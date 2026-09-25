Volby do zastupitelstva
Bydlím v krásném městě. Kdysi jako obchoďák jsem procestoval celou republiku (hlavně západní Čechy), tak vím, že krásných měst a obcí je u nás přehršel. Plzeň, to je moje srdeční záležitost. Olomouc, Liberec, Kutná Hora, Český Krumlov, Telč, Praha, Mikulov, Litomyšl, Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Znojmo, České Budějovice, Domažlice, Písek.. a mohl bych pokračovat.
Já ve svém městě žiju na jedné adrese od narození a tady chci i dožít. Tady se chci mít v rámci možností dobře. Tady chci osobně znát většinu politiků a všech, kteří o směřování našeho města rozhodují.
V současnosti vede naše město primátor za ANO. Chválil jsem jej, jak zvládl nedávné povodně, a vážně si myslím, že tehdy opravdu makal. Byla to krizová situace, kterou, dle mého názoru, zvládl. Ale dlouhodobě jej ve vedení už nechci.
Jeden příklad za vše. Město u nás postupně zavádí parkovací zóny. Ono na tom není nic tak moc strašného. Městu přibyde do kasy asi slušná částka za rezidenční parkování, ale rezident stejně nemá jistotu, že zaparkuje. Takže stejně jako kdysi, přijede z práce, a hledá místo na zaparkování. Ani to by však nebylo tak hrozné.
V oblasti jedné parkovací zóny mám rodinné příslušníky nad 80 let bez auta. Nemám k této zóně nárok se zaregistrovat, ale potřebuji jim dovézt sem tam nákup apod. Tento týden jsme řešili i pokládku nových koberců a já odvážel ty staré do sběrného dvora. Protože v zóně neexistuje parkovací automat, kde bych zaplatil a mohl tam zastavit, tak jsem se já, i pokládači koberců postavili na prasáka do modré zóny. Oba jsme pak dostali předvolání s následnou pokutou.
Město u nás koupilo vozidlo s kamerami, které zóny objíždí, skenují SPZ a následně vyhodnocuje, kdo tam stojí nelegálně. Bylo mi neoficiálně řečeno, že ono skenovací auto projede zónou ještě jednou za cca. 20 min. Kdo tam bude stát bez povolení i po těch dvou desítkách minut, má smůlu.
V onom bytě u rodinných příslušníků, kteří jsou oba přes 80 let, se musí nyní udělat komplet nový rozvod elektřiny. Je tam vedená ještě v hliníku. Mám kamaráda elektrikáře, který by vše udělal. I se zedníkem a malířem pokojů by vše netrvalo déle než deset dnů. Jenže... Kde ti kluci zaparkují? Přes den nemají kde a pokuty hrozí den co den. Protože ono auto s kamerami na kontrolu parkovného se přeci nějak vyplatit musí.
Proto je pro mě volba do místního zastupitelstva důležitější, než kamkoli jinam. Náš současný primátor je i senátorem a zastupitelem Moravskoslezského kraje. Proč? Kolik hodin práce odvede pro naše město, pro senát a pro kraj? Já takového člověka ve vedení města nechci. A vážně mi je jedno, za jakou stranu kandiduje.
Doufám, že jste pochopili, že mi v tomto případě nejde o politika jakéhokoli uskupení nebo o parkovací místa, nebo o to, kam všude onen komunální politik kandiduje.
Petr Burian
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