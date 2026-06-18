Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Která jsou ta nezávislá média?

V diskusích zde jsem se na to již ptal. Odpověď jsem žádnou nedostal. A myslím to vážně. Prosím, poraďte mi.

Česká televize ani Český rozhlas nezávislým médiem nejsou. Alespoň tak jsem to vypozoroval. Vůbec zde nechci řešit dnešní poplatky za tato média a jejich zrušení. Ty poctivě jako rodina platíme, i když k tomu mám velké výhrady. Výhrady se týkají hlavně toho, že si platím internetovou televizi od jednoho našeho operátora (O2), kde v balíčku platím i sledování ČT.

Toto je však možná na samostatný článek a názor nějakého experta, proč si v balíčku platím i ČT a i tak platím za služby ČT zvlášť. Můj názor je, že hlavně tam by měl stát zasáhnout. Pokud nemá ČT z této služby u poskytovatele internetového signálu žádné peníze, je to divné. Ale vážně nevím. Budu rád, když mi někdo vysvětlí, jak to vlastně celé funguje.

Zároveň však budu moc rád, když mi někdo sdělíte, které dnešní medium je nezávislé. Pokud to není ČT ani ČRO, pak kdo? Kde mám záruku nezávislého a totálně pravdivého (neplelť si s totalitním) zpravodajství? Ještě mi na to nikdo nedal odpověď. A skoro bych i řekl, že nedá.

Autor: Petr Burian | čtvrtek 18.6.2026 10:55 | karma článku: 18,92 | přečteno: 365x

Další články autora

Petr Burian

Baví ještě někoho politika?

Mě už ne. Už dávno jsem přestal sledovat jakoukoli politickou debatu na jakékoli televizní stanici a o politice se odmítám bavit s kýmkoli.

29.5.2026 v 15:18 | Karma: 23,32 | Přečteno: 418x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Sudety a já

Bydlím v domě po odsunutých sudetských Němcích. Mám se bát, že o dům přijdu? Ne, nebojím se. Čeho? On si vážně někdo myslí, že bych měl o dům přijít?

12.5.2026 v 12:58 | Karma: 23,11 | Přečteno: 590x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Slávie vs Sparta trochu jinak

Fotbal není moji krevní sportovní skupinou. Sedím teď doma se zlomeným nártem s nechodící sádrou, tak cučím na telku. A protože je nyní sportu v TV dost, nenudím se.

10.5.2026 v 23:15 | Karma: 15,14 | Přečteno: 391x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Trump = mírotvůrce

Mírotvůrce, který válku na Ukrajině ukončí do 24h. Prdlajs mírotvůrce. Tlachal a hybatel světovými cenami ropy a plynu a hybatel našimi peněženkami. Neskutečný egoistický pokrytec. A pro mě i lhář.

8.4.2026 v 15:18 | Karma: 18,98 | Přečteno: 391x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Mám moc rád různá naše nářečí

Vlastně úplně všechna nářečí. Procestoval jsem republiku křížem krážem a všude jsem se nad místní mluvou bavil.

25.3.2026 v 14:45 | Karma: 19,39 | Přečteno: 321x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů

V Lošanech na Kolínsku byl slavnostně otevřen Památník věnovaný třem odbojům a...
10. června 2026  18:26,  aktualizováno  22:01

Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...

Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce

Náměstí Jiřího z Poděbrad během slavnostního otevření po rekonstrukci (17....
16. června 2026  14:41,  aktualizováno  17. 6. 13:09

Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze,...

Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi

Kontrola jízdenek
15. června 2026  9:20

Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).
12. června 2026  11:56

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...

Erekce v kanclu, „chlupatá“ vagína i britský fetiš. Netflix natočil tak trochu jiný romanťák

Romantická komedie o tajném románku na pracovišti a o problémech, do kterých se...
12. června 2026

Klasická romantická blbina, takzvaný romcom, bez velkých překvapení. Tak popisuje většina kritiků i...

V Uherském Brodě se otevřel domov komunitního typu pro dospělé s postižením

ilustrační snímek
18. června 2026  16:54,  aktualizováno  16:54

V Uherském Brodě na Uherskohradišťsku se otevřel nový domov komunitního typu pro dospělé s...

Ivo Mitáček bude kandidovat do Senátu ve zlínském obvodu s podporou STAN

Ivo MitĂˇÄŤek bude kandidovat do SenĂˇtu ve zlĂ­nskĂ©m obvodu s podporou STAN
18. června 2026  16:47,  aktualizováno  16:47

Nezávislým kandidátem s podporou hnutí STAN bude v podzimních senátních volbách v obvodu 78 Zlín...

Část metra B stojí. Ve stanici Anděl srazila souprava muže, na místě zemřel

Složky IZS zasahují na pražském Andělu, metro tam ve stanici srazilo člověka....
18. června 2026  18:22,  aktualizováno  18:27

Ve čtvrtek vpodvečer srazila souprava pražského metra ve stanici Anděl na lince B muže, který střet...

Ať se pomník Radeckého vrátí na Malostranské náměstí, souhlasí zastupitelé

Maršálek Radecký má šanci vrátit se tam, kde stával před sto lety, na...
18. června 2026  18:22,  aktualizováno  18:22

Zastupitelé Prahy souhlasili s návratem pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí. Dnes to...

Petr Burian

  • Počet článků 221
  • Celková karma 18,96
  • Průměrná čtenost 1376x
Žijeme tady a teď. Minulost už nebude a budoucnost ještě nebyla.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené stránky

Bloger roku 2024
Blogera roku 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×