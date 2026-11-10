S kůží na trh
Asi to vše píší na vysvětlenou a proto, aby bylo jasno. Cca v osmnácti letech u mě propukla bipolární porucha v plném rozsahu. Tehdy byl jiný režim a jiná doba. Psychiky nemocný si s sebou tehdy nesl terč na zádech. Takže jsme v rodině nic neřešili a dělalo se, že mám jen blbé nálady.
Kupodivu jsem vojnu přečkal celkem v pohodě a po ní i celkem v pohodě studoval. Některé stavy byly strašné, ale neměl jsem si o tom s kým popovídat, a tak jsem vždy jen čekal, až to přejde. Zavřený ve tmě v pokojíku v podkroví. A de facto to dělám stále. Ono totiž, i když je člověk zaléčený, a bipolární sinusoida nejede do maximálních extrémů nohoru a dolů, hnusné stavy jsou stále. Zavřít se do temna pokoje v podkroví, zatemnit okna a čekat. Ona ta nemoc je totiž zbabělá. Dnes vím, že špatné stavy nevydrží věčně a nemoc to po čase vzdá.
Dnes jsem zaléčený. Chodil jsem k panu doktorovi, který však umřel. Jeho klienty převzala jeho dcera a já si nemohu stěžovat. Pořádně se léčím od asi 30 let. Před tím byly doby, kdy jsem byl zaléčený a řekl si, že je vše ok a léky vysadil. Blbost. Dnes vím, že léčba bude probíhat až do smrti. A ta léčba mi pomáhá.
Hodně mě to uklidnilo. Dokážu normálně fungovat a mánie téměř vymizela. Jen sem tam přijdou deprese, ale ty se s léty zkušeností dají celkem v pohodě zvládnout. Ale i tak to někdy hodně bolí a stojí to spousty sil. Člověk je pak doslova vyždímaný.
Mám obrázek toho, jak funguje můj mozek a mozek "normálního" člověka. U toho normálního je v červeném zobrazení vždy jen ta část mozku, která zrovna něco řeší. Můj mozek je v červeném zobrazení úplně celý. Prostě stále jede na volume max. Že to někdy bolí, i když to fyzicky nebolí? To si pište.
Celý život jsem sportoval. Pro psychickou nemoc jedna z parádních věci. Vyplavují se při ní endorfiny a ty hodně pomáhají. Dnes mám sešroubované zápěstí a mé oblíbené sporty, badminton, squash a tenis jsou nenávratně v háji. Ale cvičení s činkami do max patnácti kilové zátěže také pomáhá.
Kvůli mé nemoci jsou i některé komentáře zde. Někdy je až nadlidský výkon ukičírovat sám sebe. Jsou zde nautoři, které, i přes odlišný názor respektuji. Jsou zde i tací, které respektovat snad ani není možné. Ale vyjadřovat se budu vždy, i za cenu babu.
Pokud jde o mojí práci v sociálních službách. Tam jsem byl opravdu šťastný. Kvůli ní jsem před padesátkou začal dálkově studovat. Covid sice vše pohřbil, ale nebál jsem se změnit obor a začít zase jinak. A jsem spokojený. Mám pravidelný řád, který mi moc vyhovuje. Až na některé noční směny. Ty jsou snad za trest 🙂
Petr Burian
Klesnout na úroveň dítěte není vůbec špatné
Jestli mě práce s mládeží ohroženou životem na ulici něčemu naučila, pak to je tomu, že bych měl být jedním z nich, aby mi vůbec naslouchali.
Petr Burian
Evropa zaspala? Nezaspala. Podělala to.
Reaguji na můj včerejší blog o nepokojích v Paříži, ale vlastně téměř v celé Francii a dnes už i v Itálii. Ještě stále nemohu diskutovat (můžu si za to sám), tak pár poznatků.
Petr Burian
Paříž 2026
V devadesátém roce jsem byl stále na vojně. Bylo jaro 1990 a přijel za mnou do kasáren kamarád, ať si domluvím dovolenou, že jedeme v létě do Paříže.
Petr Burian
Výprask
Co jiného říct o senátních volbách u ANO a u celé vládní koalice. Buď se některé strany vlády senátních voleb vůbec neúčastnily, nebo hnutí ANO dostalo na zadnici.
Petr Burian
Co bychom mohli všichni udělat pro to, aby nám bylo líp
Nic. Oni to přeci udělají za nás. Jen je volme a zvolme, a o nic víc se nemusíme starat. Dobrovolný spolupracovník STB z části té hodné STB vše za nás rád vyřeší.
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