Zabezpečit rodinu na úkor rodiny
Okamžitě jsem si vzpomněl na přelom tisíciletí a svoji tehdejší práci obchodního zástupce. Do firmy jsem nastoupil jako šestý obchoďák v řadě a byl mi svěřen ten nejvzdálenější kout republiky, tehdejší západní Čechy a přilehlé okolí. Nejvzdálenější proto, protože naše firma sídlila na druhém konci republiky.
Přesně si pamatuji na můj první týden v západních Čechách. Pro naši firmu to bylo pole neorané a pro mě cizí kraj se vším všudy. Žádná GPS navigace tehdy nebyla, takže mapa a orientační smysl. Hned první den jsem v Plzni zabloudil minimálně 10 krát. Za týden jsem objel Plzeň, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Sokolov, Cheb, ale i Klatovy a Domažlice. Ten první týden jsem do firmy přivezl zakázky za pouhých 30 tis. s pocitem marné práce a ztraceného času.
V regionu jsem postupně získával nové a nové kontakty a kšeft se tam nakonec rozjel. Ve firmě jsme vydržel 12 let. Poslední dva roky jsem však již, na vlastní žádost, pracoval pro firemní prodejnu a vyjížděl jen do blízkého okolí.
Deset let jsem měl centrálu v Plzni. Deset let jsem objížděl svěřený region křížem krážem a poznal jej jako málokterý "cizák". Za rok jsem najezdil přes 90 tis. km. Časem mi přibyli do regionu dva pomocníci a já začal na dva dny zajíždět i do Prahy.
Deset let jsem byl mimo domov. V neděli večer jsem si jel naložit auto, abych v pondělí ve tři ráno vyjel směr Plzeň, a vrátil se ve čtvrtek večer, nebo až v noci. Za každého počasí. Jednu dobu jsem pomalu Plzeň znal lépe než své rodné město.
Za tu dobu jsem viděl nepočítaně bouraček. Kolega, který měl na starosti jižní Čechy, a se kterým jsme ve tři ráno společně v pondělí vyjížděli, na dálnici v pět ráno u Vyškova srazil ženskou, která se snažila opilá přeběhnout na druhou stranu a skočila mu rovnou před auto. Jel jsem hned za ním a otřesný zážitek. Mě u Tachova zasypal kamión plný trubek jedoucí proti mě, když se v zatáčce převrátil na bok. Naštěstí nepadl přímo na mě, ale zasunul jsem se pod jeho náklad jako do železné laviny. Hasiči mě z placaté karoserie museli vystříhat. Mohu děkovat, že jsem skončil jen s pohmožděninami a s pár stehy na obočí.
Když jsem do firmy nastoupil, měla dcera rok a půl. Vydělával jsem nadstandardně, ale rodinu jem viděl jen od pátku odpoledne, protože pátky v práci byly normálně pracovní včetně porad a referátů o týdnu v regionu, do nedělniho večera. V neděli večer jsem naložit hotové zakázky a rovnou šel spát. Dcera rostla a já u toho byl jen pár hodin týdně. Věnoval jsem se jí co to jen šlo, ale většina výchovy zůstala na manželce. Musím podotknout, že máme s dcerou nadstandardní vztahy.
Dnes si říkám, jestli bych do toho šel znovu. Zřejmě ano. Byla to tehdy velká příležitost zabezpečit rodinu, a vztahy v rodině to neovlivnilo. Navíc jsem byl 4 dny v týdnu sám, tak jsem využil příležitosti a makal klidně i víc než 12 h. denně. Dnes ani náhodou.
Tuto práci jsem nakonec opustil. Byla náročná na čas, někdy až moc stresující a od brzkého rána do pozdního odpoledne jsem seděl za volantem. Nezapomenu na slova nového kolegy, kterého jsem ve svém regionu zaučoval místo mě. Ve čtvrtek večer jsme se vrátili a on byl úplně vyřížený. Tehdy mi řekl, že pochopil, co bude jeho práce. Moc nespat, jíst po hospodách, na zákazníky být za každé okolnosti milý, nenechat se odradit prvním nezdarem a jezdit jako hovado.
S tím ježděním jako hovado měl absolutní pravdu. Tím, jak jsme za volantem seděli mnoho a mnoho hodin a to za každého počasí, jsme si byli moc jistí svým řidičským umem. Takže tam, kde jiní v hustém dešti jeli obezřetně padesátkou, jsme my uháněli stovkou a nadávali, že nás ostatní brzdí. Dnes v hustém dešti padesátkou jezdím také.
To nekonečné točení volantem však má dodnes pro mě velkou výhodu. Nejraději jezdím v noci, nevadí mi déšť, sníh, mlha. V deset večer sednu do auta, abych z něj v osm ráno vystoupil v chorvatské Poreči po 850ti km v sedle. Pokud tedy není Slovinská a Chorvatská dálnice ucpaná. Navíc jsem se velmi dobře naučil orientovat v mapách a plánovat trasu tak, že nezabloudím nikde. Ale na navigaci jsem si zvyknul rychle.
Byl jsem tehdy věkem na konci dvacítky a začátku třicítky. Rodina věděla, že to vše nedělám jen pro sebe a i dcera pochopila, že tak to prostě bylo. V našem městě bych neměl šanci si vydělat tolik, jako za deset let obchoďáka. Také jsem rád, že jsem v pravý čas tuto práci opustil.
Nedávno jsem potkal majitele oné firmy. Dnes bydlí trvale v Austrálii. Měli jsme si co říct. Když jsem tam nastupoval, měla firma 36 zaměstnanců a dnes jich má 120 a pobočku v Žilině. Majitel firmu vybudoval z garáže. Řekl mi, že ony začátky na přelomu tisíciletí jsou pro něj nezapomenutelné a že s vděkem vzpomíná na naši tehdejší partu, ze které ve firmě už nikdo nezůstal. Bodejť by také zůstal. Všem nám už dnes táhne na šedesát a rozprchli jsme se všude možně.
Petr Burian
Mám se bát?
Pracuji nyní v podniku, jehož majitelem je nadnárodní společnost se sídlem v Izraeli. Pobočky máme po celém světě. Obrat i zisk se jen u nás počítá v miliardách a v našem závodě je cca. 1500 zaměstnanců.
Petr Burian
Nobelova cena míru
„Osm válek jsem ukončil, ale dalších osm jich rozpoutám.“ Tak nějak by mohl Donald Trump zahájit proslov hned po převzetí Nobelovy ceny za mír.
Petr Burian
Hlavně, že jste hrdinové 36 let po sametu.
Již jsem psal, že mám rád diskusi. I mě někam posouvá i pokud dotyčný napíše svůj názor, se kterým nemusím bytostně souhlasit. Sám jsem si nejednou ověřil, že diskutovat se dá i s názorové totálně odlišným člověkem.
Petr Burian
Komunista sem, komunista tam
Není přeci jenom už načase se vykašlat na to kdo byl komunistou v minulém režimu, jakou zastával funkci a jak by pokračoval, nebýt revoluce?
Petr Burian
Nepiš o někom, koho nemáš rád. Hlavně ne z politiky.
Chceš vědět, kolik lidí tě nemá rádo aniž by tě znalo osobně? Pak napiš blog o politicích, které nemusíš, a pak už jen čekej na příspěvky v diskusi.
|Další články autora
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...
Světový pohár v biatlonu 2025/26 v norském Oslu: Muže dnes čeká stíhací závod
Michal Krčmář půjde do stíhacího závodu v Oslu z elitní desítky a bude největší českou nadějí na...
Světový pohár v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo: Program, výsledky, nominace a kdy jedou Češi
České biatlonisty čeká poslední zastávka Světového poháru v biatlonu. Tou je již tradičně norské...
Světový pohár v biatlonu 2025/26 v norském Oslu: Charvátová zazářila ve stíhačce žen
Tereza Voborníková vstoupila do stíhacího závodu v Oslu z první desítky a může zaútočit na své...
První eskalátor u nás před 100 lety vozil hlavně fotbalové fandy. Byl ale poruchový
Před 100 lety začal jezdit první eskalátor v českých zemí. Byl dřevěný a vozil lidi na Letnou. Bylo...
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 214
- Celková karma 24,16
- Průměrná čtenost 1405x