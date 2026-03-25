Mám moc rád různá naše nářečí
Nutno podotknout, že se všude vsichni také bavili mým kratkym ostravskym zobakem. A možná víc než já tomu jejich. Když slyším nějakého našeho rodáka s kratkym zobakem třeba v telce, říkám si, že není možné, abychom tak u nás mluvili. Je 😂
Mám to kousek na Hlučínsko a okolí a prajzština je mi více než blízká. Toto nářečí tzv. Cisařáků je natolik specifické, že kdo nezná, těžko pochopí. Je to směs moravské, německé, polské a české mluvy. Když slyším: "Jdu umýt dlažku" (vytřít podlahu), jsem nadšený. Stejně tak např. rožni (rozsviť), gatě (kalhoty), idu do doktora (jdu k doktorovi), kelňa (zednická lžíce), hevaj (sem), skoro (brzy), hadry (oblečení) a mohl bych pokračovat do nekonečna.
Můj rod Burianů pochází z Drnovic, kde je snad polovina rodin Burianových a druhá Gottwaldových. Děda se přestěhoval do Olomouce za babičkou a táta pak šel za mámou do Ostravy, aby nakonec zaparkovaloli v Opavě. Olomouc (Olomóc) je můj druhý domov a jejich zemàky (brambory), třé a třé (tři a tři) nikdy nezapomenu.
Kdysi jsem přijel do Českého Těšína za kšeftem a hledal v kanceláři paní Kaletovou. Dostalo se mi odpovědi, že paní Kaletová nima (není přítomna). Krása. Plzeňskou mluvu doslova zbožňuji. Tůto (toto), copa to (co je to), a další a další mě vždy nadchlo. Strávil jsem v tom kraji hodně let a dodnes tam mám spoustu kamarádů.
Jižní Moravu a třeba brněnský hantec snad ani nemusím blíže představovat. Jejich šalinou (tramvají) jsem už také jel. A Praha a střední Čechy? Tam se doslova tetelím blahem. Pro mě to je velmi "divná" mluva. A to vůbec nemyslím ve zlém. Já to všechno moc rád poslouchám.
Mám dva bratrance, kteří v Praze žijí skoro 30 let. Pochází z Ostrava. Ostravština s větou " to je dobre jak cyp", jim už vlastně nic neříká. Když k nám přijedou na návštěvu, tak už jen dlouze zpívají a já je rád poslouchám.
Všechna nářečí u nás jsou moc fajn i zajímavá. A všechny kouty republiky jsou super. Desítky let jezdíme na týden v roce po republice. Minulý rok Vysočina, tento rok Kyjov. Měli jsme nedávno návštěvu z Kanady a vzali je na párty do Ostravy. Měli oči vykulené ještě dva dny a říkali, že to musíme příště zopakovat. Byli nadšení. Naše republika je krásná, originální a všude kouzelná.
Petr Burian
Prodej, chalupa 4+1, 75 m2, Dolní Bušínov
Zábřeh - Dolní Bušínov, okres Šumperk
3 165 000 Kč
