Všechno je špatně

Všichni se mají zle a nemají kde bydlet. Všichni třou bídu s nouzí. Všechny zavírají za nesprávné názory a všichni čekáme na spasitele.

Už aby tady byl. Nemohu se dočkat podzimních voleb, rychlého sestavení vlády a hned od prvního dne napravování křivd. Hned teď, koncem ledna, se ukončí válka na Ukrajině. Všichni Ukrajinci se okamžitě vrátí domů a budou znovu budovat svou vlast, kterou jim jistým nedopatřením rozbombardovalo Rusko. A vrátí se jim všechny ledničky i pračky.



Ale zpět k nám. Od podzimu se toho u nás změní hodně. Pokud se nepodaří znovu nastartovat ekonomiku, okamžitě se objeví zprávy, že za vše může předešlá vláda a ta současná bude potřebovat ještě několik volebních období. Plyn bude syčet z trub ven, ale to nevadí. Bude levný, tak proč by nesyčel. Ropa? Ta bude tak levná, že cena pohonných hmot spadne na historické minimum. A benzínky nebudou stačit doplňovat zásoby, neb k nám pro palivo do svých sekaček budou jezdit Poláci až od Baltu. Přitom se nají v našich levných jídelnách a nakoupí plné koše levného zboží.



Do pár let bude bytů tolik a tak levných, že mladí nebudou vědět do kterého se dříve nastěhovat. Vlaky a MHD téměř zdarma. Sociální dávky dostanou jen ti, kteří je opravdu potřebují. Vystoupíme z EU i z NATO a uzavřeme hranice všem migrantům. Možná i těm, kteří budou chtít jít od nás pryč. Pro každého občana ČR nakoupíme bajonety. Ať má každý nějakou zbraň pro případ napadení. Kolik může stát 10 miliónů bajonetů? Určitě to nebudou 2% HDP.



Dálnic bude tolik a tak levných, že i do konzumu pofičíme pro levné máslo po čtyřproudovce. Okolní státy nám budou závidět a premiér s ministryní financí dostanou pozvánku na světové ekonomické fórum a tam obdrží řád. Bývalý prezident Miloš Zeman bude uveden do síně slávy a institut Václava Klause se stane institutem všech institutů.



Mafiáni přestanou mafiánovat, protože se jim to nevyplatí. Přestanou si kupovat jednotlivé politiky i nějaké partaje. Mnozí politici pak vystoupí z mafiánský odborů. Komunisté se nikdy neomluví a přesto budou pevnou a nepostradatelnou součástí života v této zemi. S opozicí se bude jednat a ta nebude mít potřebu dělat v parlamentu hodinové obstrukce.



Už aby to bylo.