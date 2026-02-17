Poplatky
Nedávno jsem v hotelu platil poplatek městu 200 Kč na osobu za ubytování v jejich městě. Myslel jsem, že spíše budou rádi, že jsme se u nich ubytovali a nějakou útratu tam i provedli. Poplatek na každém městském parkovišti už byla jen taková malá třešnička na dortu.
V minulém roce u nás zřídili nový a relativně moderní sběrný dvůr. Do toho starého jsem mohl odvézt 100kg stavební sutě na osobu zdarma. Ale opakovaně. Kdo kdy doma něco rekonstruoval, tak tuší, kolik sutě vznikne jen při bourání jedné zděné příčky, nebo při rekonstrukci koupelny. Já nyní rekonstruuji a rozšiřuji podkroví, tak mám té sutě celkem dost. Vůči poplatkům za ni až moc. Naložím 600 kg na vozík za auto a jedu. Už jsem tam byl šestkrát. (Boural jsem i prasklý komín, zrušil všechny příčky a na staré půdě vybíral navážku sutě podlahy, která tam byla přes sto let.) Takže už 3.600 Kč. Ještě tam párkrát pojedu a skoro si říkám, jestli si na poplatcích část toho sběrného dvora vlastně nevědomky nekoupím. A to se tam se mnou tuto sobotu borec hádal, že tu suť nemám úplně čistou, že mi musí dát cenu za jeden kg 3,50,-. Zkazil mi tou hádkou celou sobotu, i když jsem vyhrál.
Mnoho let již mám banku, kde neplatím žádný poplatek za vedení účtu. Ten je však kompenzován poplatky při výběru z bankomatu. Mám jen 4 zdarma u bankomatu jiných bank. Jinak platím. Nejsem zastáncem nošení hotových peněz po kapsách, ale ne všude se dá platit kartou. Nedávno jsem byl s kamarády na pivo probrat světové dění a podiskutovat o složitosti světa a o konečném nekonečnu vesmíru. Až když jsme došli k velkému třesku jsem zjistil, že karty neberou. Kamarád mi půjčil peníze a raději jsem dal servirce tringelt ve výši poplatku, který bych nechal bance, kdybych si šel do bankomatu o dvě ulice vedle vybrat hotovost.
Byl jsem i v málem krámě, koupil si tam předraženou minerálku a chtěl zaplatit mobilem. Problém. Karty berou jen od sta korun výše, protože jim jinak banka účtuje poplatky, které se jim nevyplatí. Jako na potvory jsem hotovost u sebe neměl, ale měl jsem žízeň. Takže k žízní přibyla touha si přečíst časopis, dát do huby žvýkačku jako trenér na hokeji a dostal jsem i hlad na koláče za 16 Kč. No nekup to vše, když maš žížu.
Musím se zmínit i o tolik diskutovaných koncesionářských poplatcích, kterých jsem zastáncem. Ovšem... Dlouhá léta mám na všech televizích v domě dnešní Oneplay. Tam platím nemalou částku za to, že mám snad všechny kanály, které existují. V té částce platím i veřejnoprávní televizi včetně rozhlasu, který tam je také. Tak proč mám platit i klasický koncesionářský poplatek, když anténu vůbec nepoužívám?
Jen tak mimochodem, televizi, internet a mobily v rodině máme od O2. Od roku 96 jsem jejich zákazníkem. Úplně hrubým odhadem jsem za ta léta na službách a poplatcích vydal něco kolem 3/4 milionu korun. Samozřejmě, že to nebylo vždy O2. Ale O2 mě poslední dobou vytáčí do běla, že si to zaslouží samostatný blog.
Abych nebyl jen negativní, zmíním i pozitivní zprávu. Přišel mi přeplatek za elektřinu a plyn, takže na pár dalších poplatků peníze mám
Petr Burian
Odsoudit? Ne. Oslavovat!
Jsem sportovní maniak. Hádám, že ještě pár let, a budu s nadšením sledovat i šachy. Vidět šachy na letní olympiádě, to by byla teprve síla. Samozřejmě myšleno v legraci.
Petr Burian
Ghetto trochu jinak
O ghettech koluje plno mýtů a zkreslených představ. Tak dovolte pár odstavců od někoho, kdo tam párkrát byl a kdo si tam často i kávu dal.
Petr Burian
Pro mě presso a pro tchýni, prosím, turka
Jmenuji se Petr a jedním z mých dobrých kamarádů, který mě provází životem již mnoho let, je Pavel. Já jemu byl na svatbě za svědka, on mi byl na svatbě za svědka.
Petr Burian
Co my to máme za premiéra
Kdysi jsem napsal blog s podobným názvem, jen místo premiéra bylo slovo prezidenta. Jednalo se o Miloše Zemana.
Petr Burian
Oparatéři i operatérky jsou borci
V minulém roce jsem měl náročnou operaci zápěstí. Na sále jsem byl 4 a půl hodiny. Prý tak dlouho netrvá ani výměna kolenního kloubu.
