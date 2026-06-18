Která jsou ta nezávislá média?
Česká televize ani Český rozhlas nezávislým médiem nejsou. Alespoň tak jsem to vypozoroval. Vůbec zde nechci řešit dnešní poplatky za tato média a jejich zrušení. Ty poctivě jako rodina platíme, i když k tomu mám velké výhrady. Výhrady se týkají hlavně toho, že si platím internetovou televizi od jednoho našeho operátora (O2), kde v balíčku platím i sledování ČT.
Toto je však možná na samostatný článek a názor nějakého experta, proč si v balíčku platím i ČT a i tak platím za služby ČT zvlášť. Můj názor je, že hlavně tam by měl stát zasáhnout. Pokud nemá ČT z této služby u poskytovatele internetového signálu žádné peníze, je to divné. Ale vážně nevím. Budu rád, když mi někdo vysvětlí, jak to vlastně celé funguje.
Zároveň však budu moc rád, když mi někdo sdělíte, které dnešní medium je nezávislé. Pokud to není ČT ani ČRO, pak kdo? Kde mám záruku nezávislého a totálně pravdivého (neplelť si s totalitním) zpravodajství? Ještě mi na to nikdo nedal odpověď. A skoro bych i řekl, že nedá.
Petr Burian
Baví ještě někoho politika?
Mě už ne. Už dávno jsem přestal sledovat jakoukoli politickou debatu na jakékoli televizní stanici a o politice se odmítám bavit s kýmkoli.
Petr Burian
Sudety a já
Bydlím v domě po odsunutých sudetských Němcích. Mám se bát, že o dům přijdu? Ne, nebojím se. Čeho? On si vážně někdo myslí, že bych měl o dům přijít?
Petr Burian
Slávie vs Sparta trochu jinak
Fotbal není moji krevní sportovní skupinou. Sedím teď doma se zlomeným nártem s nechodící sádrou, tak cučím na telku. A protože je nyní sportu v TV dost, nenudím se.
Petr Burian
Trump = mírotvůrce
Mírotvůrce, který válku na Ukrajině ukončí do 24h. Prdlajs mírotvůrce. Tlachal a hybatel světovými cenami ropy a plynu a hybatel našimi peněženkami. Neskutečný egoistický pokrytec. A pro mě i lhář.
Petr Burian
Mám moc rád různá naše nářečí
Vlastně úplně všechna nářečí. Procestoval jsem republiku křížem krážem a všude jsem se nad místní mluvou bavil.
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