Pro mě osobně žádná změna

Rok se s rokem sešel, opoziční koalice vystřídala vládnoucí koalici a změnilo se něco? Lautr nic. A ani nezmění.

Německé platy vystřídala vize, že se ČR stane nejlepším místem na naší planetě. Nutellu možná vystřídá pomazánkové máslo a na Hradě bude dál prezidentovat Petr Pavel. Člověk, který má v roce 3x svátek a jedny narozeniny.

Stále, pokud nejsme líné lemry, budeme chodit do práce a kontrolovat výplatní pásku, jestli mám vedoucí neopomněl něco započítat. Třísměnný provoz bude nadále po týdnech vstávat na úkor pravidelnému zivotnimu cyklu, a dvanáctkáři stejně tak. V hospodách pivo nezlevní. Kdysi dávno, v pravěku, jsem se za stovku v hospě zbuřil a i smažák si dal. Dnes si dám za stovku dvě dvanáctky Radegasta a jdu domů. Stále budeme netrpělivě vyhlížet ve schránce letáky super i hypermarketů, dělat si nákupní seznamy podle slev, které slevami možná ani nejsou, a netrpělivě čekat na den, kdy slevy vyjdou v platnost. A aby byly slevy slevami, budeme muset mít v mobilu stáhnutou aplikaci, bez které sleva neexistuje. Udělá s tím někdo něco? Spíše ne. To nejsou politické body a síla obchodních řetězců je větší, než síla jakékoli minulé o dnešní koalice.

Léky levnější nebudou. Zimní lyžování na pár dní pro čtyřčlennou rodinu nás bude stát tolik, že si člověk i pomyslí, jestli si za ty peníze náhodou nezaplatil celou lanovku na deset let předem. Stejně tak s letní dovolenou u moře. Posledně jsem nabyl dojmu, že jsem se za tu cenu stal sponzorem plejtváka obrovského a kosatky dravé.

Co se pro nás změní? Zase nic. Pečený holub létat neumí, a kdybyste se k němu chtěli mermomocí dostat, tak za něj dáte od pětistovky po tisícovku. Pokud jej však netrefíte vzduchovkou pod oko a neurožníte sami. To si raději koupím v akci gothaj, obalím jím olomoucký syrecek, který se vyrábí v Lošticich na Šumpersku, z obou stran ho opeču na ohni a mňamka. K tomu si v akci koupím pivo, manželce Prosecco v Lidlu za 70 a pokud mi vedoucí do výplaty opravdu započítal vše, vyjde i na polárkový dort.

Jeatli jste dočetli až sem, tak budu doufat, že tušíte, že si že všeho dělám hlavně srandu. Všemi těmi řádky nahoře jsem chtěl říct, že se pro nás, voliče, nezmeni vůbec nic. Ta rovina, ve které žijeme, bude stále stejná. Republiku stále ještě nepřevzali "blázni". Babiše a celé ANO jsem nevolil a nevidím důvod, proč bych měl názor měnit. Jen chci upozornit, že s jeho vládou se pro nás nezmění vůbec nic. Myslím si, že současná vládní koalice nemůže přežít více než dva roky, ale zároveň si myslím, že Babiš není až tak moc ujetý, a ať dělá co dělá, stále se snaží něco dělat. Zřejmě je "baron" a dělá vše možné proto, aby nešel do tepláků (nikdy do nich nepůjde, ať si myslíme cokoli), přesto si říkám, že zlatý Babiš, než Okamura, Macinka, Turek a Rajchl. Ti mu nesahají ani po kotníky a s nimi by bylo zle. Proto jsem rád, že tam Babiš s nimi je. Od něj alespoň vím, co mám čekat. I když mi roušky stále ještě osobně nedovezl.

Autor: Petr Burian | pondělí 12.1.2026 12:00 | karma článku: 11,55 | přečteno: 131x

Další články autora

Petr Burian

Grónsko

Trump chce Grónsko. Opravdu si jej vezme a nebude hledět ani doprava, ani doleva? A je Evropa opravdu v háji?

7.1.2026 v 12:10 | Karma: 17,71 | Přečteno: 381x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

República Bolivariana de Venezuela

Šup, a během mžiku je tato republika bez prezidenta a první dámy. Co ten Rus v únoru 2022 udělal špatně?

3.1.2026 v 20:40 | Karma: 22,30 | Přečteno: 563x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Do nebe, nebo do pekla

Kam se asi po své smrti dostali Hitler, Stalin, Kim Ir-sen, Gottwald, Slánský, Nero, Napoleon, Castro, Čingischán, Ho Či Min, Lenin, Mengele, a další a další?

3.1.2026 v 7:07 | Karma: 15,97 | Přečteno: 324x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Už vás jsou milióny, dezoláti?

Rychlostí blesku se internetem šíří mezi lidmi proruská ideologie. Člověk by měl i pocit, že nás (normální?) brzy zašlapou do země.

29.12.2025 v 7:07 | Karma: 41,91 | Přečteno: 5959x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Chceš být kulturistou běžného dne? Pak zapomeň !

O cvičení a dlouhodobé udržitelnosti svalů něco málo vím. Proto i vím něco o tom, že bez podpůrných prostředků by svou maximálně svalnatou a vytvarovanou postavu kdokoli ve věku padesát plus těžko dlouhodobě udržel.

25.12.2025 v 23:16 | Karma: 17,70 | Přečteno: 375x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?
vydáno 7. ledna 2026

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...
4. ledna 2026,  aktualizováno  5. 1. 10:12

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...
8. ledna 2026  15:40

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.
8. ledna 2026  15:50

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...
9. ledna 2026  10:49

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...

Husa na provázku převede na jeviště Singerovo podobenství Satan v Goraji

ilustrační snímek
12. ledna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Brněnská Husa na provázku převede na jeviště jako první divadlo v Česku mrazivé podobenství Satan v...

Holice letos plánují výdaje 282 milionů korun, meziročně o 12 milionů vyšší

ilustrační snímek
12. ledna 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Holice na Pardubicku budou letos hospodařit s rozpočtem s příjmy 247 milionů korun a výdaji 282...

Od požáru auta vzplála na jihu Čech skladová hala s papírem, škoda je 19 milionů

Požár skladové haly v Plané u Českých Budějovic. (12. ledna 2026)
12. ledna 2026  8:02,  aktualizováno  13:54

Rozsáhlý požár skladové haly likvidují od rána hasiči v Plané u Českých Budějovic. Nikdo se...

Přehlídka trendů v bižuterii Made in Jablonec bude poprvé se zahraniční účastí

ilustrační snímek
12. ledna 2026  12:11,  aktualizováno  12:11

Tradiční módní přehlídka nejnovějších trendů v bižuterii Made in Jablonec 2026 bude poprvé se...

Petr Burian

  • Počet článků 197
  • Celková karma 23,90
  • Průměrná čtenost 1415x
Žijeme tady a teď. Minulost už nebude a budoucnost ještě nebyla.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.