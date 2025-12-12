Já bych Babiše nechal...
Od jeho "věřitelů" zde často čtu hlášku, že nastupující opozice, i ti, kteří jej nevolili, neumějí skousnout porážku ve volbách. Záměrně píší, že volili Bureše (opět pardón, Babiše). ANO je jen a pouze Babiš. Nezaznamenal jsem, že by někdo, kdo nevolil vítěznou koalici, naříkal nad porážkou současné vládní koalice. Spíše se obrátila karta a budoucí opozice poukazuje na přešlapy budoucí koalice. Vždyť je to stejné stále dokola. Také jsem nezaznamenal, že by někdo zpochybnil volby. Naopak, před volbami bylo plno katastrofických scénářů, že korespondenční volby, že jako v Rumunsku atd. Nic z toho se nestalo a i odstupující vláda nikde nevyslovila, že neuznává výsledky voleb.
Z odstupující vlády jsem celkem zklamaný. Kampaň antiBabiš měli dávno opustit a u veřejnosti donekonečna a dopodrobna obhajovat a vysvětlovat své kroky. Neudělali pro tuto republiku jen přešlapy. Výsledky za nimi jsou. A je mi jasné, že mnozí budete říkat, že žádné výsledky nejsou.
Babiš vládnout bude tak i tak, takže už bych jej nechal, ať se předvede. Můj názor je, že se svými koaličními partnery si ještě dost užije. Ale také si myslím, že je Babiš "buldozer", který je nakonec všechny převálcuje. Jestli dovládnou celé funkční období si netroufám moc odhadovat. Spíše bych řekl, že ano. Babiš je dravec a neposlušné zkrotí a nakonec přetáhne i nějaké jejich voliče. Komunisté i ČSSD už to zažili.
Petr Burian
Mělo by NATO vstoupit do války?
Omlouvám se. Správně má být ne do války, ale do speciální vojenské operace. Do operace, která již dohromady odoperovala desetitisíce (statisíce?) můžu, ale i civilistů. Mnohé z nich až k smrti.
Petr Burian
Umírání za přítomnosti bulváru. Proč ne.
Zemřel Patrik Hezucký. Člověk, kterého jsem osobně neznal, ale jeho umírání jsem byl každodenním svědkem. Shodou okolností v den, kdy umřel Patrik, umřela i manželka mého kamaráda.
Petr Burian
Doník
Co nám ten oranžový klučina vlastně chce říct? Jedna manželka byla Čechoslovačka, další pak Slovinka. A přesto nás Slovany má Doník všechny pěkně na háku. Snad kromě Slovanů ruských. Ty má zřejmě rád.
Petr Burian
A jak to máte s pohlavím vy?
Zaujal mne článek kolegy Flégla z předešlých dnů. Nereaguju přímo na jeho text, proto nedávám ani odkaz, ale donutil mě se zamyslet nad pindíky a pipinkami.
Petr Burian
55+ a odepsaný. Ale prd.
Otec mého spolužáka šel, coby voják, do důchodu v 55 letech. Dnes má 103 a minulý měsíc absolvoval úspěšně operaci kýly.
