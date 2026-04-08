Trump = mírotvůrce

Mírotvůrce, který válku na Ukrajině ukončí do 24h. Prdlajs mírotvůrce. Tlachal a hybatel světovými cenami ropy a plynu a hybatel našimi peněženkami. Neskutečný egoistický pokrytec. A pro mě i lhář.

A teď, prosím, směle do mě. Máme v rodině tři auta. Benzín a 2x naftu. Od Trumpova a Netanjahova bombardování jsme jen na jedné plné nádrži do aut přišli o stovky, a za celou dobu už o tisíce.

Máme v rodině moc aut? Ne, nemáme. Potřebujeme je k práci a jsou spojená s pravidelným odváděním nemalých daní. A takto to děláme léta, desetiletí.

Já a moje rodina jsme většinu svého života makali na tom, abychom nebyli nuzáci. V rodině máme ještě tři motorky a dva skútry. Ale, doparoma... Já i rodina jsme celý život pracovali, platili pravidelně sociální a zdravotní a odváděli daně, abychom se snad s manželkou na podzim života nemuseli obávat, jestli zimu života přežijeme. Hubelec! Ať jde ten oranžový satan k čertu! Zlatý Fiala, Babiš i Okamura s Turkem dohromady.

Díky idiotovi z USA asi budeme muset vše přehodnotit. Hlavně, že on si bohatne a zahrajte si golf i ve chvíli, kdy jeho letadlové lodě vysílají k oblakům jeden letoun za druhým a pumy padají.

K čemu mi ten člověk je? K tomu, že se ráno vzbudí v Bílém domě, uprdne si a podle něj bude prdět celý svět? On asi tu představu má.

Já mám zase představu, že si jen uprdnul do jednorázových plenek, které mu v poledne ošetřovatelka vymění za nové a čisté. A k tomu si jebne na hlavu rudou kšiltovkou, na které chybí už jen srp a kladivo.

Sorry, ale mé mámě teď bude 83 a jsem přesvědčen, že její kognitivní funkce jsou na vyšší úrovni, než stejné funkce prezidenta Spojených států. A to jsem nikdy v životě proti USA nic špatného neřekl, nenapsal.

Celý život máma s tátou dřeli. A to doslova. Byli to kantoři, kteří v 89. nestáli na Národní a nedostali obuškem do spánku, ale kterých si přesto vážím. Táta se nebál žádné brigády a v době letních prázdnin chodil někam pracovat. Oba makali pro rodinu. Je dost možné, že i proto jsem ženatý bez pár měsíců třicet let. Pro mě otec byl, a máma je, stále vzor, a oba mě hodně naučili. A tim nemyslím jen práci jako takovou. Já dnes vlastně nedělám nic jiného než oni. V klidu spolu žijeme v jednom domě a i na dcera s námi v jednom domě žít chce.

A teď přijde oranžový pablb a hodí do všeho vidle. Babiš mi nic nevrátí. A ten hňup z USA už tuplem ne. Spíše mi bere. Každý den vydává prohlášení, která popírají prohlášeni předchozího dne, vyhrožuje a nikdo si nemůže být jist, že neodpálí bombu bomb jako první. Nevěřím mu a je to pro mě lidská troska s téměř neomezenou mocí. A o to je vše horší.

Jestli oranžovému Donaldovi někdo fandíte, a nebude vás málo, tak já ani náhodou, a je mi vás líto. Pro mě to je zmetek, který vládne snad možná i nejmocnější armádě světa. Ale on na té mocné armádě nemá žádný podíl. On ji prozatím jen využívá. Přesto na tom staví svůj politický profil.

Co je vlastně dnes ta americká demokracie? Debill v čele s rudou kšiltovkou, který si dělá co chce. A až pak, po jeho činech, možná někdy kongres a soudy řeknou, že jeho dělání bylo špatnè. Jenže on už dělal a udělal. A bude dělat dál a dál. Když nevyhrál předchozí volby, tak hurá na Kapitol. Jasně... A až mu bude devadesát a pleny bude měnit co dvě hodiny, tak na koho svůj neúspěch asi tak svede. Na Repriliány?

Jestliže onen muž na prvním místě světové mocnosti řekne, že zanikne jedna civilizace, pak mi řekněte, jaký je rozdíl mezi ním a Adolfem? Žádný. Je to stále jen ten samý hajzl. Jeden rozdíl však vidím. A to ten, že Trump víc kecá. Adolf více jednal. A to nemyslím jako plus pro Adolfa.

Aby bylo jasno mezi námi. Írán je pro mě další zlo. Zlo nebezpečné, a žít tam musí být za trest. I pro ženy. Být v Íránu ženskou, jdu dobrovolně do Evropy. A já se obávám, že do Evropy jich půjde mnoho. Angela musí mít radost a tetelí se blahem.

Dovedete si představit, co pro Evropu bude znamenat jeho válka v Íránu? Ti tam, kteří nechtějí být součástí oné války, do Ameriky nepůjdou, protože Amerika je fuj a nepřijme je. Půjdou do Evropy. Proč? Protože zde budou mít větší práva a jistoty. A to se oranžovému vepři líbí. Proto bude na Evropu házet špínu. Přitom je on sám špínou.

Lidé v Íránu žijí a žít budou. A stále to jsou lidé. Nelíbí se nám, jak tam žijí, tak tu civilizaci, dle Donalda, vymažeme ze světa, když nebudou dělat to, co on chce. Jsou to však úplně stejní lidé jako my. Jen mají tu smůlu, že žijí v provinciích, které mají divný pohled na svět a možná jsou až moc ovlivněni a řízení Koránem. Koránem, který si každý ajatolláh vykreslí po svém.

Kecy o tom, že křesťané jsou zlo a zabít kresťana, Žida, znamená slávu večnou, jim do hlavy tlačí jen jejich duchovní vůdci. Další idioti. Jen nemají na hlavě červenou kšiltovku, ale hadr, či turban.

Autor: Petr Burian | středa 8.4.2026 15:18 | karma článku: 11,93 | přečteno: 112x

Další články autora

Další články autora

Petr Burian

  • Počet článků 217
  • Celková karma 22,88
  • Průměrná čtenost 1391x
Žijeme tady a teď. Minulost už nebude a budoucnost ještě nebyla.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.