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S kůží na trh

Petr Burian
Několik článků na podobné téma jsem už napsal. Tak přidám ještě jeden. Za reakce v diskusi děkuji, ač se jí dnes moc nezúčastním. Mám odpolední šichtu.

Asi to vše píší na vysvětlenou a proto, aby bylo jasno. Cca v osmnácti letech u mě propukla bipolární porucha v plném rozsahu. Tehdy byl jiný režim a jiná doba. Psychiky nemocný si s sebou tehdy nesl terč na zádech. Takže jsme v rodině nic neřešili a dělalo se, že mám jen blbé nálady.

Kupodivu jsem vojnu přečkal celkem v pohodě a po ní i celkem v pohodě studoval. Některé stavy byly strašné, ale neměl jsem si o tom s kým popovídat, a tak jsem vždy jen čekal, až to přejde. Zavřený ve tmě v pokojíku v podkroví. A de facto to dělám stále. Ono totiž, i když je člověk zaléčený, a bipolární sinusoida nejede do maximálních extrémů nohoru a dolů, hnusné stavy jsou stále. Zavřít se do temna pokoje v podkroví, zatemnit okna a čekat. Ona ta nemoc je totiž zbabělá. Dnes vím, že špatné stavy nevydrží věčně a nemoc to po čase vzdá.

Dnes jsem zaléčený. Chodil jsem k panu doktorovi, který však umřel. Jeho klienty převzala jeho dcera a já si nemohu stěžovat. Pořádně se léčím od asi 30 let. Před tím byly doby, kdy jsem byl zaléčený a řekl si, že je vše ok a léky vysadil. Blbost. Dnes vím, že léčba bude probíhat až do smrti. A ta léčba mi pomáhá.

Hodně mě to uklidnilo. Dokážu normálně fungovat a mánie téměř vymizela. Jen sem tam přijdou deprese, ale ty se s léty zkušeností dají celkem v pohodě zvládnout. Ale i tak to někdy hodně bolí a stojí to spousty sil. Člověk je pak doslova vyždímaný.

Mám obrázek toho, jak funguje můj mozek a mozek "normálního" člověka. U toho normálního je v červeném zobrazení vždy jen ta část mozku, která zrovna něco řeší. Můj mozek je v červeném zobrazení úplně celý. Prostě stále jede na volume max. Že to někdy bolí, i když to fyzicky nebolí? To si pište.

Celý život jsem sportoval. Pro psychickou nemoc jedna z parádních věci. Vyplavují se při ní endorfiny a ty hodně pomáhají. Dnes mám sešroubované zápěstí a mé oblíbené sporty, badminton, squash a tenis jsou nenávratně v háji. Ale cvičení s činkami do max patnácti kilové zátěže také pomáhá.

Kvůli mé nemoci jsou i některé komentáře zde. Někdy je až nadlidský výkon ukičírovat sám sebe. Jsou zde nautoři, které, i přes odlišný názor respektuji. Jsou zde i tací, které respektovat snad ani není možné. Ale vyjadřovat se budu vždy, i za cenu babu.

Pokud jde o mojí práci v sociálních službách. Tam jsem byl opravdu šťastný. Kvůli ní jsem před padesátkou začal dálkově studovat. Covid sice vše pohřbil, ale nebál jsem se změnit obor a začít zase jinak. A jsem spokojený. Mám pravidelný řád, který mi moc vyhovuje. Až na některé noční směny. Ty jsou snad za trest 🙂

Autor: Petr Burian | úterý 10.11.2026 11:35 | karma článku: 12,24 | přečteno: 144x
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Petr Burian

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