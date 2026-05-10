Slávie vs Sparta trochu jinak
Včera jsem zvládl zápas hokejové reprezentace, druhou etapu Gira, kvalifikaci Moto2 s naším Salačem, rychlostní závod Moto GP i fotbalové utkání mezi Slavií a Spartou.
Hokej byl dobrý z naší strany jen ve druhé třetině. Na Giru brutální pád asi dvaceti jezdců nějakých 23km před cílem. Salač v kvalifikaci třetí, a v Moto GP pád Marca Margueze a jeho zlomený nárt. Jako já. Jen s tím rozdílem, že mě nevykopla motorka ze sedla v rychlosti pomalu 300 km/h, ale zakopl jsem o nachystané patníky, když jsem za domem pokládal dlažbu.
Pak byl na řadě fotbal naší ligy mezi Slávií a Spartou. Pro mě ze záznamu. Za normálních okolností bych se na fotbal vůbec nedíval. Ale já se díval. Přiznám, že se mi onen fotbal líbil. A ještě přiznám, že mi bylo úplně jedno, kdo vyhraje. Dokonce jsem doufal že Sparta vyrovná na 3:3. A byly situace, kdy k vyrovnání nebylo daleko.
Nechci psát o fanoušcích Slávie, kteří před koncem prodloužení vtrhli na hrací plochu a celý zápas totálně zničili. Mě daleko více zaujali samotní hráči na ploše. Primadony českého fotbalového prostředí. "Normálních" fanoušků Slávie mi je vážně líto. Odserete to za stovky idiotů.
Co si budeme nalhávat... Odserete to i za vaše regionální, možná celorepublikové, hvezdy. Hvězdy, které jsou hvězdami jen u nás. Světový fotbal by je sešrotoval během prvniho přáteláku, do kterého by nastoupili.
Světové hvězdy to určitě nejsou. Nebýt vymaštěnců, mohli jste, slávisté, včera slavit zisk titulu na domácím hřišti a já bych to rád sledoval. K tomu neslavení pomohli i plejeři vašeho klubu
Mě nejvíce ve včerejším zápase zaujali samotní hráči Slávie. Slávie má v týmu mj. Tomáše Chorého, který chorý být musí. Oproti němu svého času zlatý Řepka. Když jsem viděl jeho zbytečný faul na sparťanského kapitána, po kterém dostal Chorý červenou kartu, říkal jsem si, co to je za idiota. Hned nato jsem si jej prolustroval. A vážně, idiot. Sice reprezentant a zřejmě nejužitečnější hráč ligy, ale jako člověk zmetek. A jako fotbalista? Asi nadstandard, ale zase jen zmetek.
Další v řadě je slávistický Douděra. To je co za hňupa? Já osobně sleduji např. i házenou. Její popularita se nedá ani náhodou srovnat s fotbalem. Jenže... V házené uděláš "přešlap", rozhodčí jej odpíská a ty máš zároveň balón v ruce. A co uděláš? Balón položíš na zem přesně v místě, kde se nachazíš, a valíš pryč. A ani nepípneś. Pokud uděláš něco špatně, neseš následky ty i tvůj klub. A v házené se tomu nebude nikdo divit .
Douděra střídal, protože měl křeče, a následně se, bez křečí, projevil jako hajzl nejhrubšího zrna. Mít syna ve fotbalové akademii Slávie, šel by hrát hokej, i kdyby nechtěl. Já vám nevím, ale nemusím být hluchoněmý a nemusím jen odezírat ze rtů. Já však odezííral a slyšel, že Douděra zrovna pěkně a spisovně nemluvil. Mluvil jako hulvát. Mluvil jako hajzl, který bere statisíce měsíčně a neuvědomuje si, že pro nejednoho malého čutálistu může být vzorem. To samé idiot Chorý. Kdybych měl syna ve fotbalové akademii, tak mu po večerech říkám, ať soupeře napálí loktem do huby nejlépe minimálně 3x za sezónu. Jinak že jde na hokej.
Dnes už oba dva Tvrdík v týmu nechce. A zase... Já asi nechápu, ale Chorý měl už v tomto roce za sebou dvě červené a poslední byla i za to, že chlustnul na ležícího protihráče. Douděra je stejný magor. Slavia, klub, který hraje a bude hrát o ligový titul, bude své idioty fotbalisty bránit do roztrhání těla. Ovšem jen do té doby, než před koncem derby nevtrhnou na hrací plochu stovky jejich vymaštěnych fanoušků. A najednou jsou pro Slavii Chorý a Douděra nepřátelé číslo jedna a najednou s nimi Slávie nepočítá. Najednou až teď?
Nebýt vypatlaných slávistických fanoušků, hráli by Chorý a Douděra za Slavii dál. Připadá mi to, jako kdyby Tvrdík pozdě bycha honil.
I po tom, co jsem v onom zápase vidě, jsem si přál, aby Sparta vyrovnala třeba jen v poslední minutě nastavení. Daleko od toho Sparta nebyla. Ovšem prdel by byla, kdyby Sparta opravdu vyrovnala. To bych asi u obrazovky seděl ještě teď a sledoval, jak je inzultován postupně jeden hráč Sparty za druhým, a jak by pak přišli na řadu i rozhodčí.
Petr Burian
Trump = mírotvůrce
Mírotvůrce, který válku na Ukrajině ukončí do 24h. Prdlajs mírotvůrce. Tlachal a hybatel světovými cenami ropy a plynu a hybatel našimi peněženkami. Neskutečný egoistický pokrytec. A pro mě i lhář.
Petr Burian
Mám moc rád různá naše nářečí
Vlastně úplně všechna nářečí. Procestoval jsem republiku křížem krážem a všude jsem se nad místní mluvou bavil.
Petr Burian
Divoká devadesátá v Jugoslávii za války i jinde
Ať si říká kdo chce co chce, devadesátá léta měla něco do sebe. Pokud je člověk opravdu prožíval a nechodil jen z roboty na robotu, tak mohl projet tobogánem zážitků, na které nikdy nezapomene.
Petr Burian
Zabezpečit rodinu na úkor rodiny
Inspiroval mě blog Filipa Vracovského, publikovaného zde 18. března v 7:48 pod názvem Drsná šikana v kuchyni, násilník v rondonu, nebo generační střet?
Petr Burian
Mám se bát?
Pracuji nyní v podniku, jehož majitelem je nadnárodní společnost se sídlem v Izraeli. Pobočky máme po celém světě. Obrat i zisk se jen u nás počítá v miliardách a v našem závodě je cca. 1500 zaměstnanců.
