Nezlobte se na mě, ale...
Spíše dnes platí: "Budu ti lhát a obviňovat všechny okolo, až tě úplně oblbnu a ty mi to hodíš." A nejlépe jen a hlavně obviňovat média ze všeho. Na to lidé slyší.
Nevidím dnes v politice žádnou sebereflexi. Vidím jen nekonečné obhajování sama sebe a to donekonečna, až tomu voliči uvěří a vezmou vše zasvé. Říkám, že nechápu vysoké preference ANO a vzestup Rajchla, Macinky, Okamury, ale i Turka, který by za normálních okolností byl politická nula.
Jenže ona to není náhoda. Oni moc dobře vědí, koho a jak oslovují. Když to vezmu jen u Okamury. Za celou jeho politickou dráhu jsem nezaznamenal nic, co by pro nás kladného udělal. Nejvíce mě fascinují jeho slova ve smyslu :"občané to chtějí, jako SPD jsme to vždy říkali, vše pro lidi...", a hlavně jeho hra na vlasteneckou strunu. Přesto nic nikdy nedokázal. Kromě jitření emocí a oblbování "vlastenců".
V jeho šlépějích pak kráčí Rajchl, Macinka, Turek. A je vidět, že tito jsou ještě radikálnější a nezastaví se před ničím. Nemám z nich dobrý pocit.
Než mě někdo nařkne ze sympatií dnešní opozici. Minulá vláda mě zklamali a vůbec jsem se nedivil, že šli od válu. Lidem neprezentovali to, co měli prezentovat. Zároveň zvolit Kupku za Fialu je jen šlápnutím z bláta do louže. Ten člověk je jen tlachal. V něm nevidím budoucnost nejen ODS.
Mám však nepříjemný pocit z vlády Babiše a jeho koaličních partnerů. Schválně nepíši ANO, ale Babiše. ANO není nic jiného, než Babiš. Tato vládní koalice nás bude strašit ještě dlouho po ukončení jejich mandátu.
Ještě jedna věc, než se do mě někteří pustí. Stejně tak, jako vy, bych byl spokojený, aby se vyřešily kauzy jako Bitcoin, kampelička apod. Ale vyřešilo se snad náhle zbohatnutí nebožtíka Grosse a všech ostatních kauz desetiletí zpět? Nikdy nic. Jen se maximálně předhodil obětní beránek a časem se o všem přestalo psát. A to je jejich cílem.
Co se týká prezidenta Pavla. Jsem názoru, že lepšího prezidenta jsme dlouho neměli. Pokud někdo apeluje na jeho minulost v KSČ, tak, vy starší ročníky, si sáhněte do svědomí a vzpomeňte si, jak jste byli bývalému režimu svým způsobem vstřícní. Myslím si, že on kabát nepřevlékl. Chtěl být voják, tehdy to jinak nešlo, a následně dokázal, že je duší opravdu hlavně vojákem.
Já na základní vojenské službě zažil 89. Místo soudruhu plukovníku jsem pouze zmenil oslovení na pane plukovníku. Tehdejší politruci a úplně všechny gumy v kasárnách zůstaly. A vsadím se, že tehdy po celé republice ve všech kasárnách ve službě zůstali všichni udavači a spolupracovníci z řad vojáků z povolání. Politická školení mužstva ze dne na den skončila a politruci v kasárnách dál normálně fungovali.
Petr Burian
Která jsou ta nezávislá média?
V diskusích zde jsem se na to již ptal. Odpověď jsem žádnou nedostal. A myslím to vážně. Prosím, poraďte mi.
Petr Burian
Baví ještě někoho politika?
Mě už ne. Už dávno jsem přestal sledovat jakoukoli politickou debatu na jakékoli televizní stanici a o politice se odmítám bavit s kýmkoli.
Petr Burian
Sudety a já
Bydlím v domě po odsunutých sudetských Němcích. Mám se bát, že o dům přijdu? Ne, nebojím se. Čeho? On si vážně někdo myslí, že bych měl o dům přijít?
Petr Burian
Slávie vs Sparta trochu jinak
Fotbal není moji krevní sportovní skupinou. Sedím teď doma se zlomeným nártem s nechodící sádrou, tak cučím na telku. A protože je nyní sportu v TV dost, nenudím se.
Petr Burian
Trump = mírotvůrce
Mírotvůrce, který válku na Ukrajině ukončí do 24h. Prdlajs mírotvůrce. Tlachal a hybatel světovými cenami ropy a plynu a hybatel našimi peněženkami. Neskutečný egoistický pokrytec. A pro mě i lhář.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech
Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře...
Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost
Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...
Převrácený nakladač dnes dopoledne vážně zranil muže na Bruntálsku
Převrácený nakladač při sběru sena v Hošťálkovech na Bruntálsku dnes dopoledne vážně zranil...
Na Karlovarsku projel v podvečer vlak návěstidlo, hasiči evakuovali 30 lidí
V Nové Roli na Karlovarsku projel dnes v podvečer vlak návěstidlo. Hasiči z něj evakuovali 30 lidí....
Záchranáři hledají v přehradě Hracholusky na Plzeňsku utonulého člověka
Záchranáři hledají v přehradě Hracholusky na Plzeňsku utonulého člověka. Zmizení osoby kousek od...
Na Vysočině naměřili nejvíce v Dukovanech, kde bylo 36,9 stupně Celsia
Na 13 meteorologických stanicích na Vysočině dnes zaznamenali teplotní rekord. Nejvíce naměřili v...
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
- Počet článků 222
- Celková karma 20,78
- Průměrná čtenost 1370x