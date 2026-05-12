Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sudety a já

Bydlím v domě po odsunutých sudetských Němcích. Mám se bát, že o dům přijdu? Ne, nebojím se. Čeho? On si vážně někdo myslí, že bych měl o dům přijít?

Na dům dostal po válce dekret praděda a ještě jedna rodina. Praděda nakonec za dům zaplatil tehdejších 40 tis. (tehdy asi pálka) a od té doby je dům jen naší rodiny. Původní plány domu jsou z r. 1928. Já v něm žiju celý svůj život.

Pamatuji ještě kachláky v obýváku, pak plynové topení v každém pokoji zvlášť a následně ústřední topení pro celý dům. Pamatuji ve spodním bytě velkou kuchyň pro celý dům a v patře velkou koupelnu pro celý dům. A pamatuji v chodbě v přízemí zvonek na služku, který vedl do mrňavého pokojíčku na půdě.

Je 81 let po válce a do domu investoval můj praděda, děda, táta a já. Dům dnes vypadá úplně jinak než ve 40. letech a kdo obývá sto let starý dům, má představu, jak a kolik se do něj investovalo a stále investuje.

Je mi úplně jedno, jaký sjezd sudeťáků se v Brně bude konat a kdo se jej zúčastní. On si dnes vážně někdo myslí, že sem sudeťáci napochodují a dům mi vezmou? Nebo, že budu muset ze svých peněz potomky bývalé rodiny (jen tak na okraj, členy SS) nějak vyplácet?

Slyším jen strašení. Strašení vším možným u nás poslední dobou důkladně zakořenilo. A nejeden se v tom výžíva a situace zneužívá. To sem dříve napochoduje Rudá armáda, armáda KLDR, armáda Čínské lidové demokratické republiky, nebo Al-Kájda. Při každém z těchto scénářů se budu bát. Dnes se však nebojím. Nemám čeho.

Pokud si někdo myslíte a jste přesvědčen o tom, že bych se měl sudeťáků bát, napište svůj názor do diskuse. Pokud bude slušný a věcný, pak uvítám jakýkoli.

Autor: Petr Burian | úterý 12.5.2026 12:58 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Petr Burian

Slávie vs Sparta trochu jinak

Fotbal není moji krevní sportovní skupinou. Sedím teď doma se zlomeným nártem s nechodící sádrou, tak cučím na telku. A protože je nyní sportu v TV dost, nenudím se.

10.5.2026 v 23:15 | Karma: 15,11 | Přečteno: 373x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Trump = mírotvůrce

Mírotvůrce, který válku na Ukrajině ukončí do 24h. Prdlajs mírotvůrce. Tlachal a hybatel světovými cenami ropy a plynu a hybatel našimi peněženkami. Neskutečný egoistický pokrytec. A pro mě i lhář.

8.4.2026 v 15:18 | Karma: 18,98 | Přečteno: 390x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Mám moc rád různá naše nářečí

Vlastně úplně všechna nářečí. Procestoval jsem republiku křížem krážem a všude jsem se nad místní mluvou bavil.

25.3.2026 v 14:45 | Karma: 19,39 | Přečteno: 321x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Divoká devadesátá v Jugoslávii za války i jinde

Ať si říká kdo chce co chce, devadesátá léta měla něco do sebe. Pokud je člověk opravdu prožíval a nechodil jen z roboty na robotu, tak mohl projet tobogánem zážitků, na které nikdy nezapomene.

23.3.2026 v 0:10 | Karma: 15,94 | Přečteno: 321x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Zabezpečit rodinu na úkor rodiny

Inspiroval mě blog Filipa Vracovského, publikovaného zde 18. března v 7:48 pod názvem Drsná šikana v kuchyni, násilník v rondonu, nebo generační střet?

21.3.2026 v 14:00 | Karma: 17,08 | Přečteno: 311x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
8. května 2026  5:15,  aktualizováno  14:10

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...
8. května 2026  17:43

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická
7. května 2026  6:58

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....
6. května 2026  7:30

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek
9. května 2026  12:23

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...

Město sčítá škody po přívalovém lijáku s krupobitím, zničené jsou kurty i park

Proud vody tekl od Horního rybníka, přes volejbalové kurty a poté Smetanovou...
12. května 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Ve Žďáře nad Sázavou sčítají škody po přívalových srážkách, které město zasáhly v pondělí večer....

6 perliček o pochodu Praha-Prčice. Fenomén doprovází železniční manévry i strakaté outfity

Start na Hájích u Otíkovy lávky. Ujdete 75 kilometrů?
12. května 2026  12:50

Pochod z Prahy do Prčic slaví 60. narozeniny. Legendární 75 kilometrů dlouhá štreka skrývá šest...

Podané ruce: Roste počet mladých, kteří užívají syntetické kanabinoidy

ilustrační snímek
12. května 2026  11:09,  aktualizováno  11:09

Pracovníci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Společnosti Podané ruce se setkávají s...

Stavba rozšíření Pražského okruhu u Satalic se zpozdí, soud vyhověl žalobám

Práce na stavbě jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)
12. května 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Silničáři začnou pracovat na rozšíření Pražského okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi nejdříve na...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Petr Burian

  • Počet článků 219
  • Celková karma 20,96
  • Průměrná čtenost 1382x
Žijeme tady a teď. Minulost už nebude a budoucnost ještě nebyla.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené stránky

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.