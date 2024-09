Je zatopeno

Naše město, náš kraj, zasáhla ještě silnější povodeň než v roce 1997. Všem po celé republice, kde ještě voda hrozí, přeji minimální škody, nejlépe žádné!

Je to zase masakr. Snad nikdo nevěřil, že by se mohla zopakovat apokalypsa téměř třicet let stará. Budu mluvit hlavně o Opavě, i když nedaleký Krnov, Ostrava, Bohumín, ale i olomoucký Jeseník a Litovel dostali stejnou dardu.



Chtěl bych zdůraznit, že převážně hasiči jsou frajeři. Netuším, kolik peněz na výplatu by měli dostávat. Každopádně, pokud musí, tak makají takřka nepřetržitě a profesionálně. Dovezl jsem jim alespoň vodu na stanici a dostalo se mi poděkování od všech přítomných. Bylo na nich vidět, jak jsou unaveni.



ANO vůbec nemusím. Náš primátor je za ANO a nyní také kandiduje do senátu. Mě osobně se při povodních líbil. Spal minimum, pokud vůbec spal a hlavně řešil. Tak já si představuji, že by měl primátor fungovat. Možná neudělal vše ideálně, ale makal jako lodní šroub. Celá naše povodňova komise makala. Celý integrovaný záchranný systém makal.



Je po povodni (vlastně není, voda se zatím jen vrátila do koryta) a začíná martirium s vyklízením a vysoušením. Ovšem pro politiky po povodni je a političtí politici začínají být vidět. Najednou se řeší, že by Opavu a Krnov ochránila přehrada v Nových Heřminovech. Proč jsem od nich a jejich předchůdců neslyšel, jak moc na tom záleží? Včetně současného ministra financí, který byl u nás primátorem od 2002 do 2010. Od povodni 1997 jsme měli 6 primátorů. Je to 27 let. Kam jsme s přehradou v Nových Heřminovech pokročili? Nikam. A teď najednou všichni ví, že by tato Opavu a Krnov ochránilo.



Genenerální náčelník hasičů se nechal slyšet, že evakuace v Krnově a Opavě byla špatná. S prominutím: "Náčelníku v suché kanceláři, víš jaký nápor na vedení města byl během pár hodin a co všechno museli řešit? 80% Krnova bylo pod vodou včetně Kofoly. Mobilní signál buď nikde, nebo výpadky. Elektřina nikde. Náčelníků, máš vůbec ponětí, jaký byl problém vabrat a zajistit evakuační místa?" A že i ta byla nakonec ohrožena vodou? Víš vůbec, jak Krnov funguje a kde všude se mohou zřídit evakuační místa? Vždyť i nemocnice v Krnově to schytala!"



Náš primátor žádá vládu o odložení nadcházejících voleb. Chápu to, neb mnoho volebních místností bylo pod vodou a mnoho členů volebních komisí zápasí se zatopením vlastního obydlí. Odklad voleb není zřejmě možný a obce postižené záplavami se budou muset přizpůsobit. Každopádně to znamená další a nemalé starosti.



Zaznamenal jsem reakci na povodně kandidáta do senátu za Stačilo Víta Skalického, že jsou povodně jen další akce vlády na odvedení problému a že žádné povodně nehrozí (nejde mi vložit odkaz). Pro takové debily mám jen jednu zprávu: "Přijeď sem a řekni to před lidmi v zatopených oblastech a bude ti po zásluze vysvetleno" A zcela určitě nebude jediný a zdaleka není poslední.



Pokud jde o politiky samotné, teď se začne ukazovat, kdo je připraven z povodní vystříkat další body.