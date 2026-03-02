Hlavně, že jste hrdinové 36 let po sametu.
Chce to jen udělat ten první krok. Klidně jej nemusím udělat já. Pokud jej udělá jako první můj odpůrce, pak to je vlastně větší borec než já.
Třeba mě nepřesvědčí, ale připomene mi, že nemám patent na rozum, a že jsou lidé, kteří danou věc vidí úplně jinak. Někdy člověka takový komentář doslova posadí zpět na prdel.
Naopak jsou komentáře, které stále jen a pouze útočí a pak vám dotyčný napíše, že jste jen pozér. Já si o takových autorech komentářů zase myslím, že jsou potěr. To jsou jen samé urážky a pokus o dohenestaci. Když se člověk snaží být slušný, tak je pozér?
Několikrát jsem se zde v diskusi s některými pohádal. Místy to bylo drsné z obou stran. O to víc si vážím diskutujících, kteří se k diskusi se mnou vrátili a uvědomili jsme si navzájem, že hádka byla hloupost. Hloupost, ale vzájemně jsme došli k názoru, že jsme přestřelili.
Já zase jen zopakuji. Nevadí mi, když mi někdo za mé názory vynadá. Naopak. Já nemám patent na rozum a nemá jej stejně tak ani žádný můj nesouhlasný komentátor. Proto je na místě sklapnout kufry na obou stranách. S mnohými s tím nemáme problém. A to, že chci diskutovat (klidně i peprně), ale bez vzájemného napadání a neúcty, je snad špatně?
Říkejte si tomu jak chcete, ale s Filipem Vracovským, s panem Niklem, s panem Bártou, s panem Chmelíkem, s panem Nožičkou, s paní Šubovou, a dnes vlastně i s panem Zavadilem, se diskutovat dá. Dokonce jsem se pohádal i s mým jmenovcem, o kterém si pan Horner myslí, že to je moje alter ego. Mimochodem, pan Horner stále nenašel odvahu mi k tomu napsat svůj názor, proč to zde veřejně publikoval. Pro mě to je zbabělé chování.
Kdokoli píše veřejně, tak jde s vlastní kůží na trh, a měl by umět unést i negativní reakce a případné trolly ignorovat. Nebo jim odpovědět ve stejném duchu a následně zase ignorovat. Trollové se většinou zesměšní sami. To, že s nimi někdo souhlasí, je pro ně stejnou vizitkou, a jsou směšní jako ten troll. Alespoň já to tak vnímám.
Další věcí je, že naším oponentům sami nabíjíme zásobníky. A to ať už autor textu, nebo jeho diskutující. Hodně a často sklouzáváme k tomu, že si začneme vše brát osobně. Podotýkám, že nejsem žádný Mirek Dušín z Rychlých šípů a sám se nechám někdy svoji vlastní ješitností vyprovokovat. Přece mě ten neumětel nebude urážet! Super, tak jej urazím také. Tím jsme se vlastně stali nepřáteli a veškerá další komunikace už se bude nést jen v tomto duchu.
A ještě jednou podotýkám, že to je hloupost... Pojďte do mě, nesouhlaste, pošlete mě do háje, ale ať to má úroveň, ať si mohu říct, že pravdu mít v tom a tom nemusím.
Keců o tom, jak byl kdekdo v minulém režimu na sankčnim seznamu, a s odstupem 36 let je najednou hrdina, a vlastně jej ani jiskřičky nezajímaly, je tady spousta. A moc to některým nežeru. Zvláště těm, co dnes na bývalých komunistech nenechají níž suchou, ale říkají, jak byl minulý režim vlastně v pohodě, a po revoluci využili svobody v míře vrchovaté. Mimochodem, frajery, co minulým režimem projeli jako nůž máslem, a dnes bývalé komunisty najednou neumějí ani vystát, jsou plné sociální sítě. Udělali jste sami v minulém režimu prd a dnes jste hrdinové. Maximálně se odkazuje na nějakého předka, kterému komouši zničili život. Vy sami jste však udělali kulové.
Vůbec nechci omlouvat prezidenta Pavla za jeho minulost. Jen by mě zajímalo, kde byste byli vy, protirežimní hrdinové, kdyby totalita nepadla. Jaké byste dnes zastávali funkce? Doma byste u televize nadávali, stejně jako jsme to dělali za totáče vsichni, ale kariéra by šla strmě nahoru. Proč? Protože byste věděli, že jiná cesta není a jen a pouze byste se pro sebe snažili vytřískat to nejlepší. Dnes je každý druhý hrdina. Jasně, dnes ano. Za totality drželo hubu a krok. 99% lidí a ve volbách před sametem hlasovali podle tehdejších "pravidel". Ale dnes jsou najednou všichni hrdinové. Všichni najednou ví, co byl prezident za hajzla, ale sami tehdy drželi hubu a krok.
Nejvíc mě dojal příběh, jak jeden zdejší autor a diskutující uvedl příklad ze života, jak s kamarádem, aktivním členem lidových milicí a předsedou ZO KSČ v hospodě tančili na stole a zpívali písně, které by je mohly dostat do maléru (je to kolega Jurčák). I jak jeho kamarád z LM v 89. poslal velitele do háje. Škoda, že toho velitele LM neposlal do háje, než do nich vstoupil a než se stal aktivním členem.
Fajn. Hrdina. Takových písní jsme ožralí v mládí zpívali na celé město pokaždé, když jsme s kamarády přetáhli "večerku" a vraceli jsme se pod parou domů. Byli jsme snad nějací hrdinové? Prd. Byli jsme ožralí, rozjetí a bez sebekontroly. Někdo nás tehdy udat, tak jsme si všichni v cele předběžného zadržení udělali hnědku ve spoďárech jen co bychom vystřízlivěli a došlo by nám, jací jsme idioti.
Petr Burian
Komunista sem, komunista tam
Není přeci jenom už načase se vykašlat na to kdo byl komunistou v minulém režimu, jakou zastával funkci a jak by pokračoval, nebýt revoluce?
Petr Burian
Nepiš o někom, koho nemáš rád. Hlavně ne z politiky.
Chceš vědět, kolik lidí tě nemá rádo aniž by tě znalo osobně? Pak napiš blog o politicích, které nemusíš, a pak už jen čekej na příspěvky v diskusi.
Petr Burian
Nemám rád Macinku, Turka, Rajchla, Ševčíka, Babiše, Schillerovou, Havlíčka, Okamuru...
Píší to rovnou, abych v následující diskusi nečetl, že stačilo jen napsat, že je nemám rád bez zbytečných keců okolo. Nemám jich rád víc. Vlastně téměř celou současnou vládu.
Petr Burian
Dnešní olympijský hokej Česko vs Kanada on-line
Jsem velký fanda hokeje. Po atletice můj druhý nejoblíbenější sport. Pak následují šachy, ale v těch mě vyškolit můj zdejší jmenovec, a došlo mi, že o nich vím stále kulové.
Petr Burian
Poplatky
Za co vše platíme poplatky? To se snad ani nedá spočítat. Banky, státní instituce, soukromé instituce... Neexistují náhodou už i poplatkové instituce?
