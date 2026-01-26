Oparatéři i operatérky jsou borci
Po zlomenině zápěstí v mládí jsem s ním měl časem větší a větší problémy. Odhodlal jsem se jít do nemocnice na ortopedii. Nebyl jsem objednaný a tak jsem tam na ošetření čekal 5 hodin. V čekárně lidí, že jsem si říkal, že snad každý pátý v našem okresním městě má problém s nějakým kloubem. Ale celkem jsem to ustál, páč jsem s tím počítal. Bylo to pondělí a v pondělí má v ambulanci službu drobná slečna doktorka, kolem třiceti let a ani né metr šedesát vzrůstu. Rentgen, a konečně hurá k ní do ordinace. "Pane Buriane, vaše zápěstí je zcela zdevastované a už se vám tam vytvořil pakloub," řekla mi, jen co jsem usedl na židli. "Vaše zápěstí je zralé na dézu, která je u vás již nevyhnutelná."
Jo, déza, parádní slovo, ale co to jako obnáší? Bylo mi velmi mile, a tak, že jsem to pochopil, sděleno, že mi ze zápěstí vysekají onen pakloub a následně přišroubují dlahu, která bude pod kůži voperována natrvalo. Nedovedl jsem si představit, že bych zápěstím už nikdy nepohnul, i když jsem měl tehdy pohyb už značně omezený. Řekl jsem, že zatím děkuji, dostal nějaký obstřik, zprávu a odešel.
Když už jsem měl čtyřiadvacetihodinové bolesti, začal jsem uvažovat, a to snad už i ze zoufalství, že na tu operaci půjdu. Mám stejně starého kamaráda ortopeda, se kterým jsem kdysi dělal atletiku, a který švagrovi, bývalému hokejistovi, operoval koleno, když mu jej v Liberci poranili při zápase. Dnes má onen kamarád ortoped soukromou ordinaci, tak jsem za ním se zprávou od mladé doktorky zašel. A narovinu jsem mu řekl, že tak mladé a drobné doktorce moc nevěřím, a jestli by mi zápěstí neoperoval on.
Řekl mi něco ve smyslu, že jsem blb. Že on operuje už jen jednou týdně a to převážně jen kolena a kyčle svých pacientů. Že ta mladá doktorka je na zápěstí specialistka, a že kdyby si měl zápěstí nechat operovat on, šel by k ní.
O.K., tak jsem tedy šel opět v pondělí k ní. Musel jsem absolvovat nakonec operace dvě. Jednu malou, a tu druhou hlavní. Na malou jsem šel v květnu a druhý den jsem mohl jít domů. Na druhou jsem dosatal termín v únoru následujícího roku. Ještě v autě, po cestě domů, mi z nemocnice volali, že jim právě nějaká pacientka odřekla operaci, a jestli bych nechtěl jít v září. Chtěl jsem.
A v září pro mě nastal den D, vylodění v Normandii. Je zbytečné popisovat všechny podrobnosti. Prostě už jsem byl v předsálí, kde mě anesteziolog připravoval na hodiny nedobrovolného spánku, když se tam objevila moje mladá doktorka. "Pane Buriane, musím vám ještě něco důležitého říct. Po dnešní předoperační konzultaci s primářem jsme se rozhodli, že vám musíme za zápěstí vysekat i nějaké zápěstní kůstky a místo nich, aby tam nebyly mezery, vám tam musíme voperovat kostní štěpy." V tu chvíli u mě přestal účinkovat i prášek na uklidnění, který jsem dostal ještě na pokoji.
Než jsem se stačil zeptat, co to jako znamená, pokračovala: "Máte dvě možnosti. Buď dostanete štěpy od dárce, nebo vám je vezmeme z vaší pánve." Jak jsem byl zblblý, tak jsem se narovinu zeptal, jestli teď zajdou na hřbitov vykopat mrtvolu a vezmou si od ní nějakou kostičku. Od srdce se zasmála a řekla mi, že mám být v klidu, že mají své štěpy od dárců, kteří skonali a odkázali své těla ve prospěch medicíny. Čest jejich památce, ale já žádnou kost od mrtvoly nechtěl.
Uspali mě a jali se řezat, sekat, šroubovat. Po operaci mě v předsálí vzbudili a ještě trochu oblblého dovezli na pokoj. Později odpoledne za mnou přišla moje paní doktorka s primářem. Řekli mi, že operace proběhla dobře. Když jsme všichni zjistili, že dokážu hýbat všemi prsty, měli jsme všichni radost. Oni asi větší. Nakonec mi pan primář řekl, že operovaná pánev mě bude bolet víc, než operované zápěstí. Měl pravdu, ale nebylo to až tak moc hrozné.
Zápěstím sice už nikdy nepohnu a ona voperována dlaha je přes kůži místy vidět, ale jsem nadšený, že jsem na operaci šel. Bolesti od té doby nemám žádné. Člověk si musí zvyknout na to, že se některé pohyby musí naučit dělat druhou rukou, ale nic, co by nějak moc omezovalo a nedalo se zvládnout. Vlastně jsem si na to zvykl hned. Sice si první dny, kdy si pucujete zuby rukou, která se kartáčku předtím nikdy nedotkla, zajedete kartáčkem pomalu až do oka, a kromě zubů si pastou čistíte všechno možné v širokém dalekém okolí kolem chrupu, tak i přesto máte za pár dnů vyhráno a vše se vrátí do původních kolejí.
Doma jsem pak zkusil, jestli nemám v ruce jen nějaké "obyčejné" železo a na dlahu přiložil magnet. Nedržel, takže zřejmě reznout nebudu. Když si prsty přejezdu na boku po pánvi, cítím důlek, jak mi tam vysekali kus kosti. Ale zase... No a co. Běžným pohledem to není vidět a kolik lidí mi v životě ještě asi tak prsty po pánvi na boku přejede?
Mohu dnes dělat téměř vše, co jsem mohl i před operací, a plno jiných věcí jsem se naučil dělat jinak. Sice neudělám běžný klik s rukama na zemi, ale umím udělat klik, kdy mám oporu v jednoručních činkách. Nezvládám sice váhy co kdysi, ale stále mohu celkem v pohodě cvičit. Co mě mrzí, tak že jsem se musel vzdát svého oblíbeného badmintonu, tenisu i squashe. O to víc chodím se psem a snažím se jej na poli trénovat. Ovšem někdy mám pocit, že spíše trénuje on mě.
Dnes děkuji mé mladé doktorce, a jsem velmi spokojen, že jsem na tu operaci šel, a že jsem se nechal operovat od ní. Sice mi něco málo z běžného života vzala, ale dala mi konečně dny bez bolesti a spokojenost. Doktoři jsou frajeři. Začalo to moji nedůvěrou, abych nakonec zjistil, že mladá slečna doktorka je velký profík.
Na závěr jedno důležité... Já si tady hladím ego nad operací zápěstí, která možná byla náročná. Ale jste tady jiní borci, kteří procházíte úplně jiným a daleko nepříjemnějším zdravotním obdobím. Já vše ustál úplně v pohodě a vám přeji úplně to samé.
Petr Burian
200, ale možná skončím v Hyde parku
A vůbec se nebudu divit, pokud tak admini rozhodnou. Toto je můj blog s číslem 200 a rád bych jej zdejšímu blogu věnoval.
Petr Burian
Jednou komunista, vždycky komunista
A není to dnes už jednou? Jsme 36 let od sametové revoluce a stále řešíme, co je možná už neřešitelné... Sakra, zase to bude asi dlouhé.
Petr Burian
Opustil jsem definitivně sociální služby
Bude to delší čtením.. Opustil jsem práci, která mě bavila jako žádná jiná. Někdy náročná emočně, většinou však krásná a věřím, že i potřebná.
Petr Burian
Pro mě osobně žádná změna
Rok se s rokem sešel, opoziční koalice vystřídala vládnoucí koalici a změnilo se něco? Lautr nic. A ani nezmění.
Petr Burian
Grónsko
Trump chce Grónsko. Opravdu si jej vezme a nebude hledět ani doprava, ani doleva? A je Evropa opravdu v háji?
