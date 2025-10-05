Tomio je v háji
To, že Stačilo!, dopadlo jako sedlák u Chlumce, je moc fajn. Jen si nemyslím, že to Konečná vzdá, a že už o ní neuslyšíme. Přeci jen necelych pět % není zase až tak zanedbatelný výsledek. Od státu dostane Staćilo! desítky milionů a pojedou dál. Takže jejich konec určitě nenastal. Konečná se jen tak nevzdá. Stále je v EP a stále není na smetišti dějin. Ona se, holka ušatá, oklepe a pojede dál tu svou.
Co mě mile překvapilo, je výsledek SPD. Troufám si tvrdit, že pro Okamuru Tomia teď nastalo Stačilo! Dnes má 15 poslanců a z toho je pět mimo SPD. Už jen jména jako Šichtářová, Majerová, Rajchl a Ševćík nedávají Japonci z českého děcáku spát. Vsadím boty, že minimálně s Šichtářovou a Ševčíkem bude mít Tomio zapeklitou práci. A nejen s nimi. Tomio si zasel veš do vlastního kožichu a hned tak se jí nezbaví. Pokud vůbec.
Ti, kteří jej volili, zvolili i Śichtářovou s Ševčíkem. A to nejsou žádné podržtašky. Ti Tomiovi naservírují ještě nejednu bezesnou noc. Joooo, holt klučina chtěl moc a má kulové. Jemu už nezbyde nic jiného, než skákat, jak Babiš píská. A Babiš bude moc rád pískat.. A on, polojaponec, který "nesnáší" migranty, bude skákat jako čamrda. Babiš si jej teď bude vodit jako marionetu.
Petr Burian
Politika, k čemu mi vlastně je?
Můj děda se narodil za Rakouska-Uherska. Můj táta byl narozen v Protektorátu Čechy a Morava. Já se narodil do Československé socialistické republiky...
Petr Burian
Někdy je potřeba se i poprat
Život člověku sem tam postaví do cesty nějakou tu překážku. Ta moje měla cca. dvacet let, a neměla chuť si jen povídat.
Petr Burian
Korupce vládne všude, jen u nás ne
Zkorumpovaná je Ukrajina, kde mizí miliardy bůhví kde. Zkorumpované je Rusko, kterému vládnou oligarchové. A co u nás? Nic.
Petr Burian
Udělal jsem si soukromý pruzkum
Průzkum ohledně manipulace s výsledky voleb, ohledně příživníků z Ukrajiny, i ohledně nastupující totality.
Petr Burian
Co vlastně chceme?
Když si přečtu jakoukoli zprávu posledních dnů, tak vlastně netuším, co je pro mě dobré. A celkem mi to už je i jedno. Mám se z toho prodělat?
