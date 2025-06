Korupce vládne všude, jen u nás ne

Zkorumpovaná je Ukrajina, kde mizí miliardy bůhví kde. Zkorumpované je Rusko, kterému vládnou oligarchové. A co u nás? Nic.

Tento článek není ani o Ukrajině, ani o Rusku. Snad je nám všem jasné, že v těchto zemích je míra korupce a zlodejin obrovská. Dávno před speciální vojenskou operací se vyprávěl vtip: "Nevíš kam na dovolenou? Jeď na Ukrajinu. Tvoje auto tam již je." V Rusku oligarchové také nevyrostli na stromech.



Od tzv. našich "vlastenců" pravidelně zaznívá, že Ukrajina je korupcí prolezlá do morku kosti, a že jen zbytečně vyhazujeme peníze na jejich pomoc oknem ven. Nevyhazujeme. Ta pomoc je více než potřebná. Nemusíme si však nalhávat, že některé finance z oné pomoci končí v kapsách "organizátorů". Kolik? To netuším ani já, ani vy.



Jenže co u nás? Je to jiné? Jsme etalonem poctivosti? Ani náhodou. Samozřejmě, že žádné důkazy nemám, nebudu mít a nemám možnost se k nějakým dopracovat. Životní zkušenosti s dobou před sametem i 35 let po něm, a snad i nějaká míra selského rozumu, mě přesvědčují, že u nás tomu není jinak.



Nejeden náš oligarcha k majetku nepřišel jen za cenu nekonečné poctivosti a transparentního účetnictví. Po revoluci rozkradené a vytunelované státní podniky. Stále dokola někde nějaká razie na nějakém úřadě kvůli dotacím i veřejným zakázkám. Náhlé zbohatnutí předních politiků i úředníků "národních výborů". Tunelování státních dotací i těch z EU. Předražené ceny staveb, dálnic, polních kuchyní, vozidel pro veřejnou správu, dětských hřišť, vybavení nemocnic a mohli bychom pokračovat.



Není snad týdne, kdy bychom neslyšeli, že existuje další podezření, kdy byl někdo obviněn, vzat do vazby... A kolik že se toho podařilo prokázat, usvědčit pachatele a odsoudit? Někdy mám pocit, že si všechna ta obvinění, podezření a celé vyšetřování policie musí vymýšlet, protože soudy mají jiné představy o spáchání trestných činů. Převážně po mnohaletých soudních řízeních. Nebo, že by to bylo trochu jinak a i ty soudy v těchto kauzách jsou také ovlivňovány korupcí?



Obviňujeme toho a onoho a různé státy z velké míry korupce. Já jsem přesvědčen, že kdyby, nedej bože, se u nás řešil příliv financí z celého světa na obranu naší země, tak se s těmito financemi obchoduje jako na tržišti. Než se dostanou tam, kam původně míří, je z nich ukrajováno velkým nožem. Tu po kouskách, tu po velkých částech. A za 35 let zkušeností s naši politikou je jedno, které strany by zrovna vládly. I u nás je toho dost shnilého a ryba vždy smrdí od hlavy.