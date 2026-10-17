Výprask
Napsal bych na prdel, ale nejsem si jist, že by můj článek díky perexu nedostal ban. Každopádně hnutí ANO dostalo výprask a je na jeho čelních představitelích znát, že jim něco nesedí.
Na své tiskovce se premiér nechal slyšet, že někteří jeho kandidáti na senátora spoléhali hlavně na značku ANO, a že vše ostatní už mají v kapse. Nu, v kapse měli velké kulové. Jak je sakra možné, že v hnutí ANO, které jede jako promazané soukolí již mnoho let, se najednou něco zadrhl, a kandidáti na senátory selhali?
Ještě před volbami do části senátu měl premiér Babiš silná slova o posílení vlivu v senátu. Dnes hledá viníky v řadách svých kandidátů.
Jestli ono hnutí ANO náhodou něco nepodělalo. Stejně tak jako návrh rozpočtu. Chtěli moc a mají nic. Jak je možné, že premiér, který má vše pod kontrolou, najednou, během jednoho víkendu, dostane čočku od třinácti jiných, svých kandidátů. A ta čočka je na něm znát.
Moc krásné je, že jejich podporovatelé najednou vše zlehčují. A to i zde na blogu. Senát je o ničem. Senát o ničem nerozhoduje. Přišli jsme "JEN" o jedno místo v senátu. Paráda, krása, výborný výsledek. Mám radost.
Tak proč vlastně své kandidáty Babiš stavěl? Proč mluvil o tom, že senátní volby jej zajímají a proč tedy své kandidáty podporoval? Proč tedy dnes mluví, že pro ANO senátní volby nedopadly dobře? A ony nedopadly dobře. Dopadly pro hnutí ANO strašně.
Vím, že senát toho zase tak moc neovlivní. Ale kdyby to byla tak zbytečná instituce, jak se jej někteří snaží očernit, tak do něj strany nenechají kandidovat nikoho. Proč by to dělali? Proč by hnutí ANO jen tak nechalo kandidovat svých 13 kandidátů? Proč, kdyby byl senát o ničem?
Petr Burian
Co bychom mohli všichni udělat pro to, aby nám bylo líp
Nic. Oni to přeci udělají za nás. Jen je volme a zvolme, a o nic víc se nemusíme starat. Dobrovolný spolupracovník STB z části té hodné STB vše za nás rád vyřeší.
Petr Burian
Kam s nimi?
K napsání toho to blogu mě inspiroval kolega Nožička se svým textem uveřejněným zde dne 2. 10. 2026 pod názvem: Trestní odpovědnost od 13 let? Případ ze slovenské školy dává ministru Tejcovi za pravdu
Petr Burian
Volby do zastupitelstva
Nevim, jak je to u vás, ale pro mě jsou komunální volby nadřazeny volbám krajským, do parlamentu i do senátu. Přesně v tomto pořadí. Nakonec tohoto pořadí pak zařazuji volby prezidentské.
Petr Burian
Být či nebýt. Toť otázka.
Asi trochu smutné téma, přesto si myslím, že velmi potřebné a nutné. Lidí kolem nás, kteří uvažuji nad sebevraždou, nebo ji dokonali, je mnoho.
Petr Burian
Děti v pasti
Zaujaly mě zde dva články ohledně dětí, jejich výchovy a traumat, které zažívají rozchodem a rozvodem rodičů.
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