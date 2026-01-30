Pro mě presso a pro tchýni, prosím, turka
Dokonce jsme se kdysi v pravěku, jakožto puberťáci, poprali. Oba známé i jednoho Filipa. Je to syn jedné paní, která v onom pravěku byla slečnou, a kvůli které jsme se poprali. Z pravěku si toho však už moc nepamatuji, tak zpět do přítomnosti.
Jeden Petr (Fiala) odešel ze scény politické. Trochu mám strach z toho, že bude chtít kandidovat na prezidenta. Doufejme, že ne. Je teď už mimo dení, ale stále se jím straší. Další Petr (Pavel) dnes prezidentem je. Prezidentem, který mi nevadí, ale jeho poslední přednes na tiskovce měl nádech třesoucího se hlasu. Je také prezidentem, který má zřejmě raději presso, než turka. Stejně tak nemá rád Filipa (Turka). Já osobně ani Turka a ani turka nemusím vůbec. Jednoho nepiju, druhý mi jako případný ministr dělá velký problém.
Současná vládní koalice je sestavena a vláda vládne. Na kritiku jejího vládnutí bude dost času po celé dva roky jejího funkčního období, než se rozpadne. Rád bych se mýlil, ale nemyslím si, že toto koaliční spojení má šanci vydržet a přežít celý mandát.
Vláda již vládne a stále jí chybí jeden člen. Onen Turek, který má na Hradě utrum. Jestli u prezidenta hraje prim jen jeho nevraživost k Filipovi, nebo jestli si myslí, že ustoupit teď by vypadalo jako složení zbraní a slabost, a nebo jestli na něj Macinka náhodou opravdu netlačí nevybíravým způsobem, který je prostě za hranou, to se můžeme jen dohadovat. Také stále platí možnost, že si prezident nechce dovolit jmenovat nevyzrálého člověka s minimálně problematickou minulostí.
Je mi záhadou, proč ještě nebyla podaná kompetenční žaloba, která by mnohé objasnila. Pokud je jako jedno z odůvodnění myšleno vážně, že by ÚS rozhodoval v něčím zájmu ve snaze poškodit jednu konkrétní stranu sporu, tak si říkám, proč nějaký ÚS máme? To tam sedí samí diletanti, kteří pracují jen ve prospěch nějaké partaje, nějakého spolku mocných? Pokud si někdo myslí, že tomu tak je, pak by naše země musela být v diktatuře jako cyp.
Pak by se ovšem nekonaly žádné stále ještě svobodné volby a vypadalo by to u nás úplně jinak. Nikdy by nemohlo volby vyhrát Babišovo ANO, nikdy by se do parlamentu nemohli dostat Motoristé, SPD, Rajchl atd. Nikdy by nemohla být zasedání parlamentu taková, jako za minulé vlády, kdy byla opozice schopna desítky hodin mluvit o ničem. Tehdejší vláda by se s tím rychle vyrovnala. Dávno by totiž z řad diktátorů létala na ÚS jedna "stížnost" za druhou, ÚS by rozhodoval velice rychle, a i ta Ústava by dnes v konečné fázi vypadala úplně jinak.
Tchyně pije celý život turka, já ani náhodou. Přesto spolu u turka a u pressa sedneme a pokecáme. I o Turkovi.
Petr Burian
Co my to máme za premiéra
Kdysi jsem napsal blog s podobným názvem, jen místo premiéra bylo slovo prezidenta. Jednalo se o Miloše Zemana.
Petr Burian
Oparatéři i operatérky jsou borci
V minulém roce jsem měl náročnou operaci zápěstí. Na sále jsem byl 4 a půl hodiny. Prý tak dlouho netrvá ani výměna kolenního kloubu.
Petr Burian
200, ale možná skončím v Hyde parku
A vůbec se nebudu divit, pokud tak admini rozhodnou. Toto je můj blog s číslem 200 a rád bych jej zdejšímu blogu věnoval.
Petr Burian
Jednou komunista, vždycky komunista
A není to dnes už jednou? Jsme 36 let od sametové revoluce a stále řešíme, co je možná už neřešitelné... Sakra, zase to bude asi dlouhé.
Petr Burian
Opustil jsem definitivně sociální služby
Bude to delší čtením.. Opustil jsem práci, která mě bavila jako žádná jiná. Někdy náročná emočně, většinou však krásná a věřím, že i potřebná.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
VIDEO: Výdejní boxy vykrádal pravidelně, policisté si v úkrytu na zloděje počíhali
Skoro jako do supermarketu chodil k výdejním boxům na Prahu 4 jedenačtyřicetiletý muž. S páčidlem v...
VIDEO: Chodkyně ignorovala semafor, auto ji po srážce popovezlo na kapotě
Lehkovážné vběhnutí do silnice se ošklivě vymstilo ženě, kterou tento týden v Brně srazilo auto....
Hádka opilého páru se zvrhla. Muž bodl družku okrasnou šavlí, je obviněn z vraždy
Olomoučtí kriminalisté stíhají pro vraždu sedmapadesátiletého muže. Obviněný podle nich šavlí...
Na Liberecku ve čtvrtek večer po střetu s autem zemřel 55letý chodec
Po střetu s osobním autem zemřel ve čtvrtek večer na Liberecku pětapadesátiletý muž. Tragická...
Prodej rodinného domu, 150 m2, Mimoň, ul. náměstí Čsl. armády
náměstí Čsl. armády, Mimoň - Mimoň II, okres Česká Lípa
4 675 000 Kč
- Počet článků 203
- Celková karma 24,75
- Průměrná čtenost 1411x