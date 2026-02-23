Nepiš o někom, koho nemáš rád. Hlavně ne z politiky.
Ti, co z pár odstavců zjistili, že tě nemají rádi, vlastně ani diskutovat nad obsahem tvého textu nechtějí. Chtějí ti jen napsat, že jsi lepšočlovek stojící na té jediné správné straně, že jsi dobře zaplacený pomatenec i morální maják. Možná by neškodilo, aby se předem domluvili, jestli pomatenec, nebo morální maják. Že svým článkem unavuješ, že žiješ nešťastny a smutný život, že píšeš texty bez informační hodnoty atd. atd.
Možná to máte stejně. Já velmi rád diskutuji. A to s každým, kdo je diskutovat ochoten. Klidně mi nadejte, že nemám pravdu. Klidně se spolu pojďme pohádat. Osobní výpady bez přidané hodnoty však neberu.
Jako třešničku na dortu si pak přečti, jak je divné, že se tvůj článek dostal na titulku, nebo že se tam určitě dostane. Když jsem sem před lety vlezl a zaregistroval se jako bloger, chtěl jsem jen veřejně sdělit své myšlenky, a samozřejmě čekal, jestli někoho oslovím, jestli si to někdo přečte. Na tom se za ta léta nic nezměnilo. Psaní blogu není můj životní cíl. Já se tím bavím. Nic víc. Jestli se můj text dostane na titulku já ničím neovlivním. Máte-li pocit, že admini někoho upřednostňují, oslovte je. Věřte mi, že mi je úplně jedno, jestli na titulce jsem, nebo nejsem. Stejně tak jsem nikdy nikomu nenapsal, že na titulce nemá být. A stejně tak jsem nikdy nesmazal žádný diskusní příspěvek ani neodstranil vlastní článek, i když jsem pochopil, že jsem napsal hovadinu. Jak píší výše, dejte mi to sežrat, ale s grácií. Jinak mezi mým hloupé napsaným článkem a vaším hloupým příspěvkem není žádný rozdíl.
Cením a vážím si každého, kdo se mnou nesouhlasí, a zároveň napíše, proč nesouhlasí. Vážím si každého, kdo napíše svůj názor a je ochoten vecně zkritizovat názor můj. Cením si každého diskusního příspěvku, který je k věci a bez zbytečných osobních výpadů. Jestli mi chcete dokázat, že jste lepší a moudřejší, tak to dokažte. Nemám problém před jiným smeknout a nejednou jsem to zde udělal. Osobní výpady jsou ubohost. Je zde plnou autorů i diskutujících, se kterými nesouhlasím v drtivé většině, ale umíme se spolu pobavit. I ti, se kterými nesouhlasím umí napsat článek, diskusní příspěvek, nad kterým zapřemýšlím a s radostí jim dám zapravdu. Nikdy jsem si nemyslel, že jen já vím nejlépe vše. Na nabubřelé ego jsou nejlepší opravdoví kamarádi, kteří člověka dokáží srazit zpět do reality pár slovy.
Mám ještě jednu věc. A to kolegu Hornera. Pod mým předešlým článkem mě obvinil, že jsem si vytvořil schválně druhý profil se stejným jménem Petr Burian. Na můj dotaz jak pod mým blogem, tak pod jeho posledním blogem neodpověděl. Nechci od něj omluvu. Jen bych byl rád, kdyby se zachoval jako chlap a svá slova vysvětlil. Já to příjmu, možná na to odpovím a budeme to mít vyřešené. Jinak pro mě zůstane jen střelcem od boku s mizernou muškou, který se střelil do vlastní nohy.
Petr Burian
Nemám rád Macinku, Turka, Rajchla, Ševčíka, Babiše, Schillerovou, Havlíčka, Okamuru...
Píší to rovnou, abych v následující diskusi nečetl, že stačilo jen napsat, že je nemám rád bez zbytečných keců okolo. Nemám jich rád víc. Vlastně téměř celou současnou vládu.
Petr Burian
Dnešní olympijský hokej Česko vs Kanada on-line
Jsem velký fanda hokeje. Po atletice můj druhý nejoblíbenější sport. Pak následují šachy, ale v těch mě vyškolit můj zdejší jmenovec, a došlo mi, že o nich vím stále kulové.
Petr Burian
Poplatky
Za co vše platíme poplatky? To se snad ani nedá spočítat. Banky, státní instituce, soukromé instituce... Neexistují náhodou už i poplatkové instituce?
Petr Burian
Odsoudit? Ne. Oslavovat!
Jsem sportovní maniak. Hádám, že ještě pár let, a budu s nadšením sledovat i šachy. Vidět šachy na letní olympiádě, to by byla teprve síla. Samozřejmě myšleno v legraci.
Petr Burian
Ghetto trochu jinak
O ghettech koluje plno mýtů a zkreslených představ. Tak dovolte pár odstavců od někoho, kdo tam párkrát byl a kdo si tam často i kávu dal.
