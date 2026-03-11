Mám se bát?

Pracuji nyní v podniku, jehož majitelem je nadnárodní společnost se sídlem v Izraeli. Pobočky máme po celém světě. Obrat i zisk se jen u nás počítá v miliardách a v našem závodě je cca. 1500 zaměstnanců.

Nezlobte se, ale název ani přesné sídlo uvádět nebudu. Také si tak úplně nemyslím, že níže napsané se stane. Jen mi to, vzhledem k současnému konfliktu v Íránu, trochu vrtá hlavou. Já nežiju proto, aby mi na východě říčel zbraněmi Putin a v Íránu (a za chvíli snad pomalu kdekoli jinde na světě) dělal to samé Trump.

Žiju v ČR a je u nás více než bezpečno. Nemyslím si také, že u nás budou nějaké spící buňky islámského státu. Proto jsem i celkem přesvědčen, že můžeme být v klidu. Jenže ten klid zase tak úplně klidný není.

Vůbec mě takové myšlenky nenapadly, dokud Izrael s USA nezaútočili na Írán. Po asi týdnu konfliktu jsem si řekl: "Petiku, co by bylo kdyby..."? Jak já si dnes, v současném světovém chaosu s válečnými konflikty, které se nás pomalu chca nechca dotýkají, mohu být jistý, že se v práci budu citit bezpečně? Nehledě na to, se mi už teď, díky zvyšující se ceně za pohonné hmoty, kterou konflikt v Íránu vyvolal, cesta tam i zpět autem prodražuje. Ještě že jsem minulý týden natankoval plnou nádrž.

Jak jsem psal. Je nízká pravděpodobnost, že by se to mohlo stát. Přesto přeci jen je náš vlastník Izraelská společnost a já bych se nerad dožil toho, že závoru podniku prorazí kamikadze magor z muslimského světa v dodávce plnou výbušnin zrovna ve chvíli, kdy si půjdu dát do automatu kafe o řádné přestávce. Vzhledem k tomu, že se přestávka nepočítá do pracovní doby, tak by to nebyl ani pracovní úraz.

Autor: Petr Burian | středa 11.3.2026 18:32 | karma článku: 6,43 | přečteno: 88x

Petr Burian

  • Počet článků 213
  • Celková karma 23,61
  • Průměrná čtenost 1410x
Žijeme tady a teď. Minulost už nebude a budoucnost ještě nebyla.

