho majetkem. Denník Právo tehdy informoval, že peníze z něj byly čerpány často i po milionových částkách s popisky „provoz, mzdy, příprava a vedení kampaně“.
Minář pod nátlakem médií tehdy sice zveřejnil, za co peníze utratil. Odborníci se ale shodují, že se jednalo o astronimické částky a vše se dá pořídit podstatně levněji. Minář podle vlastních údajů utratil 1 115 694 korun za „pronájem a provoz kanceláří, internet, telefon, poštovné, úklid, energie a odpady, přes 576 tisíc korun za reklamu na Facebooku, sto tisíc na sociologický průzkum, dalších padesát tisíc zase na margetingový průzkum a tak dále.
Video za 278 tisíc korun
Server Novinky.cz tehdy napsal: „Jednu z největších položek na výdajové stránce tvořil šestiminutový videospot Jsme Pro, kterým se snažilo vznikající hnutí získat voliče a podporovatele. Vyšel na 278 tisíc korun.“
