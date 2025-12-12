Já bych Babiše nechal...

... vládnout. U něj jsem přesvědčen, že slovo vládnout je přesným pojmenováním toho, co je jemu vlastní a co NIKDY NEODSTÚPÍM (pardón, co nikdy neopustí).

Od jeho "věřitelů" zde často čtu hlášku, že nastupující opozice, i ti, kteří jej nevolili, neumějí skousnout porážku ve volbách. Záměrně píší, že volili Bureše (opět pardón, Babiše). ANO je jen a pouze Babiš. Nezaznamenal jsem, že by někdo, kdo nevolil vítěznou koalici, naříkal nad porážkou současné vládní koalice. Spíše se obrátila karta a budoucí opozice poukazuje na přešlapy budoucí koalice. Vždyť je to stejné stále dokola. Také jsem nezaznamenal, že by někdo zpochybnil volby. Naopak, před volbami bylo plno katastrofických scénářů, že korespondenční volby, že jako v Rumunsku atd. Nic z toho se nestalo a i odstupující vláda nikde nevyslovila, že neuznává výsledky voleb.

Z odstupující vlády jsem celkem zklamaný. Kampaň antiBabiš měli dávno opustit a u veřejnosti donekonečna a dopodrobna obhajovat a vysvětlovat své kroky. Neudělali pro tuto republiku jen přešlapy. Výsledky za nimi jsou. A je mi jasné, že mnozí budete říkat, že žádné výsledky nejsou.

Babiš vládnout bude tak i tak, takže už bych jej nechal, ať se předvede. Můj názor je, že se svými koaličními partnery si ještě dost užije. Ale také si myslím, že je Babiš "buldozer", který je nakonec všechny převálcuje. Jestli dovládnou celé funkční období si netroufám moc odhadovat. Spíše bych řekl, že ano. Babiš je dravec a neposlušné zkrotí a nakonec přetáhne i nějaké jejich voliče. Komunisté i ČSSD už to zažili.

Autor: Petr Burian | pátek 12.12.2025 14:35 | karma článku: 0 | přečteno: 35x

Další články autora

Petr Burian

Mělo by NATO vstoupit do války?

Omlouvám se. Správně má být ne do války, ale do speciální vojenské operace. Do operace, která již dohromady odoperovala desetitisíce (statisíce?) můžu, ale i civilistů. Mnohé z nich až k smrti.

9.12.2025 v 6:00 | Karma: 30,54 | Přečteno: 2047x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Umírání za přítomnosti bulváru. Proč ne.

Zemřel Patrik Hezucký. Člověk, kterého jsem osobně neznal, ale jeho umírání jsem byl každodenním svědkem. Shodou okolností v den, kdy umřel Patrik, umřela i manželka mého kamaráda.

8.12.2025 v 13:15 | Karma: 36,08 | Přečteno: 3033x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Doník

Co nám ten oranžový klučina vlastně chce říct? Jedna manželka byla Čechoslovačka, další pak Slovinka. A přesto nás Slovany má Doník všechny pěkně na háku. Snad kromě Slovanů ruských. Ty má zřejmě rád.

3.12.2025 v 17:30 | Karma: 22,57 | Přečteno: 525x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

A jak to máte s pohlavím vy?

Zaujal mne článek kolegy Flégla z předešlých dnů. Nereaguju přímo na jeho text, proto nedávám ani odkaz, ale donutil mě se zamyslet nad pindíky a pipinkami.

18.11.2025 v 10:00 | Karma: 28,09 | Přečteno: 630x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

55+ a odepsaný. Ale prd.

Otec mého spolužáka šel, coby voják, do důchodu v 55 letech. Dnes má 103 a minulý měsíc absolvoval úspěšně operaci kýly.

31.10.2025 v 2:04 | Karma: 22,76 | Přečteno: 714x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...
8. prosince 2025  13:45

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...
8. prosince 2025  13:54

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger
5. prosince 2025  10:21

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský
10. prosince 2025  13:25

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID
10. prosince 2025  10:01

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...

Mimořádná souhra. Na prknech Horáckého divadla má schůzi Společenstvo vlastníků

Představení Společenstva vlastníků vyžaduje od čtrnácti herců Horáckého divadla...
12. prosince 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Řada majitelů bytů to asi zná z vlastní zkušenosti. Když je třeba udělat nějaké zásadní rozhodnutí...

Ostravská nemocnice obnoví stravování pro zaměstnance po výluce kvůli žloutence

ilustrační snímek
12. prosince 2025  13:11,  aktualizováno  13:11

Městská nemocnice Ostrava (MNO) od pondělí částečně obnoví přípravu a výdej jídel pro své...

Půlroční mláďata vydry říční v plzeňské zoo se jmenují Matylda a Klotylda

ilustrační snímek
12. prosince 2025  13:08,  aktualizováno  13:08

Matylda a Klotylda se po dnešku jmenují dvě mláďata vydry říční, která se 30. května narodila v...

Do Masarykových sadů ve Vysokém Mýtě se vrátila socha lva

Do MasarykovĂ˝ch sadĹŻ ve VysokĂ©m MĂ˝tÄ› se vrĂˇtila socha lva
12. prosince 2025  13:06,  aktualizováno  13:06

Do Masarykových sadů ve Vysokém Mýtě se vrátila socha lva, která tam byla umístěna ve 20. letech...

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Petr Burian

  • Počet článků 189
  • Celková karma 28,24
  • Průměrná čtenost 1424x
Žijeme tady a teď. Minulost už nebude a budoucnost ještě nebyla.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.