Nezakomeme sekery?
... zapomněli bychom na chciválky a chcimíry i na ty, kteří mají vystudovanou vysokou školu života (tu máme vystudovanou všichni). Stali bychom se alespoň na chvíli opravdovými občany České republiky a tahali bychom VŠICHNI za stejný konec provazu. Bez hrdinských výkřiků na sociálních sítích.
Pokusíme se věřit tomu, že to Fialova vláda s námi všemi myslela dobře. Budeme věřit i tomu, že to s námi myslí dobře vláda nastupující. A proč ne. Všechny vlády mají vždy stejné kecy, jak na nás myslí, jak nám uleví od toho či onoho, jak zjednoduší ono i to, i jak zařídí pro své občany (tedy nás všechny) doslova nemožné. A myslím, že všichni víme, že z drtivé většiny to jsou opravdu jen kecy. Takže nám stejně nezbývá nic jiného, než se pokusit jim věřit.
Všichni jsme v očích politiků stejní. Jsme pro ně stejná lejna, která jen odvolí. Na dobu před volbami se pro politiky stáváme nepostradatelnými, abychom se hned den po volbách lejnem opět stali. Obyčejní" lidé naši společnost nerozdělují. Tu rozděluje politik, který chce hlasy, aby vládnul, a který tlačí kampaň do extrému. Vždyť naše politická kultura nemá s jakoukoli kulturou nic společného. Co jednání ve sněmovně za uplynulé 4 roky, to komedie. A myslíte, že to teď bude jiné? Nebude. Co politická debata, to komedie. Komedie, ze kterých se postupně stávají tragédie. Jednou vlajky na stěžně. Pak vlajky ze stezňů dolů. Jednou je nepřítel ten, aby jej vystřídal nepřítel jiný. A nejlepší na tom všem je, že my se někde na dovolené s každým nepřítelem, který je pro to období aktuální, v pohodě pobavíme. Slováci, v pohodě. V Maďarsku, všichni v pohodě. Dokonce i s arabskou rodinou jsme se pobavili a zasmáli bez jakýchkoli problémů. I s Rusem jsem se bavil a snažil se z paměti vydolovat nějaká ruská slovíčka. I mi tady, na tomto malém blogovém písečku, bychom se v drtivé většině v reálu bavili v klidu bez vzájemného napadání. Výjimky samozřejmě existují všude. Ne každý každému sedne.
Já bych jednou vážně nerad stál na na barikádě a nebyl si jist, jestli mi "spoluvlastenec", nevystřelí díru pod levou lopatku, když se k němu otočím zády. "
Já osobně Green Deal nemusím ani náhodou. Emisní povolenky beru jako obchod bohatých s chudobou. Ale stále jsem přesvědčen, že EU je pro Evropu nejlepší varianta. Konec spalovacích motorů a nástup elektrifikace si zatím vůbec neumím představit. Manželka nemůže do letadla, proto chci sednout do auta, na cestě průběžně tankovat a jet, co se dá a co se dá na plnou nádrž ujet. Ne čekat někde půl hodiny, než se uvolní stojan s kabelem na "natankování" baterek a pak čekat, než budou baterky na volume max, abych zase ujel max 500 km (to možná přehráním). A věřte mi, že proti elektro autům vůbec nic nemám. Co by však dělali lidé v panelácích? Kde budou dobíjet baterie svých vozidel? To zase najednou přibyde ze dne na den bohatých, až se roztočí kolo s kšeftem na dobíjení. Stejně jako u solárních elektráren, na které platíme všichni dodnes.
Vše to je totiž jen o mocenských skupinách a už i kdejaký politik je lobista. Nic jiného v tom nevidím. Proto si myslím, že kdejaký ozbrojený konflikt vzniká jen z tohoto důvodu. Celkem bych se i vsadil, že i na té Ukrajině se spolu v pohodě domluvili "obyčejní" lidé jak podporující Rusko, tak "praví" Ukrajinci.
Závěrem snad jen toto: Pěkně Vánoce všem, pohodu a v neposlední řadě hromadu zdraví.
Petr Burian
Já bych Babiše nechal...
... vládnout. U něj jsem přesvědčen, že slovo vládnout je přesným pojmenováním toho, co je jemu vlastní a co NIKDY NEODSTÚPÍM (pardón, co nikdy neopustí).
Petr Burian
Mělo by NATO vstoupit do války?
Omlouvám se. Správně má být ne do války, ale do speciální vojenské operace. Do operace, která již dohromady odoperovala desetitisíce (statisíce?) můžu, ale i civilistů. Mnohé z nich až k smrti.
Petr Burian
Umírání za přítomnosti bulváru. Proč ne.
Zemřel Patrik Hezucký. Člověk, kterého jsem osobně neznal, ale jeho umírání jsem byl každodenním svědkem. Shodou okolností v den, kdy umřel Patrik, umřela i manželka mého kamaráda.
Petr Burian
Doník
Co nám ten oranžový klučina vlastně chce říct? Jedna manželka byla Čechoslovačka, další pak Slovinka. A přesto nás Slovany má Doník všechny pěkně na háku. Snad kromě Slovanů ruských. Ty má zřejmě rád.
Petr Burian
A jak to máte s pohlavím vy?
Zaujal mne článek kolegy Flégla z předešlých dnů. Nereaguju přímo na jeho text, proto nedávám ani odkaz, ale donutil mě se zamyslet nad pindíky a pipinkami.
