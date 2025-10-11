Už jste byli se smrtí chvíli sami?
Když jsem byl žak základní školy na druhém stupni, přišel jsem ze školy domů, a smrt stála u mého dědečka.
Máme v domě za vchodovými dveřmi verandu. Tam je stůl a křeslo. Tehdy oblíbené místo dědy. Tam sedával a luštil křížovky. Byl v tom profesionál. Vždy, když jsem přišel ze školy, tak mě děda pozdravil slovy: "Dobrý den, mladý pane, jak bylo ve škole?" Někdy jsem mu povykládal zážitky do podrobna, ale většinou jsem odpověděl jen, že dobrý a dál měl myšlenky jen na to, jak hodím aktovku do kouta pokojíku, převleču se a vyrázím za kámošema ven. Ještě než jsem zul boty, následovala vždy od dědy další klasická otázka, bez které, kdyby jí nevyslovil, bych snad dál do domu ani nevstoupil. "Co jste měli k obědu?" I kdyby byl na oběd steak s hranolkami, stejně bych mu odpověděl, že nějaké divné brambory s masem.
Ten divný den jsem si otevřel vchodové dveře klíčem, který mi visel na šňůrce na krku a čekal pozdrav. Vždy, když si na to zpětně vzpomenu, tak mi vlastně bylo hned jasné, že není vše tak, jak má být, že přišla nenávratná změna do domu. Děda seděl ve svém křesle nad křížovkou (to křeslo je stále na svém místě a pokud se nerozpadne, bude tam stále) a spal.
Vypadal spokojeně. Jen v koutku úst měl pěnu ze slin. Já se do té doby se Smrtí nesetkal. Neměl jsem nikdy žádné domácí zvířátko, které by mi umřelo. Smrt jsem nikdy předtím neviděl. Až ten den jsem pocítil, že existuje. Že je to součást života, to jsem do té doby vůbec netušil. Malý kluk žije pouze přítomným okamžikem. Chce dělat hned teď, co dělat chce. Nějaká Smrt jej nezajímá a je to pro něj "neznámý" pojem.
Děda byl mrtvý, což mi celkem rychle došlo, ale já nevěděl, co dělat. Za socíku měl telefon na ulici jen jeden soused a mě vůbec nenapadlo k němu běžet. Tak jsem u dědy seděl, povídal jsem mu jak bylo ve škole, brečel a čekal, než někdo z dospělých přijde domů.
Kamarádi už dávno proháněli merunu po trávníku a já stále ještě ani nehodil tašku do kouta pokojíku. Je to možná divné, ale toho dne jsem si naplno uvědomil, že Smrt existuje. Ona stále celé dvě hodiny se mnou v místnosti a pokorně čekala, až mě někdo z rodiny vysvobodí, aby s dědou mohla v klidu odejít tam, odkud není návratu.
Petr Burian
Tomio je v háji
K volbám se moc vyjadřovat nechci. Asi bylo všem jasné, jak zhruba dopadnou. Já osobně jsem rád, že Stanjura jde od válu. I přesto, že bydlí cca. 5 km ode mě.
Petr Burian
Politika, k čemu mi vlastně je?
Můj děda se narodil za Rakouska-Uherska. Můj táta byl narozen v Protektorátu Čechy a Morava. Já se narodil do Československé socialistické republiky...
Petr Burian
Někdy je potřeba se i poprat
Život člověku sem tam postaví do cesty nějakou tu překážku. Ta moje měla cca. dvacet let, a neměla chuť si jen povídat.
Petr Burian
Korupce vládne všude, jen u nás ne
Zkorumpovaná je Ukrajina, kde mizí miliardy bůhví kde. Zkorumpované je Rusko, kterému vládnou oligarchové. A co u nás? Nic.
Petr Burian
Udělal jsem si soukromý pruzkum
Průzkum ohledně manipulace s výsledky voleb, ohledně příživníků z Ukrajiny, i ohledně nastupující totality.
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
Zemřela slavná americká herečka Diane Keatonová. Bylo jí 79 let
Ve věku 79 let zemřela americká herečka Diane Keatonová, která v roce 1978 dostala Oscara za roli...
Rusové bombou zasáhli pravoslavný kostel s civilisty. Nejméně dva lidé zemřeli
Nejméně dva lidé přišli o život a další čtyři utrpěli zranění při ruském bombardování...
Neznámý střelec zranil několik lidí na německém tržišti. Policie ho dopadla
Německé policii se dnes večer podařilo dopadnout podezřelého ze střelby v hesenském městě Giessen,...
Turek promluvil po kauze s rasistickými zprávami. Označil je za dezinformace
Čestný prezident Motoristů a kandidát na ministra zahraničí Filip Turek v reportáži pro CNN Prima...
PRAHA 10 - ZAHRADNÍ MĚSTO, BYT 2+kk, 44 m2
Mládežnická, Praha 10 - Záběhlice
18 000 Kč/měsíc
- Počet článků 182
- Celková karma 19,95
- Průměrná čtenost 1434x