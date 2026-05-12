Sudety a já
Na dům dostal po válce dekret praděda a ještě jedna rodina. Praděda nakonec za dům zaplatil tehdejších 40 tis. (tehdy asi pálka) a od té doby je dům jen naší rodiny. Původní plány domu jsou z r. 1928. Já v něm žiju celý svůj život.
Pamatuji ještě kachláky v obýváku, pak plynové topení v každém pokoji zvlášť a následně ústřední topení pro celý dům. Pamatuji ve spodním bytě velkou kuchyň pro celý dům a v patře velkou koupelnu pro celý dům. A pamatuji v chodbě v přízemí zvonek na služku, který vedl do mrňavého pokojíčku na půdě.
Je 81 let po válce a do domu investoval můj praděda, děda, táta a já. Dům dnes vypadá úplně jinak než ve 40. letech a kdo obývá sto let starý dům, má představu, jak a kolik se do něj investovalo a stále investuje.
Je mi úplně jedno, jaký sjezd sudeťáků se v Brně bude konat a kdo se jej zúčastní. On si dnes vážně někdo myslí, že sem sudeťáci napochodují a dům mi vezmou? Nebo, že budu muset ze svých peněz potomky bývalé rodiny (jen tak na okraj, členy SS) nějak vyplácet?
Slyším jen strašení. Strašení vším možným u nás poslední dobou důkladně zakořenilo. A nejeden se v tom výžíva a situace zneužívá. To sem dříve napochoduje Rudá armáda, armáda KLDR, armáda Čínské lidové demokratické republiky, nebo Al-Kájda. Při každém z těchto scénářů se budu bát. Dnes se však nebojím. Nemám čeho.
Pokud si někdo myslíte a jste přesvědčen o tom, že bych se měl sudeťáků bát, napište svůj názor do diskuse. Pokud bude slušný a věcný, pak uvítám jakýkoli.
Petr Burian
Slávie vs Sparta trochu jinak
Fotbal není moji krevní sportovní skupinou. Sedím teď doma se zlomeným nártem s nechodící sádrou, tak cučím na telku. A protože je nyní sportu v TV dost, nenudím se.
Petr Burian
Trump = mírotvůrce
Mírotvůrce, který válku na Ukrajině ukončí do 24h. Prdlajs mírotvůrce. Tlachal a hybatel světovými cenami ropy a plynu a hybatel našimi peněženkami. Neskutečný egoistický pokrytec. A pro mě i lhář.
Petr Burian
Mám moc rád různá naše nářečí
Vlastně úplně všechna nářečí. Procestoval jsem republiku křížem krážem a všude jsem se nad místní mluvou bavil.
Petr Burian
Divoká devadesátá v Jugoslávii za války i jinde
Ať si říká kdo chce co chce, devadesátá léta měla něco do sebe. Pokud je člověk opravdu prožíval a nechodil jen z roboty na robotu, tak mohl projet tobogánem zážitků, na které nikdy nezapomene.
Petr Burian
Zabezpečit rodinu na úkor rodiny
Inspiroval mě blog Filipa Vracovského, publikovaného zde 18. března v 7:48 pod názvem Drsná šikana v kuchyni, násilník v rondonu, nebo generační střet?
