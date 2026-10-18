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Paříž 2026

Petr Burian
V devadesátém roce jsem byl stále na vojně. Bylo jaro 1990 a přijel za mnou do kasáren kamarád, ať si domluvím dovolenou, že jedeme v létě do Paříže.

Už jsem to zde psal. Pro mě v mých 21 letech na dlouhou dobu nejkrásnější dovolená. Velitel útvaru se sice divil, když jsem jako místo dovolené nahlásil Paříž, ale byla to doba plná změn, a já, jako zakláďák, už jsem na dovolené nemusel být jen ve vojenském, a povolení jsem dostal.

Psal jsem zde také, že mě Paříž více než uchvátila. Nechtěl jsem od tama jet domů. V Louvre jsem strávil jeden celý den a kamarád mě musel večer doslova vytáhnout ven. Eiffelovka přes den nic moc. Ale večer, z Palais du Trocadéro, byl pohled na Eiffelovku více než krásný. Trocadéro žilo svým životem. Krásným životem, který jsem do té doby neznal. A užíval si to na maximum.

Eiffelovka přes den pro mě nic moc, ale přesto jsme na jejím druhém patře dvě hodiny kecali s dánskými studenty a měnili naše hnědé Petry za jejich Marlbora. Byla s nimi neskutečná sranda. Noc před naším odjezdem pak byl téměř celou noc pod Eifelovkou koncert bez vstupného, kde Jean -Michel Jarre rozjel svoji elektronickou šou. To byla druhá věc, kdy jsem nechtěl jet domů, do plesnivých kasáren po ruských vojácích.

Dnes do Paříže nechci ani náhodou. Kamarád tam byl s manželkou v létě a sám říkal, že už nikdy. Všude špína, podivné existence a po setmění se člověk necítí dobře.

Navíc dnešní protesty studentů po celé Francii je až patologickým prostředím. Protesty studentů , které se zvrhly v rabování. S prominutím... Francie a celá západní Evropa si nakálela do vlastního hnízda a teď neví, jak z toho ven.

Po vojně jsem strávil rok v Madridu. Tehdy mě překvapilo, že se tam snad každý týden pro něco stávkovalo. Nikdy jsem význam stávek nepochopil. Chodil jsem pravidelně do jednoho baru. Bar vedli bratři, dvojčata, a bylo tam moc fajn. Nezapomenu na jejich slova, když mi říkali, že od rána do večera makám na stavbě za minimum peněz, za které by oni ani z postele nevstali, a přesto mám večer dobrou náladu. Nakonec mi uspořádali u sebe v baru tak nádhernou rozlučku se Španělskem, že mě ještě teď bolí hlava.

Kamarádka se vdala do Německa. Do krásného městečka, které mělo vše potřebné. Kousek od Dortmundu. Sousedé mě zdravili s úsměvem na rtech pokaždé, když mě potkali. Děti v létě do noci běhaly venku a hrály si. A dnes? Imigranti třetího světa ono městečko ovládli. Zavedli svůj systém, kdy jejich děti šikanují místní děti a jejich dospělí si pomalu začínají diktovat podmínky. V ulicích už není bezpečno.

Nejvíce mě dostala zpráva místní základní školy směrem ke starousedlíkům, kdy by si oni měli pravidelně brát děti imigrantů k sobě domů, aby je naučili místním zvykům.

Od Paříže jsem hodně odbočil. Ale zas tak moc ne. Mám moc rád mládež, studenty a mladé lidi celkově. Pokud jim něco nesedí, nesouhlasí s tím a dokážou to dát jasně najevo. Pokud však jejich podmět k protestům využijí a zneužijí další pochybné existence, které začnou rabovat a ničit, pak je stávka studentů o ničem. Paříž a Francie je dnes nebezpečná.

P.S. Mám ještě asi na dvacet hodin zakázanou diskusi. Moc dobře vím proč a za co. Tímto zdravím svého jmenovce, kterému jsem hned napsal, že určitě dostanu ban.

Autor: Petr Burian | neděle 18.10.2026 20:20 | karma článku: 0 | přečteno: 49x
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