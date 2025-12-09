Mělo by NATO vstoupit do války?
Než mě někdo v diskusi, ale i jen ve své mysli bude posílat do války, tak narovinu říkám, že bych šel. Nejsem žádný hrdina a je dost možné, že bych si při prvním setkání s válkou a umíráním musel následně vyměnit spoďáry. Můj věk má blíže k šedesátce, než k padesátce, takže v první linii by asi bylo zbytečné ty spoďáry měnit. Zřejmě bych to už ani nestihl. Ale třeba jako řidič zásobování bych si dovedl představit, že bych mohl být ještě něco platný. Alespoň pár týdnů, než by mi zase ruplo v koleni. Pak bych mohl alespoň s ortézou na noze třídit dopisy z fronty.
Pokud se však na situaci posledních let podívám vážně, myslím si, že NATO mělo zasáhnout. Ukrajina sice není členem této aliance, ale válka tam se dotýká nás u nás více než dost. Můj názor je, že na Ukrajině se hraje i o naší budoucnost. Ukrajina se brání seč ji síly stačí a snad všem nám je jasné, že bez pomoci zbytku Evropy a USA by byla dávno v řiti.
Jenže na můj vkus je ta pomoc nemastná, neslaná. Jako když mrněti děláte obídek bez chuti a bez zápachu, aby mělo pěkně hovínko a nepoblinkalo si dupačky. Rusové Evropu provokují jak jen se dá, a Evropa stále jen ustupuje a váha. Stejně tak NATO, kterého jsme součástí. V tomto případě mi je nějaký Green Deal a nutnost zateplit barák u zadele. EU je slabá v tom, že se nedokáže bránit agresorovi. Nebo má strach? Rus není žádný hej, nebo počkej. Rus moc dobře ví, co dělá a proč to dělá. A ať se nám to líbí, či nelíbí, Rus na Evropu útočí už dlouho a dělá to dobře.
A že na nás agresor ještě agresi nepoužil? Ale použil a používá ji dennodenně. Kyberprostor má pomalu v malíku. Pomalu, jako rakovina zasévá své sémě a já říkám, že už i vysemenil a metastázoval. Tichý, plíživý zabiják, který nás pomalu ale jistě nahlodává zevnitř. Pak stačí pár "vlastenců", kteří zblbnou jiné "vlastence", a metastázy se šíří jako nevyžádaný příspěvek na sítích, který máme poslat dál, než jej smažou, protože "vlastenci" jsou pronásledovaná skupina chudáků, kteří chtějí hlavně strhávat Ukrajinské vlajky.
Amerika nám také ukazuje, že je sama v rozkladu. Říkám si, že pokud si za prezidenta zvolí starce Bidena, kterému možná už ty obědy nemasné neslané dělají pár let záměrně, aby měl pěknou stolici a nepoblinkal si dupačky s nápisem USA, pak je tam něco moc špatně. Následně si zvolí sebestředného žvanila Trumpa, který ty dupačky oblékne za pár let, a na místo vládce velmoci, která stále ještě určuje chod dějin, si Amerika zvolí dalšího starce kolem osmdesáti let. Pár osmdesátiletých a starších znám osobně a mnohých si moc vážím.. Ani jednomu bych však už nesvěřil ani úklid garáže. A to vůbec nic proti vyššímu věku. Ale pokud Amerika nedovede vyprodukovat prezidenta výrazně mladšího s tahem na bránu, místo tahu do hajan, pak je na tom také mizerně. Už pár let si myslím, že v Americe žádný prezident nevelí. Za každým takovým starcem je mocenská skupina, která rozhoduje. A ta rozhodne vždy jen dle svého vlastního zájmu. A i to Rus moc dobře ví a využívá toho kde se jen dá. NATO mělo zasáhnout už dávno. Nějaké miliony sankčních balíčku Rusko nepoloží.
Petr Burian
Umírání za přítomnosti bulváru. Proč ne.
Zemřel Patrik Hezucký. Člověk, kterého jsem osobně neznal, ale jeho umírání jsem byl každodenním svědkem. Shodou okolností v den, kdy umřel Patrik, umřela i manželka mého kamaráda.
Petr Burian
Doník
Co nám ten oranžový klučina vlastně chce říct? Jedna manželka byla Čechoslovačka, další pak Slovinka. A přesto nás Slovany má Doník všechny pěkně na háku. Snad kromě Slovanů ruských. Ty má zřejmě rád.
Petr Burian
A jak to máte s pohlavím vy?
Zaujal mne článek kolegy Flégla z předešlých dnů. Nereaguju přímo na jeho text, proto nedávám ani odkaz, ale donutil mě se zamyslet nad pindíky a pipinkami.
Petr Burian
55+ a odepsaný. Ale prd.
Otec mého spolužáka šel, coby voják, do důchodu v 55 letech. Dnes má 103 a minulý měsíc absolvoval úspěšně operaci kýly.
Petr Burian
„Lenin byl dobrý člověk, Lenin měl děti rád.“
Čtvrtá třída základní školy, já na jevišti divadla Mír v našem městě a slova, která jsem recitoval ostatním žákům naší ZŠ.
