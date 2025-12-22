Sekery jsou zakopány
Jednak bych chtěl poděkovat za velice přátelské příspěvky, a pak také za to, že jste většinou pochopili smysl mého textu.
Co mě potěšilo v diskusi nejvíce je, že sekery zakopali ve velkém ti, se kterými jsme zde měli nejednu "přestřelku" a někdy i dost vyhrocenou. Pro mě důležité. Smyslem textu nebylo rozpoutat emoce, ale naopak se pokusit je krotit. A zjistil jsem, že to jde.
Také jsem si v diskusi přečetl názor něco jako, že jestli vím, kdo můj text ohodnotil kladně. Pochopil jsem to tak, jestli se vlastně nestydím za to, kdo se mnou souhlasil. Na to mám jednu jedinou odpověď... nasrat. To bych se jako s panem Jurčákem, panem Čízem apod. nesměl nikdy v pohodě pobavit jen proto, že se někomu jinému zdá, že to nejsou lidé schopni vzájemné diskuse? A není to náhodou také tím, že jen odsuzujeme, aniž bychom posuzovali? Klidně zase panu Jurčákovi napíšu, že, dle mého názoru, mele nesmysly. Jenže on si o mě může myslet úplně to samé. A tak to má být. Raději se s někým pohádám do bezvědomí, než abychom dokola chodili kolem horké kaše. Chodíme jen ve svých vlastních botách, ne v botách toho druhého. A dle toho soudíme jiné. Zajímá nás, jaký má náš oponent za sebou životní příběh, proč uvažuje jak uvažuje? A kdo první by nad tím měl uvažovat, než my sami? Kdo by pak byl větší frajer?
Chápu, že někteří sekery zakopávat nechtějí a nebudou. To jde však mimo mě. Raději si napíšu pár slušných vět s "nesmiřitelným" oponentem, než se s někým donekonečna hádat o ničem bez jakéhokoli cíle. Stejně ani jeden z nás nic nevyhádá. Maximálně se budeme cítit tak, že jsme to tomu druhému hejhulákovi nandali. Jenže on si bude myslet to samé a nikam se neposuneme. Nejsme zde nikdo hybateli kormidlem světa. Jsme pouze na stejné lodi a tím kormidlem otáčí někdo úplně jiný.
Je dost možné, že se dále neshodneme v mnohém, ale mě můj minulý článek utvrdil v tom, že pokud něco ženeme do extrémů, většinou to bývá jen naše vnitřní pýcha, touha oponenta ponížit, i neosobní kontakt, který vzájemné nevraživosti hraje do karet. A v neposlední řadě vlastní nechuť pochopit. To se týká jedné i druhé strany. A to i přesto, že zde jsou jedinci, které pochopit odmítám a ani pochopit nechci. Viz. např. pan Zavadil.
Vůbec s oponentem nemusím souhlasit. Pokud však k sobě budeme slušní, nedovolíme si k sobě nadávky a urážky, a hlavně zachováme v rámci možnosti vzájemný respekt, pak i tak spolu můžeme nesouhlasit do aleluja a donekonečna.
Samozřejmě, že budu stále někomu trnem v oku (viďte pane Hornere). Ale stejně tak to budete mít i vy se mnou. Není člověk ten, aby se zalíbil lidem všem. Stále budu reagovat na něco, s čím bytostně nesouhlasím, i když to poslední dobou už moc nedělám a většinou si řeknu, že to nemá smysl. Nějak mě to již nechává klidným. Asi stárnu.
Ještě jednou: Smyslem mého článku bylo se pokusit spolu komunikovat bez zbytečného napadání, urážek a snahy oponenta zašlapat do země. A ejhle, našli jsme spolu společnou řeč, a o některých tématech se dokázali pobavit i přesto, že jsme se vlastně neshodli. S panem Šejnou jsme probrali elektromobily a já jsem rád, že mi napsal, co mi napsal. Nepřesvědčil mě, ale donutile mě se zamyslet nad jeho zkušenostmi, které já s elekromobilem nemám.
Nejsme vrcholní politici, nemusíme najít nikdy společnou řeč, ale můžeme se vzájemně respektovat bez zbytečných přívlastků a ponižujících přirovnání. Vždyť já tady už byl pražskou kavárnou (napsal jsem o tom článek, že ačkoli jsem z druhého konce republiky, tak mám Prahu a její kavárny moc rád), byl jsem členem uličního výboru, svazákem, pravdoláskařem, chciválkem a zichr budu ještě něčím dalším. A na to vše mám zase jednu jedinou odpověď... nasrat.
Petr Burian
Nezakopeme sekery?
Zřejmě to je utopie, ale bylo by to moc fajn. Na chvíli bychom zapomněli na lepšolidy i na ty, co mají pouze ten jediný správný názor...
Petr Burian
Já bych Babiše nechal...
... vládnout. U něj jsem přesvědčen, že slovo vládnout je přesným pojmenováním toho, co je jemu vlastní a co NIKDY NEODSTÚPÍM (pardón, co nikdy neopustí).
Petr Burian
Mělo by NATO vstoupit do války?
Omlouvám se. Správně má být ne do války, ale do speciální vojenské operace. Do operace, která již dohromady odoperovala desetitisíce (statisíce?) můžu, ale i civilistů. Mnohé z nich až k smrti.
Petr Burian
Umírání za přítomnosti bulváru. Proč ne.
Zemřel Patrik Hezucký. Člověk, kterého jsem osobně neznal, ale jeho umírání jsem byl každodenním svědkem. Shodou okolností v den, kdy umřel Patrik, umřela i manželka mého kamaráda.
Petr Burian
Doník
Co nám ten oranžový klučina vlastně chce říct? Jedna manželka byla Čechoslovačka, další pak Slovinka. A přesto nás Slovany má Doník všechny pěkně na háku. Snad kromě Slovanů ruských. Ty má zřejmě rád.
