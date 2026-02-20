Nemám rád Macinku, Turka, Rajchla, Ševčíka, Babiše, Schillerovou, Havlíčka, Okamuru...
Já těm lidem prostě nevěřím. Nějaké to jaro už jsem zažil a s léty i nějaké zkušenosti nabral. I zkušenosti v odhadu na lidi. Nemyslím tím ani tak lidi, se kterými jsme v běžném každodenním kontaktu, ale ty, kteří za nás rozhodují, kterých jsou plné sociální sítě a pomalu každý den se o nich někde píše, mluví. To je totiž voda na jejich mlýn a jeho kolem oni dokáží velmi úspěšně točit.
Podotýkám, že žádného z nich neznám osobně. Znám jen osobně naše komunální politiky různých stran a vyznání. A řeknu vám, že i na nich si moc dobře člověk dokáže ověřit, jak moc to myslí vážně, jak moc kdo kecá, aby se dostal ke kormidlu a u něj se i udržel. I jak moc u toho kormidla mlaská. A možná to je ta nejlepší zkušenost, která člověku ukáže, kam jsou oni ochotni dojít, když mají ambice jít na kraj, do Parlamentu, do Senátu. Znám je jako žáčky školou povinné, jsou to můj ročník i ročníky kolem a desetiletí vedle sebe žijeme v okresním uprděném městě. Vy to máte určitě stejně tak.
Než mě obviníte z toho, že nejsem kritický k dnešní opozici, tak vězte, že např. bývalého ministra financí Stanjuru bych nejraději z vlády hnal hned první den jeho nástupu do funkce. Dělal u nás primátora a patří u mě mezi lidi, u kterých si myslím, že politiku nedělají z přesvědčení služby pro nás všechny. Stejně tak Piráti. Ti mě zklamali neuvěřitelně moc. Právě i proto u voleb kroužkuji už jen konkrétní jména.
Co se týká výše jmenovaných. Pro mě to jsou jen pozéři. Např. lidé, které si vychoval bývalý prezident Klaus, který má stále chuť ovlivňovat. Dále pak člověk, který svoji politickou dráhu odstartoval antivaxsérstvím a potíráním všeho, o čem ví, že na to lidé budou slyšet a reagovat, a který nikdy pořádně nevysvětlil svoji porno minulost. Dále pak Okamura, kterému opravdu nevěřím ani to, když mi řekne, že je venku pěkný den. U něj speciálně se osobně kouknu z okna, že pěkný den opravdu je. Jeho beru jako jednoho z největších manipulátorů.
Ševčík... pro mě to je komunista jako vyšitý. Další z řady těch, který bude člověku lhát do očí. Když si vzpomenu na jeho vysvětlení, že šel jen náhodou kolem, když se u muzea sundávala ukrajinská vlajka, tak si říkám, že by s tímto vysvětlením u nás v hospodě nepřežil bez breku ani deset minut. Tím nemyslím, že by jej někdo fyzicky napadnul, ale že by mu to místní dali pořádně sežrat. Pro mě to je křivák. Křivák, který z lidí dělá blbce a je od rudé barvy až za ušima.
Turek a Macinka, Klausovi učedníci. To jsou poslední lidé, které chci ve vládě vidět. Za Macinku se stydím a u Turka jsem rád, že do funkce ministra nebyl jmenován. Toho bych nechtěl ani kdyby existovalo ministerstvo přes večerníčky. Ten by byl schopen z Rákosníčka udělat nepřítele lidu a Jiřinou Bohdalovou předabovat.
Babiš, Schillerová, Havlíček. Tady si říkám, že Schillerová s Havlíčkem by nemuseli být špatnými ministry. Jenže oni tak moc svému guru Járovi Babišovi lezou do zadnice, že jsou ztraceni. Pokud by se Schillerová přestala až okatě starat o svůj obraz na sociálních sítích a přestala se převlékat za hranolku a utrácet peníze za fotografa a následující filtry, nemusela by to být špatná ministryně. To samé Havlíček. O něm si říkám, že to je chytrý chlap, který ví, co a jak by se mělo udělat. Jenže Babiš. Ten je tak moc ovlivňuje, že ti dva nikdy neukáží svůj kladný potenciál v plné kráse. ANO je pro mě jen sekta. Sekta miliardáře, který nejen u nás ovládá minimálně 200 firem a podniků, a bez kterého ani rebarbora že země nevyroste. Jestli si někdo namlouvá, že on stát na dotacích nedojí a dojít nebude, tak je naivní. Je to dravec, který vyuzije každé příležitosti, aby se nasytil. Jeho střet zájmů mi leží v žaludku daleko víc, než jeho aktivní účast u STB.
Tak jak někteří z vás nemusí např. Pavla, tak já vůbec nemusím výše zmíněné a nevěřím jim, že to s námi myslí dobře.
A ještě jedna poznámka. Pod posledním blogem Iva Cilicha z 19. února o bublině a prezidentu Pavlovi se v diskusi strhla celkem slušná mela. Zdůrazním, že ta mela byla většinou opravdu slušná. Já v diskusi pod zmíněným blogem snad pětkrát, šestkrát položil otázku, jestli, když se tak odsuzuje minulost prezidenta, tak nevadí minulost dnešního ministra obrany, která je velmi podobná. Na mou otázku odpověděli jen dva diskutující a tímto je chválím. Přesně tohle jsou nuance, kdy i pro mě zdejší diskutující nemusí být až tak moc důvěryhodní. Jen většinou mleli o Pavlovi, ale že by se pozastavili nad stejným životním příběhem ministra obrany.... To raději přešli bez povšimnutí.
Petr Burian
Dnešní olympijský hokej Česko vs Kanada on-line
Jsem velký fanda hokeje. Po atletice můj druhý nejoblíbenější sport. Pak následují šachy, ale v těch mě vyškolit můj zdejší jmenovec, a došlo mi, že o nich vím stále kulové.
Petr Burian
Poplatky
Za co vše platíme poplatky? To se snad ani nedá spočítat. Banky, státní instituce, soukromé instituce... Neexistují náhodou už i poplatkové instituce?
Petr Burian
Odsoudit? Ne. Oslavovat!
Jsem sportovní maniak. Hádám, že ještě pár let, a budu s nadšením sledovat i šachy. Vidět šachy na letní olympiádě, to by byla teprve síla. Samozřejmě myšleno v legraci.
Petr Burian
Ghetto trochu jinak
O ghettech koluje plno mýtů a zkreslených představ. Tak dovolte pár odstavců od někoho, kdo tam párkrát byl a kdo si tam často i kávu dal.
Petr Burian
Pro mě presso a pro tchýni, prosím, turka
Jmenuji se Petr a jedním z mých dobrých kamarádů, který mě provází životem již mnoho let, je Pavel. Já jemu byl na svatbě za svědka, on mi byl na svatbě za svědka.
