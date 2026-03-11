Mám se bát?
Nezlobte se, ale název ani přesné sídlo uvádět nebudu. Také si tak úplně nemyslím, že níže napsané se stane. Jen mi to, vzhledem k současnému konfliktu v Íránu, trochu vrtá hlavou. Já nežiju proto, aby mi na východě říčel zbraněmi Putin a v Íránu (a za chvíli snad pomalu kdekoli jinde na světě) dělal to samé Trump.
Žiju v ČR a je u nás více než bezpečno. Nemyslím si také, že u nás budou nějaké spící buňky islámského státu. Proto jsem i celkem přesvědčen, že můžeme být v klidu. Jenže ten klid zase tak úplně klidný není.
Vůbec mě takové myšlenky nenapadly, dokud Izrael s USA nezaútočili na Írán. Po asi týdnu konfliktu jsem si řekl: "Petiku, co by bylo kdyby..."? Jak já si dnes, v současném světovém chaosu s válečnými konflikty, které se nás pomalu chca nechca dotýkají, mohu být jistý, že se v práci budu citit bezpečně? Nehledě na to, se mi už teď, díky zvyšující se ceně za pohonné hmoty, kterou konflikt v Íránu vyvolal, cesta tam i zpět autem prodražuje. Ještě že jsem minulý týden natankoval plnou nádrž.
Jak jsem psal. Je nízká pravděpodobnost, že by se to mohlo stát. Přesto přeci jen je náš vlastník Izraelská společnost a já bych se nerad dožil toho, že závoru podniku prorazí kamikadze magor z muslimského světa v dodávce plnou výbušnin zrovna ve chvíli, kdy si půjdu dát do automatu kafe o řádné přestávce. Vzhledem k tomu, že se přestávka nepočítá do pracovní doby, tak by to nebyl ani pracovní úraz.
Petr Burian
Nobelova cena míru
„Osm válek jsem ukončil, ale dalších osm jich rozpoutám.“ Tak nějak by mohl Donald Trump zahájit proslov hned po převzetí Nobelovy ceny za mír.
Petr Burian
Hlavně, že jste hrdinové 36 let po sametu.
Již jsem psal, že mám rád diskusi. I mě někam posouvá i pokud dotyčný napíše svůj názor, se kterým nemusím bytostně souhlasit. Sám jsem si nejednou ověřil, že diskutovat se dá i s názorové totálně odlišným člověkem.
Petr Burian
Komunista sem, komunista tam
Není přeci jenom už načase se vykašlat na to kdo byl komunistou v minulém režimu, jakou zastával funkci a jak by pokračoval, nebýt revoluce?
Petr Burian
Nepiš o někom, koho nemáš rád. Hlavně ne z politiky.
Chceš vědět, kolik lidí tě nemá rádo aniž by tě znalo osobně? Pak napiš blog o politicích, které nemusíš, a pak už jen čekej na příspěvky v diskusi.
Petr Burian
Nemám rád Macinku, Turka, Rajchla, Ševčíka, Babiše, Schillerovou, Havlíčka, Okamuru...
Píší to rovnou, abych v následující diskusi nečetl, že stačilo jen napsat, že je nemám rád bez zbytečných keců okolo. Nemám jich rád víc. Vlastně téměř celou současnou vládu.
