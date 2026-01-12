Pro mě osobně žádná změna
Německé platy vystřídala vize, že se ČR stane nejlepším místem na naší planetě. Nutellu možná vystřídá pomazánkové máslo a na Hradě bude dál prezidentovat Petr Pavel. Člověk, který má v roce 3x svátek a jedny narozeniny.
Stále, pokud nejsme líné lemry, budeme chodit do práce a kontrolovat výplatní pásku, jestli mám vedoucí neopomněl něco započítat. Třísměnný provoz bude nadále po týdnech vstávat na úkor pravidelnému zivotnimu cyklu, a dvanáctkáři stejně tak. V hospodách pivo nezlevní. Kdysi dávno, v pravěku, jsem se za stovku v hospě zbuřil a i smažák si dal. Dnes si dám za stovku dvě dvanáctky Radegasta a jdu domů. Stále budeme netrpělivě vyhlížet ve schránce letáky super i hypermarketů, dělat si nákupní seznamy podle slev, které slevami možná ani nejsou, a netrpělivě čekat na den, kdy slevy vyjdou v platnost. A aby byly slevy slevami, budeme muset mít v mobilu stáhnutou aplikaci, bez které sleva neexistuje. Udělá s tím někdo něco? Spíše ne. To nejsou politické body a síla obchodních řetězců je větší, než síla jakékoli minulé o dnešní koalice.
Léky levnější nebudou. Zimní lyžování na pár dní pro čtyřčlennou rodinu nás bude stát tolik, že si člověk i pomyslí, jestli si za ty peníze náhodou nezaplatil celou lanovku na deset let předem. Stejně tak s letní dovolenou u moře. Posledně jsem nabyl dojmu, že jsem se za tu cenu stal sponzorem plejtváka obrovského a kosatky dravé.
Co se pro nás změní? Zase nic. Pečený holub létat neumí, a kdybyste se k němu chtěli mermomocí dostat, tak za něj dáte od pětistovky po tisícovku. Pokud jej však netrefíte vzduchovkou pod oko a neurožníte sami. To si raději koupím v akci gothaj, obalím jím olomoucký syrecek, který se vyrábí v Lošticich na Šumpersku, z obou stran ho opeču na ohni a mňamka. K tomu si v akci koupím pivo, manželce Prosecco v Lidlu za 70 a pokud mi vedoucí do výplaty opravdu započítal vše, vyjde i na polárkový dort.
Jeatli jste dočetli až sem, tak budu doufat, že tušíte, že si že všeho dělám hlavně srandu. Všemi těmi řádky nahoře jsem chtěl říct, že se pro nás, voliče, nezmeni vůbec nic. Ta rovina, ve které žijeme, bude stále stejná. Republiku stále ještě nepřevzali "blázni". Babiše a celé ANO jsem nevolil a nevidím důvod, proč bych měl názor měnit. Jen chci upozornit, že s jeho vládou se pro nás nezmění vůbec nic. Myslím si, že současná vládní koalice nemůže přežít více než dva roky, ale zároveň si myslím, že Babiš není až tak moc ujetý, a ať dělá co dělá, stále se snaží něco dělat. Zřejmě je "baron" a dělá vše možné proto, aby nešel do tepláků (nikdy do nich nepůjde, ať si myslíme cokoli), přesto si říkám, že zlatý Babiš, než Okamura, Macinka, Turek a Rajchl. Ti mu nesahají ani po kotníky a s nimi by bylo zle. Proto jsem rád, že tam Babiš s nimi je. Od něj alespoň vím, co mám čekat. I když mi roušky stále ještě osobně nedovezl.
Petr Burian
Grónsko
Trump chce Grónsko. Opravdu si jej vezme a nebude hledět ani doprava, ani doleva? A je Evropa opravdu v háji?
Petr Burian
República Bolivariana de Venezuela
Šup, a během mžiku je tato republika bez prezidenta a první dámy. Co ten Rus v únoru 2022 udělal špatně?
Petr Burian
Do nebe, nebo do pekla
Kam se asi po své smrti dostali Hitler, Stalin, Kim Ir-sen, Gottwald, Slánský, Nero, Napoleon, Castro, Čingischán, Ho Či Min, Lenin, Mengele, a další a další?
Petr Burian
Už vás jsou milióny, dezoláti?
Rychlostí blesku se internetem šíří mezi lidmi proruská ideologie. Člověk by měl i pocit, že nás (normální?) brzy zašlapou do země.
Petr Burian
Chceš být kulturistou běžného dne? Pak zapomeň !
O cvičení a dlouhodobé udržitelnosti svalů něco málo vím. Proto i vím něco o tom, že bez podpůrných prostředků by svou maximálně svalnatou a vytvarovanou postavu kdokoli ve věku padesát plus těžko dlouhodobě udržel.
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Husa na provázku převede na jeviště Singerovo podobenství Satan v Goraji
Brněnská Husa na provázku převede na jeviště jako první divadlo v Česku mrazivé podobenství Satan v...
Holice letos plánují výdaje 282 milionů korun, meziročně o 12 milionů vyšší
Holice na Pardubicku budou letos hospodařit s rozpočtem s příjmy 247 milionů korun a výdaji 282...
Od požáru auta vzplála na jihu Čech skladová hala s papírem, škoda je 19 milionů
Rozsáhlý požár skladové haly likvidují od rána hasiči v Plané u Českých Budějovic. Nikdo se...
Přehlídka trendů v bižuterii Made in Jablonec bude poprvé se zahraniční účastí
Tradiční módní přehlídka nejnovějších trendů v bižuterii Made in Jablonec 2026 bude poprvé se...
Prodej pozemku, 6655 m2, Jirkov, Březenec
Jirkov - Březenec, okres Chomutov
3 995 000 Kč
- Počet článků 197
- Celková karma 23,90
- Průměrná čtenost 1415x