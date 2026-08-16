Sahni nám na Babiše a tvoje diskuse je naše
... tak to někteří z diskutujících zřejmě nechtěli pochopit. Onen blog má nyní cca. 630 přečtení, ale bez pár drobných téměř 300 příspěvku v diskusi. Na poměr čtenost a diskusní příspěvky celkem síla.
Já osobně mám diskuse rád a mrzí mě, pokud je někdo uzavírá, nebo v nich maže. Myslím si, že diskuse teprve ukáže, kdo je co zač. A že se někteří už ukázali.
Tento text není o tom, abych někoho konkrétně jmenoval. Nemám to zapotřebí a celkem mi je jedno, jestli jsem někomu šlápl na bebínko. On (ona) třeba priště šlápne na to moje. Já jen zopakují, že je premiér Babiš pro mě zlo a jsem presvedčen, že je zlem i pro tuto republiku. Na tento názor snad mám právo.
Jednomu diskutujícímu jsem následná slova napsal v diskusi pod jiným blogem... "Rozdíl mezi mnou a vámi je ten, že já se zde několikrát vyjádřil, že mě minulá vláda velmi zklamala. Vy naopak Babiše hájíte do roztrhání těla. A už si konečně vy všichni z ligy spravedlnosti ujasněte, co vlastně jsme. Pražská kavárna, uliční výbor, svazáci, lepšolidi, pravdoláskaři?" K tomu dodám, že jsem byl nazván i nesvéprávným.
Hodně diskutujících, kteří se mnou nesouhlasí, se ohání tím, že se mám konečně smířit s výsledky voleb. Ale vždyť já se s nimi smířil hned po volbách. Mnohokrát jsem zde napsal, že volby u nás jsou stále demokratické. Za tím si stojím. Ale to znamená, že nemohu pojmenovat zlo, které v osobě premiéra citim? Kde je to vaše objektivní vidění světa? Já minulou vládu káral veřejně. O Stanjurovi jsem se zde před volbami vyjádřil, že doufám, že konečně skončí v propadlišti dějin.
Ne já, ale vy, až fanatičtí obhájci premiéra Babiše byste se nad sebou měli zamyslet. Pro mě to je bača, který vás, ovečky, žene pravidelně na pastvu a nakonec nás podojí všechny.
Je mi jasné, že někteří do diskusí chodí si jen na autora plivnout, jiní se snahou diskusi pokud možno rozbít, a jiní si v diskusi úplně mimo téma vyřizují účty mezi sebou. Přesto zopakuji, že diskuse nemoderuji a nechávám jim volný průběh. Nikdy také nikoho nemažu.
Petr Burian
Babiš je zlo
Zdůrazňují, že tento blog je jen mým soukromým pohledem na člověka, který nám všem dělá premiéra. Zároveň přiznávám, že jej nemusím a mám z něj velkou obavu.
Petr Burian
Komunista ještě jednou
Už jsem sem psal. Nebyla jsme rodina hrdinů a uvědomělých nepřátel režimu. Dokonce jsem jako puberťák rodičům vyčítal...
Petr Burian
Být slušný neznamená slabost
Napsal jsem zde článek s myšlenkou zakopávání příkopů a respektu k názoru jiných. Stále na tom trvám a trvám i na tom, že se bez snahy se domluvit neobejdeme.
Petr Burian
Nezlobte se na mě, ale...
... Čím dál víc mám pocit, že se politika vzdaluje voliči a naopak voliče ovládá. Už neplatí: „Mám vizi a ty ji ohodnoť mandátem“.
Petr Burian
Která jsou ta nezávislá média?
V diskusích zde jsem se na to již ptal. Odpověď jsem žádnou nedostal. A myslím to vážně. Prosím, poraďte mi.
|Další články autora
Kolik toho víte o vesmíru?
Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...
Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!
Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...
V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava
V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...
Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak
Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně...
Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam
Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně...
Kladení optických kabelů v Praze 10-Strašnicích v Mrštíkově ulici poblíž stanice Strašnická.
Pronájem komerčního objektu
Pod Lesem, Petřvald, okres Karviná
12 000 Kč/měsíc
- Počet článků 226
- Celková karma 24,71
- Průměrná čtenost 1363x