Umírání za přítomnosti bulváru. Proč ne.
Zanechala zde jejich společnou dceru zhruba ve věku Patrikova syna. Kamarád pro svou manželku dělal do posledních chvil možné i nemožné, jen aby ji ulehčil odcházení, které bylo nevyhnutelné. Doslova dřel, aby vydělal dost peněz na léčbu, kterou již pojišťovna odmítala proplácet, i když všichni věděli, že se mílovými kroky blíží konec. Není velký rozdíl mezi kamarádem a jeho blízkými a rodinou Patrika a jeho blízkými v přístupu k jejich umírání. Rozdíl je v tom, že o Patrikově odchodu věděla téměř celá republika. A proč by vlastně vědět neměla?
V úplných začátcích Mareše a Hezuckého na Evropě 2 jsem jezdil po republice jako obchoďák. Každé ráno jsem jejich show poslouchal v rádiu a každé ráno se řechtal. Od pondělí do čtvrtečního večera jsem byl na cestách. Vždy jsem vyjížděl nejpozději v šest ráno a ti dva mě čtyři rána v tydnu bavili. Naivní humor, který jsem oběma věřil. Pamatuji si i na 11. září 2001, kdy narazilo první letadlo do jednoho z "dvojčat". Nikdo tehdy nevěděl co se děje, a ti dva vše po svém komentovali. Oba byli v rozhlase výborní a parťáci, ze kterých bylo cítit, že se vzájemně respektují.
Můžeme si říkat co chceme, ale Patrik byl v showbyznysu persona. Vtipný, pohotový a nebyl to žádný blbeček. I když některé jeho televizní pořady jako blbečkovské vypadaly. To už je holt daň jeho řemesla. Patrik byl svým způsobem celebrita a žil tímto životem, i když se možná jako celebrita nechoval.
Žena mého kamaráda žádná celebrita nebyla. Byla to kadeřnice v okresním městě se spoustou známých v naší okresní sociální bublině. Její manžel je řemeslník, na kterého se člověk může spolehnout, že odvede svoji práci na výbornou a v termínu, který určí. Cokoli jsem na domě ohledně elektrické sítě potřeboval, volal jsem jen jemu. Nikoho jiného nepotřebuji a klidně si počkám, až bude mít volno mezi jinými zakázkami. Pro mě profík, se kterým jsem cenu zakázky nikdy neřešil. Z mé strany maximální důvěra, kterou on nikdy nezneužil.
Patrik Hezucký z tohoto světa odešel za přítomnosti každodenních informací kdo u něj strávil noc, kdo se za ním zastavil na návštěvu, kdo se za ním ještě zastaví. Umíral, a my jsme věděli o jeho posledních chvílích mnohé. Kamarádova žena umírala a vy jste nevěděli vůbec nic. Není na tom nic divného. Patrik byl člověk, který oslovoval denně, po dobu téměř třiceti let statisíce, milióny posluchačů. Nemuseli jste poslouchat v rádiu jeho ranní show, ale většina z vás věděla, kdo Patrik Hezucký je.
Není rozdílu ve smrti Patrika a manželkou mého kamaráda. Oba si vytrpěli své, ale oba odcházeli z tohoto světa obklopeni svými nejbližšími, kteří pro ně byli ochotni udělat i nemožné. Jen o Patrikovi to věděla celá republika. A na tom není nic divného.
Oba budou mít svůj pohřeb možná i ve stejný den, na kterém se s nimi přijdou rozloučit jejich nejbližší. Patrik Hezucký byl bavič a o jeho pohřbu uslyšíme ještě mnohé mnoho dní. Mimo jiné i to, kdo přišel jak oblečený, kdo plakal, i kdo nepřišel. Na pohřeb manželky kamaráda přijdou stejně tak všichni možní známí, ale neprečtete si o něm ani řádku. Přesto se s nimi oběma rozloučí rodiny i přátelé úplně stejně. Na druhém břehu se třeba oba potkají a pokecají o tom, kdo měl na jejich pohřbu jaké oblečení, kdo vypadal jako debil a kdo smutek jen hrál pro kamery. Resp. u Patrika je hraný smutek na kamery více pravděpodobnější. Pak třeba Patrika, u nebeské brány, manželka kamaráda ostříhá a oholí, a oba zároveň vstoupí tam, kde žádný z nás živých netuší, jak to vlastně funguje.
Co nám ten oranžový klučina vlastně chce říct? Jedna manželka byla Čechoslovačka, další pak Slovinka. A přesto nás Slovany má Doník všechny pěkně na háku. Snad kromě Slovanů ruských. Ty má zřejmě rád.
A jak to máte s pohlavím vy?
Zaujal mne článek kolegy Flégla z předešlých dnů. Nereaguju přímo na jeho text, proto nedávám ani odkaz, ale donutil mě se zamyslet nad pindíky a pipinkami.
55+ a odepsaný. Ale prd.
Otec mého spolužáka šel, coby voják, do důchodu v 55 letech. Dnes má 103 a minulý měsíc absolvoval úspěšně operaci kýly.
„Lenin byl dobrý člověk, Lenin měl děti rád.“
Čtvrtá třída základní školy, já na jevišti divadla Mír v našem městě a slova, která jsem recitoval ostatním žákům naší ZŠ.
Už jste byli se smrtí chvíli sami?
Je to zvláštní pocit. Ona se vám neukáže a nepromluví na vás. Ale cítíte ji každou buňkou svého těla.
