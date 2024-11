Sem tam dostává „čočku „ poslanec Benda za to, že nikdy nepracoval, že jen sedí ve sněmovně a pobírá krásný plat za nic.

Je to možné. Stejně tak celou svou pracovní kariéru pojala soudružka Konečná. Státní a následně EU peníze pobírá jako profesionální sportovec. Možná někdy i pracovala mimo státní sektor, minimálně však od svých 21 let je přisátá na penězích nás všech, potažmo Evropanů.



Již téměř deset a půl roku sedí za kapitalistické peníze v parlamentu EU a za celou dobu jsem si nevšiml, že by byla v něčem úspěšná. Pardón, úspěšná je... ve žvaněni, jak všichni dělají vše špatně. I zde na blogu proběhl článek o tom, že tato paní má potenciál. Je prý chytrá a ví, jak voliče oslovit. No pokud mě má někdo oslovit kecama soudružky Konečné, tak děkuji, nechci.



Opět zopakuji. Jejím potenciálem je jen žvaněni. Ta dáma nikdy nic pořádného nedělala. V EU parlamentu má její slovo váhu nula nula prd, takže vlastně jen sbírá přes deset let statisíce za nic. S nikým důležitým se tam nikdy nespojila, nic nevyjednala, nic nezměnila. Pro naši republiku nevykonala lautr nic. Podle ní je vše špatně, všichni pracují špatně, celá EU je špatná, je třeba z EU vystoupit. A pokud možno i z NATO.



U Konečně souhlasím jen s tím, že je vždy pečlivě připravená. Ale na co je připravená? Na házení špíny, na vyvolávání strachu a zpochybňování všeho. A tím hraje do noty všem, kteří vše zpochybňují neustále se slovy, jak za komára jsme se měli dobře a teď je všechno špatně.



Mnohokrát jsem si říkal, že k dalším volbám už nepůjdu. A stejně jsem vždy šel. Nebudu tím, kdo by mohl svou neúčasti ve volbách přihrát body někomu, jako je soudružka Kateřina.



Na mínusovací načervenalé komando jsem v diskusi připraven.