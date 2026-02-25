Komunista sem, komunista tam
Podobný blog jsem již nedávno vydal. Tak jen pár dalších odstavců.
Ve vládě, v parlamentu, v senátu, v krajských zastupitelstvech, ale i v kdejakém nižším zastupitelstvu, sedí tolik bývalých komunistů, že pokud bychom je měli všechny kádrovat a zjišťovat, jestli byli zlým, něho hodným komunistou, nedělali bychom léta nic jiného. A stejně by nám to bylo k nicemi. Nikdo z nich za své působení ve straně před revolucí nebyl souzen a hlavně odsouzen, tak co stále řešíme? Strana stran zakázána nebyla a pokračuje dál.
Mám na mysli komunisty před rokem 89. Ne ty nynější pod taktovkou Kateřiny Konečné. Přeci jen to je právoplatná a registrovaná strana se všemi právy jako každá jiná strana a hnutí. Že je já osobně ale vůbec nemusím je, ve smyslu tohoto blogu, úplně bezpředmětné. Nikdo tuto stranu od 89. nezakázal, tak není co řešit.
Na FCB jsem viděl seznam lidí ze současné vlády a koalice v parlamentu, kteří před 89. byli v KSČ, nebo byli "jen" agenty STB. Od Babiše, pres Klempíře s Metnarem, po Zunu a Válkovou se Ševčíkem. Kdybychom prošli celý parlament, tak jmen, které se vědomě a aktivně zapletly s KSČ, by bylo víc než dost. A to nemluvím o StB. Mě je dnes už i Nohavica volný. Do jeho smrti (berte jen jako fakt, ne jako přání jeho smrti) bude mít stále hodně početnou fanouškovskou základnu. Pokud bude zpívat a bude pro některé stále hvězdou, tak bude mít nemálo příznivců stále. A pro ně bude skládat a zpívat dál. I když to třeba bude z jeho podání už jen křeč. Udělali jsme s tím něco? Zase ne. Holt na něj lidé v zástupech chodit budou a chodí stále. Koncerty má vyprodané, tak vo co jde?
Kladu si otázku, jestli ti bývalí komunisté už dnes nejsou jedno. I oni časem ještě víc zestárnou a z politiky odejdou. V tomto případě mě více vadí současní komunisté, i když dnes pláčou nad rozlitým mlékem po posledních sněmovních volbách. Nezanikli však a hned tak nezaniknou. Stále je bude někdo volit. Spíše se obávám jejich úspěchu, než dnešních bývalých komunistů aktivních před rokem 89.
Komunistické myšlení nemuseji mít jen dnešníl členové strany. Já se do budoucna obávám spíše těch nových nepřiznáných komunistů, kteří se oficiálně k myšlence komunismu nehlásí, ale jsou s ní v souladu. Nemohu si pomoci, ale takový Ševčík mi do toho zapadá. Co si dnes vezmu na někom, kdo je ve vládě a kdysi ovládal buňku KSČ? Byl za to někdy potrestán? A někdy bude? Nebyl a nebude. Stále dokola.
Já si vždy vzpomenu na jednoho našeho velkého porevolučního podnikatele, dnes pána před osmdesát. Před revolucí ředitel velkého komunistického stavebního podniku a aktivní člen strany. Po revoluci podnik zprivatizoval, rozvíjel, až se stal velmi bohatým podnikatelem. Stalo se mu za ta desetiletí něco? Byl souzen, nebo snad z něčeho obviněn? Všichni o jeho minulosti věděli a vůbec nic se nestalo. Ať je jeho minulost opovrženíhodna, vybudoval podnik, který by jinak zaniknul, a on stále dává práci stovkám lidí. Kdysi komunista, který by velkým komunistou stále byl, nebýt revoluce. Dnes je to bývalý komunista, ale zároveň pan podnikatel se stovkami zaměstnanců. Stále to je pro mě víc, než ti, kteří privatizovali, ale jimi privatizované podniky, firmy, továrny, nechali záměrně krachnout a vyvedli z nich veškerá aktiva.
Proto bych se dnes už na nějaké bývalé členství v KSČ vykašlal a neřešil to. Včetně prezidenta. Pokud naše politické špičky nedokázaly "sehnat" kandidáta na bezpartajního prezidenta 36 let po revoluci, není to naše chyba. Pokud stále volíme bývalé komunisty, tak to zase není jejich chyba. Je to chyba nás, voličů.
Prezidenta Pavla já osobně volil až ve druhém kole. K volbám jsem jít chtěl, a zároveň jsem nechtěl, aby vyhrál Babiš. Toho beru jako větší zlo, než bývalého lampasáka, který alespoň hrdinství v boji ukázal. Pokud by Babiš zůstal jen u kšeftu, asi bych o něm písmenkem nezavadil. Měl a má vše. Ale bývalý aktivní a registrovaný člen StB je dnes součástí vrcholové politiky spolu s bývalým členem KSČ a bývalým lampasákem (prezidentem). Co jim furt dokola chcete vyčítat? Komunista vs eatébák?
Jakýsi kult osobnosti, který se dnes kolem Pavla snaží prosadit jeho tým, se mi nelíbí ani pramálo. Můj názor je, že to nemá zapotřebí, a pokud bude znovu kandidovat, jen mu to uškodí.
