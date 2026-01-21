Jednou komunista, vždycky komunista
Neobjasněná vražda je po dvaceti letech promlčena. Viz kmotr Mrázek. U toho bych speciálně chtěl vědět, kdo za jeho odstraněním stál a proč. Ale zase. Není to už dnes jedno? Možná bychom se dozvěděli, jaké politické persony za nitky tehdy tahaly, ale to by bylo asi tak vše. Zanadávali bychom si, třeba si i řekli, že jsme to tušili, jen ten konečný dopad na konkrétní organizátory by byl dnes již nicotný. To pouze my bychom se čertili, nebo naopak omlouvali jiné. Ale ti hlavní organizátoři jsou a budou v relativnímu klidu. Někde jsem četl, že policie tuší, kdo je vrah. Super, a co z toho jako plyne? Nic. Pro mě jen informace, která mi je k ničemu.
Všem na vysokých místech je úplně jedno, kolik lidí by bylo pohoršeno, kdyby pravda vyšla najevo. Stejně je to i dnes. I s tím kdo byl kdysi komunista a kdo agent STB. Mi už je vlastně úplně volný i Jarek Nohavica. Nemusím jej, jeho poslední hudební počiny nejsou ani zdaleka starý dobrý Jarek, ale co s tím? Zase nic. Já jej poslouchat nebudu. Moje máma 83 let na něj půjde okamžitě, až u nás bude zase vystupovat. A co udělám já? Na koncert ji odvezu, pak pro ni přijedu a zeptám se jí po cestě v autě, jaké to bylo.
Dnes jsme 36 od sametu a stále naháníme zlotřilce, které stejně už nikdy nedoženeme. Pokud jsme je nedohnali hned po sametu, tak koho budeme asi tak dohánět dnes. Vždyť i ministr obrany je člověk, který má hodně podobné curriculum vitae jako prezident Pavel. A zase nic. Teď je "populárn"í prezident, za pár dnů se to možná obrátí na mistra obrany. A tak stále dokola.
Netroufám si odhadnout jakékoli číslo, ani kolik procent vojáků z povolání, policistů, soudců, lidí ve veřejném sektoru, ve školství atd. atd. po revoluci zůstalo na svých místech. A možná ještě na svých místech stále působí. Jak mám vědět, jak moc byl s STB spojen premiér Babiš, i jak moc věřil socialistické vojenské idei prezident Pavel. A stejně tak jak moc ovlivňovala komustická ideologie dění v naši ulici v čele s předsedou tehdejšího uličního výboru. Co si o něm pamatuji, tak to, že chodil od baráku k baráku a počítal králíky a slepice. Dnes má devadesát. Udával? Je dost možné, že ano. Za 36 let to však nikdo soudně řešil a on byl snad někdy potrestán? Ne! A ani se tak už nikdy nestane.
Když mi bylo patnáct let, dělal otec na baráku střechu a fasádu a stavěl garáž. Soused, kovaný komunista, mu tehdy vyhrožoval snad každý den nějakým udáním. Možná tátu i někdy někde udal. Ale střechu i fasádu jsme dokončili a v garáži dodnes parkuji své auto. A to možná i díky tomu, že mu otec jednoho dne suše řekl, že mu rozbije hubu
Nebyli jsme rodina disidentů a hrdinů. Prostě jsme žili a přežívali. Tu něco ukrást, tu využít známých, tu klukovi sehnat pod pultem Favorita s předním přesmyčem, tu čekat na zřízení pevné linky několik let. Pokud jste to měli tehdy jinak a byli jste rebelové, máte můj neskutečný obdiv.
Nezapamenu na euforii rodičů po sametové revoluci, kdy jsem v 89 konečne přijel mezi vánočními svátky z vojny na opušťak domů.a viděl jejich rozzářené oči. Tehdy opravdu věřili, že změna je na cestě.
Co tím vším chci říct. Kdo byl disident, trpěl a měl vážně problémy se socialistickým zřízením, tomu se kláním. Nemám důvod nevěřt. Budu si vás neskonale vážit. Naše rodina tak hrdinská nebyla. Kdo však jen proplouval systémem a dnes má jen plnou hubu keců o komunistech a komunistkách, aniž by se v minulém režimu jakkoli, i za cenu vlastní diskreditace, snažil s režimem bojovat, ten ať raději drží ústa. Jsme 36 let od revoluce. Co s tím asi tak dnes uděláme? Zopakuji, že nic. Jen si hrajeme ne ty dobré a zlé a někteří jsou až podezřele dobří.
Proto říkám, nejraději bych se vykašlal na to, co kdo za minuleho režimu dokázal. Vždyť dnes to už je jedno. Svého politika chci na to, ať mi zajistí důstojné stáří a ať se stará o rozkvět naší vlasti. Jinak jej kašlu a jdu bydlet na stáří na Balí. Jen musím vymyslet, jak tam dostanu manželku, která nesmí do letadla.
Petr Burian
Opustil jsem definitivně sociální služby
Bude to delší čtením.. Opustil jsem práci, která mě bavila jako žádná jiná. Někdy náročná emočně, většinou však krásná a věřím, že i potřebná.
Petr Burian
Pro mě osobně žádná změna
Rok se s rokem sešel, opoziční koalice vystřídala vládnoucí koalici a změnilo se něco? Lautr nic. A ani nezmění.
Petr Burian
Grónsko
Trump chce Grónsko. Opravdu si jej vezme a nebude hledět ani doprava, ani doleva? A je Evropa opravdu v háji?
Petr Burian
República Bolivariana de Venezuela
Šup, a během mžiku je tato republika bez prezidenta a první dámy. Co ten Rus v únoru 2022 udělal špatně?
Petr Burian
Do nebe, nebo do pekla
Kam se asi po své smrti dostali Hitler, Stalin, Kim Ir-sen, Gottwald, Slánský, Nero, Napoleon, Castro, Čingischán, Ho Či Min, Lenin, Mengele, a další a další?
|Další články autora
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...
Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?
Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...
V kraji žádá o adopci první stejnopohlavní pár, posouzení potrvá asi rok
Zlínský kraj vyřizuje historicky první žádost stejnopohlavního páru o osvojení dítěte. Žádost...
Hurá do lavic! Školy zapisují budoucí žáčky
Do škol v Moravskoslezském kraji míří předškoláci, odstartovaly totiž zápisy do prvních tříd. V...
Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí jsou bez tepla, havárie komplikuje i dopravu
Kvůli netěsnosti na potrubí v Praze 10 jsou od časného středečního rána bez dodávek tepla a teplé...
Hasiči v úterý vyjížděli k požáru chalupy v Benecku, jeden člověk se zranil
Hasiči v Libereckém kraji vyjížděli od pondělí už k druhému požáru chalupy, v pondělí zasahovali v...
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...
- Počet článků 199
- Celková karma 24,42
- Průměrná čtenost 1416x