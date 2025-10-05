Tomio je v háji

K volbám se moc vyjadřovat nechci. Asi bylo všem jasné, jak zhruba dopadnou. Já osobně jsem rád, že Stanjura jde od válu. I přesto, že bydlí cca. 5 km ode mě.

To, že Stačilo!, dopadlo jako sedlák u Chlumce, je moc fajn. Jen si nemyslím, že to Konečná vzdá, a že už o ní neuslyšíme. Přeci jen necelych pět % není zase až tak zanedbatelný výsledek. Od státu dostane Staćilo! desítky milionů a pojedou dál. Takže jejich konec určitě nenastal. Konečná se jen tak nevzdá. Stále je v EP a stále není na smetišti dějin. Ona se, holka ušatá, oklepe a pojede dál tu svou.

Co mě mile překvapilo, je výsledek SPD. Troufám si tvrdit, že pro Okamuru Tomia teď nastalo Stačilo! Dnes má 15 poslanců a z toho je pět mimo SPD. Už jen jména jako Šichtářová, Majerová, Rajchl a Ševćík nedávají Japonci z českého děcáku spát. Vsadím boty, že minimálně s Šichtářovou a Ševčíkem bude mít Tomio zapeklitou práci. A nejen s nimi. Tomio si zasel veš do vlastního kožichu a hned tak se jí nezbaví. Pokud vůbec.

Ti, kteří jej volili, zvolili i Śichtářovou s Ševčíkem. A to nejsou žádné podržtašky. Ti Tomiovi naservírují ještě nejednu bezesnou noc. Joooo, holt klučina chtěl moc a má kulové. Jemu už nezbyde nic jiného, než skákat, jak Babiš píská. A Babiš bude moc rád pískat.. A on, polojaponec, který "nesnáší" migranty, bude skákat jako čamrda. Babiš si jej teď bude vodit jako marionetu.

Autor: Petr Burian | neděle 5.10.2025 22:10 | karma článku: 6,84 | přečteno: 91x

Petr Burian

  • Počet článků 181
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1425x
Žijeme tady a teď. Minulost už nebude a budoucnost ještě nebyla.

