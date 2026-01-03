República Bolivariana de Venezuela
Do USA se z Venezuely ve velkém pašují drogy. A to byl také původně udávaný hlavní důvod útoku na Venezuelu. Jenže odkud se do států drogy nepašují? V USA bude spotřeba drog více než veliká. A kde je poptávka, je i dost nabídek. Možná se pletu, ale nepamatuji si, že by do nějakého státu kvůli pašování drog přiletělo komando a odvedlo si s sebou prezidenta v klepetech.
Ruská speciální vojenská operace také udávala jako jeden z argumentů, že je třeba se na Ukrajině zbavit nacistů, kterými je tato země prolezlá skrz na skrz, a zlikvidovat zdejší korupci. Ruské vojsko také hned v začátku napadení mířilo na Kyjev. Jenže jelo auty po vlastní ose a zaseklo se někde v koloně, kterou si samo vytvořilo.
Americká armáda vyšle své nejlépe vycvičené bojovníky, a ta ruská rekrutuje z vězení vrahy a půjčí si pár vojáků z Korejské lidově demokratické republiky. Pokud se Američanům zadaří, tak společně s venezuelskou opozicí svrhnou režim a budou kontrolovat správu celé země, kterou ani nebudou muset z části rozbombardovat. A celé to bude Trump v přímém přenosu sledovat ze svého sídla na Floridě jako akční film. Přestávky si udělá jen na pár jamek golfu a na pravidelné solárko, aby jeho kůže nepřišla o oranžový odstín.
Oproti tomu Rusko válčí na Ukrajině bez pár desítek dnů 4 roky (první světová trvala jen o půl roku déle), přeměňuje města v trosky, zabíjí ve velkém, unáší děti a čeká, kdy k nim spadne na energetickou infrastrukturu dron vyslány z Ukrajiny. Putin je zalezlý kdoví kde a trvalé obsazení a ovládání alespoň částí Ukrajiny bez bojů je v nedohlednu. Trump může snad kamkoli na světě a budou jej všude vítat, klanět se mu a budou mít strach jej naštvat. Putin může tak akorát do Severní Koreje, do Číny a na své sportovce se jít podívat tak maximálně na národní šampionát.
A teď to hlavní.
Nikdy mě nelákalo letět do Ameriky. Osobně nevidím důvod. Navíc si říkám, že Amerika už dávno není tou zaslíbenou a bezpečnou zemí, jakou bývala. Raději jsem jel makat někam v Evropě na farmu za podobné peníze. Jednoduše jsem se sebra, jel, a na místě si domluvil práci. Nemusel jsem řešit vízum a debilní pohovory na letišti, nedávat otisky prstů a vzorek DNA, a nemusel jsem ukazovat můj pohyb na síti za poslední roky. A hlavně jsem se nestrachoval, že mě šupem pošlou domů s razítkem nežádoucí. Stále jsem však Ameriku bral jako "světového policajta". Ne, že by dříve neměli Amíci touhu ovládat jiné státy a vojensky tam vyvážet demokracii. Jistě mi v diskusi připomenete jiné jejich excesy.
S druhým nástupem Trumpa do prezidentského úřadu si však říkám, že se z Ameriky stává ne policajt, ale nebezpečný dobyvatel. S Venezuelou vyhrožoval dlouho. Co tedy přijde na řadu teď? Kanada, Grónsko? Myslím si, že Trump EU pohrdá a bere ji jako neschopného tajtrlika. A nutno podotknout, že v mnohém se nemýlí. Proto jsem názoru, že si je moc dobře vědom, že není síly, která by jej zastavila.
Dnes jsem na Novinkách četl, že v pozadí "napadení" Venezuely jsou i její ropa a nerostné suroviny. Alespoň to, na rozdíl od Putina, přizná. Ale opakuji... To mu nedává právo unést jejich prezidenta, ať to je zkorumpovaný tyran vlastního národa přiživující se na pašování drog do USA.
Podle mne se Trump snaží zapsat nesmazatelným písmem do historie a pořádně na tom vydělat. Ano, možná stačilo napsat: Nemám rád Trumpa.
Petr Burian
