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Sahni nám na Babiše a tvoje diskuse je naše

Zveřejnil jsem text s titulkem „Babiš je zlo“. Ač jsem hned v úvodním odstavci jasně napsal, že to je jen a pouze můj osobní pohled na současného premiéra,...

... tak to někteří z diskutujících zřejmě nechtěli pochopit. Onen blog má nyní cca. 630 přečtení, ale bez pár drobných téměř 300 příspěvku v diskusi. Na poměr čtenost a diskusní příspěvky celkem síla.

Já osobně mám diskuse rád a mrzí mě, pokud je někdo uzavírá, nebo v nich maže. Myslím si, že diskuse teprve ukáže, kdo je co zač. A že se někteří už ukázali.

Tento text není o tom, abych někoho konkrétně jmenoval. Nemám to zapotřebí a celkem mi je jedno, jestli jsem někomu šlápl na bebínko. On (ona) třeba priště šlápne na to moje. Já jen zopakují, že je premiér Babiš pro mě zlo a jsem presvedčen, že je zlem i pro tuto republiku. Na tento názor snad mám právo.

Jednomu diskutujícímu jsem následná slova napsal v diskusi pod jiným blogem... "Rozdíl mezi mnou a vámi je ten, že já se zde několikrát vyjádřil, že mě minulá vláda velmi zklamala. Vy naopak Babiše hájíte do roztrhání těla. A už si konečně vy všichni z ligy spravedlnosti ujasněte, co vlastně jsme. Pražská kavárna, uliční výbor, svazáci, lepšolidi, pravdoláskaři?" K tomu dodám, že jsem byl nazván i nesvéprávným.

Hodně diskutujících, kteří se mnou nesouhlasí, se ohání tím, že se mám konečně smířit s výsledky voleb. Ale vždyť já se s nimi smířil hned po volbách. Mnohokrát jsem zde napsal, že volby u nás jsou stále demokratické. Za tím si stojím. Ale to znamená, že nemohu pojmenovat zlo, které v osobě premiéra citim? Kde je to vaše objektivní vidění světa? Já minulou vládu káral veřejně. O Stanjurovi jsem se zde před volbami vyjádřil, že doufám, že konečně skončí v propadlišti dějin.

Ne já, ale vy, až fanatičtí obhájci premiéra Babiše byste se nad sebou měli zamyslet. Pro mě to je bača, který vás, ovečky, žene pravidelně na pastvu a nakonec nás podojí všechny.

Je mi jasné, že někteří do diskusí chodí si jen na autora plivnout, jiní se snahou diskusi pokud možno rozbít, a jiní si v diskusi úplně mimo téma vyřizují účty mezi sebou. Přesto zopakuji, že diskuse nemoderuji a nechávám jim volný průběh. Nikdy také nikoho nemažu.

Autor: Petr Burian | neděle 16.8.2026 23:59 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

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Petr Burian

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