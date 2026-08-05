EU: Tanky na Ukrainu ano, na bankovky ne!
Evropská centrální banka vyzvala k návrhům nových eurobankovek. Lucemburské ministerstvo obrany obratem dodalo. Jenže na jeho návrzích nebyli žádní ptáčci, mosty ani slavní básníci. Místo toho: obrněná vozidla, vojenská letadla, satelity a klasická útočná puška Heckler & Koch, chlouba německého strojního průmyslu. Návrhy byly vytvořeny zřejmě s trochou recese jako „alternativní návrhy“ k probíhající debatě o nových eurobankovkách.
Výsledek? Rozhořčení, pohoršení, distancování se.
Hlavně socialisté, zelení a další zástupci morální Evropy se rozčilují nad tímto ohavným „militarismem“. Válečný materiál nepatří na peníze! Lucembursko se má prezentovat jako mírumilovný stát a ne jako „katalog zbraní“.
Čtyři roky vést vće či méně otevřeně válku proti Rusku je tedy v pořádku, ale obrázek tanku na bankovce je skandál? Jak dojemné!
Už čtyři roky nám stejné politické kruhy den co den vysvětlují, proč je potřeba ještě více zbraní, ještě více munice a ještě více miliard na zbojení. Samozvaný „Team Europe“ se nenechal zahanbit a poslal Ukrajině už 77 miliard eur jen na zbraně. Celková evropská pomoc přesáhla 216 miliard eur. K tomu přibývají nové zbrojní programy, společné nákupy a neustále rostoucí rozpočty na obranu.
A teď k tomu „militarismu“: tomu se v Evropě daří daleko lépe než ptáčkům nebo básníkům a myslitelům, které se tak rádi strkají do popředí. Vojenské výdaje členských států EU totiž v roce 2026 stoupnou až na 454 miliard eur. To je skok o 75 procent oproti roku 2021.
Jako by to nestačilo, Německo navíc vytáhlo „zvláštní fond Sondervermögen“ ve výši 100 miliard eur pro Bundeswehr. „Zvláštní fond“ zní přece líp než „zvláštní dluhy na tanky a rakety“.
I veřejný život se už dávno přenastavil na válečnou „Zeitenwende“. Zpravodajství vysvětluje zbraňové systémy. Talkshow diskutují o doletu raket. Politici se nechávají fotit před tanky. Žáci mají být znovu více připravováni na Bundeswehr. O „válečné zdatnosti“ se mluví, jako by to byla nová olympijská disciplína. Kdo se ptá na jednání, je rychle podezřelý. Kdo dokonce volá po míru, je okamžitě označen za agenta Moskvy.
Právě tady se odhaluje pokrytectví evropské politiky posledních let. Celý kontinent se může dotlačit na pokraj války, ale musí se to prodat jako záchrana míru. Celé ekonomiky se dají zadlužit zbrojními výdaji, ale hromada dluhů se musí nazývat „majetkem“. Válečná technika se smí platit, vyrábět a dodávat – jen se nesmí objevit na penězích, kterými se to platí.
Objednat tank: zodpovědné. Dodat rakety: solidární. Utratit miliardy: bez alternativy. Vytisknout tank na bankovce: nevkusný militarismus.
Lucemburské ministerstvo obrany tedy nebylo militarističtější než evropská politika. Bylo jen upřímnější. Jeho návrhy ukazují, na co se stále větší část evropských peněz skutečně utrácí.
Jednu chybu ale Lucemburčané přece jen udělali: úplně zapomněli na nejdůležitější zbraňovou kategorii dneška – dron! To samozřejmě nejde. Tak jako útočná puška Heckler & Koch patří na desítku, musí dron na padesátku, nejpoužívanější bankovku. A tak se dá pokračovat: na dvacítku tank, na stovku raketa. A na dvoustovku Ursula von der Leyenová, která vysvětluje, že na školy, silnice a důchody už bohužel žádné peníze nezbývají.
To by byla panečku úpřímnost!
Petr Bystron
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