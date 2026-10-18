Paříž 2026
Už jsem to zde psal. Pro mě v mých 21 letech na dlouhou dobu nejkrásnější dovolená. Velitel útvaru se sice divil, když jsem jako místo dovolené nahlásil Paříž, ale byla to doba plná změn, a já, jako zakláďák, už jsem na dovolené nemusel být jen ve vojenském, a povolení jsem dostal.
Psal jsem zde také, že mě Paříž více než uchvátila. Nechtěl jsem od tama jet domů. V Louvre jsem strávil jeden celý den a kamarád mě musel večer doslova vytáhnout ven. Eiffelovka přes den nic moc. Ale večer, z Palais du Trocadéro, byl pohled na Eiffelovku více než krásný. Trocadéro žilo svým životem. Krásným životem, který jsem do té doby neznal. A užíval si to na maximum.
Eiffelovka přes den pro mě nic moc, ale přesto jsme na jejím druhém patře dvě hodiny kecali s dánskými studenty a měnili naše hnědé Petry za jejich Marlbora. Byla s nimi neskutečná sranda. Noc před naším odjezdem pak byl téměř celou noc pod Eifelovkou koncert bez vstupného, kde Jean -Michel Jarre rozjel svoji elektronickou šou. To byla druhá věc, kdy jsem nechtěl jet domů, do plesnivých kasáren po ruských vojácích.
Dnes do Paříže nechci ani náhodou. Kamarád tam byl s manželkou v létě a sám říkal, že už nikdy. Všude špína, podivné existence a po setmění se člověk necítí dobře.
Navíc dnešní protesty studentů po celé Francii je až patologickým prostředím. Protesty studentů , které se zvrhly v rabování. S prominutím... Francie a celá západní Evropa si nakálela do vlastního hnízda a teď neví, jak z toho ven.
Po vojně jsem strávil rok v Madridu. Tehdy mě překvapilo, že se tam snad každý týden pro něco stávkovalo. Nikdy jsem význam stávek nepochopil. Chodil jsem pravidelně do jednoho baru. Bar vedli bratři, dvojčata, a bylo tam moc fajn. Nezapomenu na jejich slova, když mi říkali, že od rána do večera makám na stavbě za minimum peněz, za které by oni ani z postele nevstali, a přesto mám večer dobrou náladu. Nakonec mi uspořádali u sebe v baru tak nádhernou rozlučku se Španělskem, že mě ještě teď bolí hlava.
Kamarádka se vdala do Německa. Do krásného městečka, které mělo vše potřebné. Kousek od Dortmundu. Sousedé mě zdravili s úsměvem na rtech pokaždé, když mě potkali. Děti v létě do noci běhaly venku a hrály si. A dnes? Imigranti třetího světa ono městečko ovládli. Zavedli svůj systém, kdy jejich děti šikanují místní děti a jejich dospělí si pomalu začínají diktovat podmínky. V ulicích už není bezpečno.
Nejvíce mě dostala zpráva místní základní školy směrem ke starousedlíkům, kdy by si oni měli pravidelně brát děti imigrantů k sobě domů, aby je naučili místním zvykům.
Od Paříže jsem hodně odbočil. Ale zas tak moc ne. Mám moc rád mládež, studenty a mladé lidi celkově. Pokud jim něco nesedí, nesouhlasí s tím a dokážou to dát jasně najevo. Pokud však jejich podmět k protestům využijí a zneužijí další pochybné existence, které začnou rabovat a ničit, pak je stávka studentů o ničem. Paříž a Francie je dnes nebezpečná.
P.S. Mám ještě asi na dvacet hodin zakázanou diskusi. Moc dobře vím proč a za co. Tímto zdravím svého jmenovce, kterému jsem hned napsal, že určitě dostanu ban.
Petr Burian
Výprask
Co jiného říct o senátních volbách u ANO a u celé vládní koalice. Buď se některé strany vlády senátních voleb vůbec neúčastnily, nebo hnutí ANO dostalo na zadnici.
Petr Burian
Co bychom mohli všichni udělat pro to, aby nám bylo líp
Nic. Oni to přeci udělají za nás. Jen je volme a zvolme, a o nic víc se nemusíme starat. Dobrovolný spolupracovník STB z části té hodné STB vše za nás rád vyřeší.
Petr Burian
Kam s nimi?
K napsání toho to blogu mě inspiroval kolega Nožička se svým textem uveřejněným zde dne 2. 10. 2026 pod názvem: Trestní odpovědnost od 13 let? Případ ze slovenské školy dává ministru Tejcovi za pravdu
Petr Burian
Volby do zastupitelstva
Nevim, jak je to u vás, ale pro mě jsou komunální volby nadřazeny volbám krajským, do parlamentu i do senátu. Přesně v tomto pořadí. Nakonec tohoto pořadí pak zařazuji volby prezidentské.
Petr Burian
Být či nebýt. Toť otázka.
Asi trochu smutné téma, přesto si myslím, že velmi potřebné a nutné. Lidí kolem nás, kteří uvažuji nad sebevraždou, nebo ji dokonali, je mnoho.
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