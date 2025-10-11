Už jste byli se smrtí chvíli sami?

Je to zvláštní pocit. Ona se vám neukáže a nepromluví na vás. Ale cítíte ji každou buňkou svého těla.

Když jsem byl žak základní školy na druhém stupni, přišel jsem ze školy domů, a smrt stála u mého dědečka.

Máme v domě za vchodovými dveřmi verandu. Tam je stůl a křeslo. Tehdy oblíbené místo dědy. Tam sedával a luštil křížovky. Byl v tom profesionál. Vždy, když jsem přišel ze školy, tak mě děda pozdravil slovy: "Dobrý den, mladý pane, jak bylo ve škole?" Někdy jsem mu povykládal zážitky do podrobna, ale většinou jsem odpověděl jen, že dobrý a dál měl myšlenky jen na to, jak hodím aktovku do kouta pokojíku, převleču se a vyrázím za kámošema ven. Ještě než jsem zul boty, následovala vždy od dědy další klasická otázka, bez které, kdyby jí nevyslovil, bych snad dál do domu ani nevstoupil. "Co jste měli k obědu?" I kdyby byl na oběd steak s hranolkami, stejně bych mu odpověděl, že nějaké divné brambory s masem.

Ten divný den jsem si otevřel vchodové dveře klíčem, který mi visel na šňůrce na krku a čekal pozdrav. Vždy, když si na to zpětně vzpomenu, tak mi vlastně bylo hned jasné, že není vše tak, jak má být, že přišla nenávratná změna do domu. Děda seděl ve svém křesle nad křížovkou (to křeslo je stále na svém místě a pokud se nerozpadne, bude tam stále) a spal.

Vypadal spokojeně. Jen v koutku úst měl pěnu ze slin. Já se do té doby se Smrtí nesetkal. Neměl jsem nikdy žádné domácí zvířátko, které by mi umřelo. Smrt jsem nikdy předtím neviděl. Až ten den jsem pocítil, že existuje. Že je to součást života, to jsem do té doby vůbec netušil. Malý kluk žije pouze přítomným okamžikem. Chce dělat hned teď, co dělat chce. Nějaká Smrt jej nezajímá a je to pro něj "neznámý" pojem.

Děda byl mrtvý, což mi celkem rychle došlo, ale já nevěděl, co dělat. Za socíku měl telefon na ulici jen jeden soused a mě vůbec nenapadlo k němu běžet. Tak jsem u dědy seděl, povídal jsem mu jak bylo ve škole, brečel a čekal, než někdo z dospělých přijde domů.

Kamarádi už dávno proháněli merunu po trávníku a já stále ještě ani nehodil tašku do kouta pokojíku. Je to možná divné, ale toho dne jsem si naplno uvědomil, že Smrt existuje. Ona stále celé dvě hodiny se mnou v místnosti a pokorně čekala, až mě někdo z rodiny vysvobodí, aby s dědou mohla v klidu odejít tam, odkud není návratu.

Autor: Petr Burian | sobota 11.10.2025 20:35 | karma článku: 11,27 | přečteno: 83x

Další články autora

Petr Burian

Tomio je v háji

K volbám se moc vyjadřovat nechci. Asi bylo všem jasné, jak zhruba dopadnou. Já osobně jsem rád, že Stanjura jde od válu. I přesto, že bydlí cca. 5 km ode mě.

5.10.2025 v 22:10 | Karma: 34,22 | Přečteno: 3025x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Politika, k čemu mi vlastně je?

Můj děda se narodil za Rakouska-Uherska. Můj táta byl narozen v Protektorátu Čechy a Morava. Já se narodil do Československé socialistické republiky...

8.8.2025 v 7:00 | Karma: 15,03 | Přečteno: 339x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Někdy je potřeba se i poprat

Život člověku sem tam postaví do cesty nějakou tu překážku. Ta moje měla cca. dvacet let, a neměla chuť si jen povídat.

20.6.2025 v 10:40 | Karma: 15,35 | Přečteno: 368x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Korupce vládne všude, jen u nás ne

Zkorumpovaná je Ukrajina, kde mizí miliardy bůhví kde. Zkorumpované je Rusko, kterému vládnou oligarchové. A co u nás? Nic.

19.6.2025 v 9:30 | Karma: 22,25 | Přečteno: 524x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Udělal jsem si soukromý pruzkum

Průzkum ohledně manipulace s výsledky voleb, ohledně příživníků z Ukrajiny, i ohledně nastupující totality.

16.5.2025 v 12:55 | Karma: 18,78 | Přečteno: 735x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

4. října 2025,  aktualizováno  5.10 2:53

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

8. října 2025  9:55

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

5. října 2025

Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

3. října 2025  8:11,  aktualizováno  7.10 14:12

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

5. října 2025  14:42,  aktualizováno  15:54

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...

Zemřela slavná americká herečka Diane Keatonová. Bylo jí 79 let

11. října 2025  21:31,  aktualizováno  22:26

Ve věku 79 let zemřela americká herečka Diane Keatonová, která v roce 1978 dostala Oscara za roli...

Rusové bombou zasáhli pravoslavný kostel s civilisty. Nejméně dva lidé zemřeli

11. října 2025  22:06

Nejméně dva lidé přišli o život a další čtyři utrpěli zranění při ruském bombardování...

Neznámý střelec zranil několik lidí na německém tržišti. Policie ho dopadla

11. října 2025  18:50,  aktualizováno  21:20

Německé policii se dnes večer podařilo dopadnout podezřelého ze střelby v hesenském městě Giessen,...

Turek promluvil po kauze s rasistickými zprávami. Označil je za dezinformace

11. října 2025  19:04,  aktualizováno  20:42

Čestný prezident Motoristů a kandidát na ministra zahraničí Filip Turek v reportáži pro CNN Prima...

Petr Burian

  • Počet článků 182
  • Celková karma 19,95
  • Průměrná čtenost 1434x
Žijeme tady a teď. Minulost už nebude a budoucnost ještě nebyla.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.