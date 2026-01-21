Jednou komunista, vždycky komunista

A není to dnes už jednou? Jsme 36 let od sametové revoluce a stále řešíme, co je možná už neřešitelné... Sakra, zase to bude asi dlouhé.

Neobjasněná vražda je po dvaceti letech promlčena. Viz kmotr Mrázek. U toho bych speciálně chtěl vědět, kdo za jeho odstraněním stál a proč. Ale zase. Není to už dnes jedno? Možná bychom se dozvěděli, jaké politické persony za nitky tehdy tahaly, ale to by bylo asi tak vše. Zanadávali bychom si, třeba si i řekli, že jsme to tušili, jen ten konečný dopad na konkrétní organizátory by byl dnes již nicotný. To pouze my bychom se čertili, nebo naopak omlouvali jiné. Ale ti hlavní organizátoři jsou a budou v relativnímu klidu. Někde jsem četl, že policie tuší, kdo je vrah. Super, a co z toho jako plyne? Nic. Pro mě jen informace, která mi je k ničemu.

Všem na vysokých místech je úplně jedno, kolik lidí by bylo pohoršeno, kdyby pravda vyšla najevo. Stejně je to i dnes. I s tím kdo byl kdysi komunista a kdo agent STB. Mi už je vlastně úplně volný i Jarek Nohavica. Nemusím jej, jeho poslední hudební počiny nejsou ani zdaleka starý dobrý Jarek, ale co s tím? Zase nic. Já jej poslouchat nebudu. Moje máma 83 let na něj půjde okamžitě, až u nás bude zase vystupovat. A co udělám já? Na koncert ji odvezu, pak pro ni přijedu a zeptám se jí po cestě v autě, jaké to bylo.

Dnes jsme 36 od sametu a stále naháníme zlotřilce, které stejně už nikdy nedoženeme. Pokud jsme je nedohnali hned po sametu, tak koho budeme asi tak dohánět dnes. Vždyť i ministr obrany je člověk, který má hodně podobné curriculum vitae jako prezident Pavel. A zase nic. Teď je "populárn"í prezident, za pár dnů se to možná obrátí na mistra obrany. A tak stále dokola.

Netroufám si odhadnout jakékoli číslo, ani kolik procent vojáků z povolání, policistů, soudců, lidí ve veřejném sektoru, ve školství atd. atd. po revoluci zůstalo na svých místech. A možná ještě na svých místech stále působí. Jak mám vědět, jak moc byl s STB spojen premiér Babiš, i jak moc věřil socialistické vojenské idei prezident Pavel. A stejně tak jak moc ovlivňovala komustická ideologie dění v naši ulici v čele s předsedou tehdejšího uličního výboru. Co si o něm pamatuji, tak to, že chodil od baráku k baráku a počítal králíky a slepice. Dnes má devadesát. Udával? Je dost možné, že ano. Za 36 let to však nikdo soudně řešil a on byl snad někdy potrestán? Ne! A ani se tak už nikdy nestane.

Když mi bylo patnáct let, dělal otec na baráku střechu a fasádu a stavěl garáž. Soused, kovaný komunista, mu tehdy vyhrožoval snad každý den nějakým udáním. Možná tátu i někdy někde udal. Ale střechu i fasádu jsme dokončili a v garáži dodnes parkuji své auto. A to možná i díky tomu, že mu otec jednoho dne suše řekl, že mu rozbije hubu

Nebyli jsme rodina disidentů a hrdinů. Prostě jsme žili a přežívali. Tu něco ukrást, tu využít známých, tu klukovi sehnat pod pultem Favorita s předním přesmyčem, tu čekat na zřízení pevné linky několik let. Pokud jste to měli tehdy jinak a byli jste rebelové, máte můj neskutečný obdiv.

Nezapamenu na euforii rodičů po sametové revoluci, kdy jsem v 89 konečne přijel mezi vánočními svátky z vojny na opušťak domů.a viděl jejich rozzářené oči. Tehdy opravdu věřili, že změna je na cestě.

Co tím vším chci říct. Kdo byl disident, trpěl a měl vážně problémy se socialistickým zřízením, tomu se kláním. Nemám důvod nevěřt. Budu si vás neskonale vážit. Naše rodina tak hrdinská nebyla. Kdo však jen proplouval systémem a dnes má jen plnou hubu keců o komunistech a komunistkách, aniž by se v minulém režimu jakkoli, i za cenu vlastní diskreditace, snažil s režimem bojovat, ten ať raději drží ústa. Jsme 36 let od revoluce. Co s tím asi tak dnes uděláme? Zopakuji, že nic. Jen si hrajeme ne ty dobré a zlé a někteří jsou až podezřele dobří.

Proto říkám, nejraději bych se vykašlal na to, co kdo za minuleho režimu dokázal. Vždyť dnes to už je jedno. Svého politika chci na to, ať mi zajistí důstojné stáří a ať se stará o rozkvět naší vlasti. Jinak jej kašlu a jdu bydlet na stáří na Balí. Jen musím vymyslet, jak tam dostanu manželku, která nesmí do letadla.

Autor: Petr Burian | středa 21.1.2026 8:08 | karma článku: 9,35 | přečteno: 169x

