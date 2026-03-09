Nobelova cena míru

„Osm válek jsem ukončil, ale dalších osm jich rozpoutám.“ Tak nějak by mohl Donald Trump zahájit proslov hned po převzetí Nobelovy ceny za mír.

Pokud vám leží v žaludku náš prezident, tak mi daleko více vadí ten americký. Válku na Ukrajině do 24 hodin neukončil, ale sám začíná války další.

Jen tak mimochodem, co už světu Trump sdělil a Putin by se mohl stydět, že chce jen Ukrajinu...

... Kanada bude 52. stát USA. Grónsko chci, chci a chci. Kubu chci také. Venezuela bude chvíli hrát divadlo, ale i ona mě nakonec bude chtít. Írán? Ten chce vymazat Izrael z Babišova glóbu za tisice, ale když jinak nedají, tak je začnu bombardovat i já. A chci také rozhodnout o jejich novém šéfovi.

Aby bylo jasno, politický systém a řád v Íránu odsuzuji. Režim, který v lednu neváhal zabít snad desetitisíce svych občanů jen proto, že se odvážili demonstrovat proti režimu, je hnus všech hnusů. Jejich vztah k ženám a zničení Izraele je také pro mě obrovské mínus.

Píší však o mírotvůrci Trumpovi. Tomu člověku nevěřím. Pro mě to je samolibý, namachrovaný, egoistický stařec, který se chce stůj co stůj zapsat do dějin. A pro to udělá mnohé.

Unést prezidenta Venezuely a bombardovat Írán je jen malým oříškem k rozlousknutí. Až se Iráčané "zakopou" někde v horách, budou americké "úspěchy" stejné jako ve Vietnamu, v Korei, v Afganistánu.

Po celou tu dobu na jeho megalomanství budeme doplácet zdražováním cen za ropu a plyn. Vlastně zdražováním všeho. A časem začne "útočit" na EU, aby se zapojila také. NATO je přece nás všech, tak se starejte a ukažte svoji solidaritu. A i k tomu časem dojde. Na členské země NATO bude z jeho strany vyvíjen velký tlak.

Írán má milion šest set tisick km čtverečních a téměř devadesát milionů obyvatel. Tam chce uspět? Po nějakých padesáti letech režimu si myslí, že najednou povstane opozice a současný režim sesadí? Opozice potřebuje na svou stranu dostat armádu a hlavně nezávislé gardy, které jsou spjaty s režimem. I když USA a Izrael zlikviduji dalších deset nástupců ajatolláha, vždy povstane nový ajatolláh a za ním další a další.

Tam jsou lidé režimem tak zblblí, že každému Američanovi dnes podřežou krk, i kdyby s nimi chtěl Donald vykouřit dýmku míru. Jejich nenávist vůči USA a Izraeli je po ix desítek let živená systémem, a dnešní generace mladých je úplně někde jinde, než si megaloman Trump myslí. Co tam chce změnit? Maximálně je úmrtví na pár let, ale oni časem znovu povstanou. To už tady Donald však nebude a bude mu to jedno.

Kde jsou jeho kecy o mírovém jednání, o rozhovorech a možných ústupcích obou stran, aby válka nenastala, nebo ustala? Jsou to jen řeči člověka, který klidně vyvolá válku všude možně a bude se v klidu v bezpečí dívat, jak jeho rakety zabíjejí a plení.

Autor: Petr Burian | pondělí 9.3.2026 15:40 | karma článku: 0 | přečteno: 13x

Petr Burian

  • Počet článků 212
  • Celková karma 24,72
  • Průměrná čtenost 1415x
Žijeme tady a teď. Minulost už nebude a budoucnost ještě nebyla.

