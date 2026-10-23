Klesnout na úroveň dítěte není vůbec špatné
Možná to zní naivně, možná složitě, ale vlastně na tom nic moc není. Jen je třeba si vzpomenout na svá mladá léta, jak jsme se s kamarády bavili, co nás zajímalo, jaký jsme měli tehdy pohled na svět. Slovník prošpikovaný vulgárními slovy, kdy jsme byli všichni mistři světa, a každý nad třicet let byl pro nás starý páprda (senil).
S dnešními mladými to není jinak. Mají svůj svět, ze kterého my jsme už vyrostli. My máme povinnosti, starosti, a možná i rozum. Oni chtějí žít přítomným okamžikem. Pokud se ohledně dítěte bavíme o budoucím čase, pak je to pro ně hlavně doba, kdy je zajímá, za jak dlouho budou prázdniny, doba, kdy budou mít narozeniny a stejně tak doba, kdy prijde Mikuláš a budou Vánoce s dárky.
Prosím, má slova neberte jako vědecké pojednání. Berte vše jen jako zkušenost někoho, kdo s práci s dětmi a mládeží strávil mnoho let.
Není nic špatného "klesnout" na úroveň dítěte. Včetně slovníku. Naopak. Děti to ocení. Není nic špatného s dětmi blbnout, jako byste byli vy sami jejich vrstevníky. Děti zbožňují, když se dospělý dokáže odvázat a přestane na chvíli vážným dospelym být. Navíc dítě nepotřebuje nic jiného, než lásku a porozumění.
Co je však důležité... Nesmíte přijít o přirozenou autoritu. Za každých okolností musí platit, že pokud řekněte "a dost", tak je konec. Děti jsou hajzlíci a velmi rychle dokáží zneužít situace, která se okamžitě obrátí vůči vám. Vždy musí vědět, že existují mantinely.
Poznal jsem děti, na které rodiče jen řvali. Nadávali jim, a za pomalu cokoli je trestali. S těmi dětmi však stačí vyjet na tři dny do přírody, kde nejsou jejich rodiče, nebo ti, co je vychovávají, věnovat se jim, pochopit, co je baví, a o tom si s nimi povídat. Dítě si může myslet, že např. seriál, na který rádo kouká, je odpad, protože mu ti, kteří jej vychovávají, dávají jasně najevo, že to je hnus. Ono pak má obavu se s dospělým o tom bavit, protože má strach, že jej zase někdo odsoudí. Těmito odsudky si v sobě vytváří k dospělým odpor.
Pro dospělého je u dětí velkým plusem, že ony stále snad podvědomě potřebuji k někomu tíhnout. Mít někoho jako příklad. A nemusí to být jen příklad se samými klady, jako Mirek Dušín. Proto si děti vytváří svůj svět, kde jsou jejich vzory za hrdiny a chtějí být jako oni.
I děti mají své povahy, stejně jako dospělí. Nikdy se mi však nestalo, že by se dítě, ať mělo povahu jakoukoli, alespoň částečně nerozpovídalo. Zmínil jsem výše jeho oblíbený seriál, který mu dospělí hejtí, nebo i zakazují. Dítě, u kterého projevíte zájem, aby vám o tomto seriálu něco řeklo, protože jej neznáte, a přesto chcete vědět, co jej zajímá, roztaje jako polárkový dort.
Dítě potřebuje dospělého parťáka, který ho provede prvními roky života. Někoho, na koho se může vždy a bezpodmínečně spolehnout. Dítě zároveň potřebuje máminu sukni, za kterou se poběží schovat pokaždé, když bude vystrašené. A dítě potřebuje vedle sebe i dospělého,některý se s ním jako dítě dovede chovat.
Petr Burian
Evropa zaspala? Nezaspala. Podělala to.
Reaguji na můj včerejší blog o nepokojích v Paříži, ale vlastně téměř v celé Francii a dnes už i v Itálii. Ještě stále nemohu diskutovat (můžu si za to sám), tak pár poznatků.
Petr Burian
Paříž 2026
V devadesátém roce jsem byl stále na vojně. Bylo jaro 1990 a přijel za mnou do kasáren kamarád, ať si domluvím dovolenou, že jedeme v létě do Paříže.
Petr Burian
Výprask
Co jiného říct o senátních volbách u ANO a u celé vládní koalice. Buď se některé strany vlády senátních voleb vůbec neúčastnily, nebo hnutí ANO dostalo na zadnici.
Petr Burian
Co bychom mohli všichni udělat pro to, aby nám bylo líp
Nic. Oni to přeci udělají za nás. Jen je volme a zvolme, a o nic víc se nemusíme starat. Dobrovolný spolupracovník STB z části té hodné STB vše za nás rád vyřeší.
Petr Burian
Kam s nimi?
K napsání toho to blogu mě inspiroval kolega Nožička se svým textem uveřejněným zde dne 2. 10. 2026 pod názvem: Trestní odpovědnost od 13 let? Případ ze slovenské školy dává ministru Tejcovi za pravdu
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