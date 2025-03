Samoživitelky nejsou odpad

Pokud budeme kašlat na potřeby nezaopatřenych dětí, pak jsme jako společnost v hájí. Pokud nebudeme pomáhat opuštěným matkám s dětmi

(stejně tak opuštěným otcům s dětmi) a místo pomoci těmto budeme raději dělat sbírky na kde koho a kde co, pak jsme zase v háji.



A to nemám vůbec nic proti jakékoli sbírce. Naopak, rád příspěju na téměř cokoli.



Na můj vkus jsem viděl až moc opuštěných maminek s dětmi, kdy táta na rodinu kašle a posílá dětem peníze opravdu jen na to nejnutnější, nebo vůbec na nic. Popř. je v base a nemůže posílat vůbec nic. Maximálně chce po rodině poslat v bábovce pilník. Asi na manikúru.



Pak je tady i táta, který si třeba následně založií novou rodinu a té dává vše co potřebune a co on finančně zvládne. Ovšem i on na svoji původní rodinu kašle, bo mu prachy z výplaty nějak nevycházejí. Možná by ani kašlat nechtěl. Ale je tady nová žena, nový způsob života, a ty nové děti potrebují to a ono, co mu u předchozích dětí nedocházelo.



Táta nemusel mít s bývalou manželkou dobré vztahy a může být pochopitelné, že od ní šel pryč, neb jej srala. Může být i pochopitelně, že následně našel novou ženu svého života, se kterou splodil děti, které zbožňuje a ony zbožňuji jeho. Nyní má táta konečně rodinu, kterou si vždy přál a všichni můžeme být rádi za to, že má ženu, se kterou zestárne a se kterou vychovají kupu vnoučat. Ale táta má i děti jinde. Děti, které opustil, protože s jejich mámou nemohl dál žít. To však není problém těch dětí. Ty za to ani náhodou nemohou.



Tátovi však v minulosti ujely nohy a splodil i jiné dítko, dítka, se kterými momentálně nežije ve stejné domácnosti. Čest všem otcům, kteří nedělají rozdíl mezi svými dětmi z prvního, druhého, třetího manželství a mezi dětmi nové manželky z prvního, druhého, třetího manželství. Těch je však poskrovnu. Samoživitelek s finančními problémy je u nás tolik, že si dříve dokážeme představit mrtvé od Bachmutu, nebo mrtvé z pásma Gazy, než potřeby těchto maminek. Nevidíme to a nikdo nám to neustálé nepřipomíná. Přesto je samoživitelek takové množstvíi, že by s klidem zaplnily jedno menší město.



Co dítě potřebuje? Mámu. Tam má jistotu, že se schová za její sukni, když se děje něco "divného", co dítě ještě neumíi pojmenovat. Ví, že za tou sukní je mámina ruka, která dokáže pohladit. Co dál dítě potřebuje? Široká ramena táty, kde bude vědět, že toto jsou ramena, která jsou zde proto, aby jej chránila. A je úplně jedno, že má táta metr padesát a ramínka patnáctiletého jinocha. Dítěti je toto šumafuk. Táta je táta, máma je máma. Pokud je ve světě dítěte máma, která konejší a táta, který "přemůže draka", pak je vše v cajku.



Ale co s fotrem, který jednoho krásného dne odejde a draka nechá pod postýlkou? Buď se z něj stane na dálku doživotní ochránce před draky, nebo sračka která vysublimuje při první příležitosti. A co jsem stačil vypozorovat, většinou se z nich stávají ony sračky.



Neříkám, že mámy samoživitelky za nic nemohou. To ani náhodou. Chyba je na obou stranách. Většinou je chyba u manželky a tchýně:-)) Přesto nepřestanu tvrdit, že kterýkoli táta, který odešel od rodiny, je za tuto rodinu zodpovědný.



Může se klidně stát, že si táta s mámou svých dětí neporozumí. Ale stále to jsou jeho děti. Nejsou to děti souseda, nebo poštovního doručovatele. Děti jsou jeho. A pokud nechá matku s těmito svými dětmi napospas osudu, je to sračka. Těchto sraček je hodně. Fotr v klidu odejde a myslí si, že dítka časem vše pochopí a dají mu za pravdu. Může tak být,...



Ovšem do té doby s nimi máma bude vstávat brzy ráno na tréninky, vozit je o víkendech na zápasy, bude chodit na třídní schůzky a vyřizovat dávky sociální podpor, aby vše finančně zvládla. Máma se nezastaví a táta je v klidu někde v pronajatém bytě. Táta možná jen pošle peníze a bude se následně divit, že děti rostou jako z vody a neustále potřebují nové oblečení od ponožek po zimní bundy. I to, že potřebují peníze na lyžák, na školu v přírodě apod. A to vše musí zařídit máma. Pokud je táta tátou, tak pošle peníze. Ale máma s těmi dětmi jde do obchodu, tam vybere štrample, trika, mikiny, vybaví děti na školu v přírodě a ještě je ráno odveze k autobusu v době, kdy táta v klidu ještě spí.



Táta si jednou za čas děti o víkendu vyzvedne. Vezme je do cukrárny a v neděli večer je předá máme s myšlenkou... Postarej se o ně do dalšího víkendu za dva týdny, kdy si je zase vyzvednu. Vyzvedne je jako rohlíky v pekárně? Vlastní děti?



Omluva všem chlapům, kteří to mají stejné jako samoživitelky, že nepíší o vás. I vám patří stejná poklona.