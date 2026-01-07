Grónsko
Tímto blogem bych chtěl rozjet diskusi na téma Grónsko - USA - Evropa. Beru jakýkoli váš názor. Pojďme se v diskusi klidně i pohádat, jen prosím slušně. Vím, že to jde.
Trump má zájem o Grónsko. A je čím dál tím více pravděpodobné, že obsazení tohoto ostrova pod správou Dánska uskuteční. Nebo ne? Já začínám být přesvědčen, že ano. Myslím si, že se chce Trump zapsat nesmazatelným písmem do dějin a zřejmě není síly, která by jej zastavila.
Říkejme si co chceme, ale EU je slabá jako čaj. A to v ní stále věřím. Nevím, jestli zaspala dobu, nebo se spoléhala na trvalé přátelství s USA, nebo na to, že je NATO "posvátné".
Amerika je velmoc. Ale velmocí byla donedávna i Evropa. Troufni si tvrdit, že bez Západní Evropy by Amerika nebyla tam kde je. Jenže zatímco Amerika využívá svůj potenciál, EU vsadila na trvalý mír, a jen na řeči. Tím, že není třeba zase až tak moc myslet na svou obranu a spoléhat se na silnou americkou armádu, se dostala do kleští, kdy ji najednou ohrožuje z východu Rusko a zpoza oceánu USA. Mocní z EU vlastně jen zasedají, vydávají prohlášení a dělají, že něco dělají. Jakési "spojenectví" Trumpa s Putinem, kdy Putin kráčel na Aljašce po červeném koberci jako král, a EU na to nemá žádnou odpověď, tomu nasvědčuje.
Ještě nedávno bylo nemyslitelné, že by jeden člen NATO obsadil území ve správě jiného člena NATO. V tomto případě NATO přestává být obranným paktem spojenců. Stejně tak OSN. To už dávno přišlo o svůj vliv a sílu. Jsme členy organizací, které začínají být i pro nás svým způsobem nebezpečné a hlavně zbytečné. Nemůžeme se na ně stoprocentně spolehnout. A to je více než smutné.
Trump dal svým zásahem ve Venezuele jasně najevo, že Amerika si vezme co chce. Svým postojem k válce na Ukrajině pak to, že se má o evropské záležitosti postarat Evropa. Zároveň ví, že je EU neschopná a má strach kdekoli vojensky zasáhnout. Tím neříkám, že to je jediná a nejlepší cesta. Jenže EU ani po diplomatické cestě nedokázala nic. Zároveň Trump rozsvítil Rusku na semaforu zelenou s myšlenkou, dělej si co chceš, ale nelze mi do zelí. Nějaká Ukrajina mu je ukradená. A svým aktem ve Venezuele, i když ta vojensky nemůže USA konkurovat, ukázal, jak je americká armáda vycvičená a v plné síle i pohotovosti. Navíc má USA obrovskou výhodu. Je za oceánem a není síly, aby k nim někdo s armádou doplul, doletěl. Na svém kontinentu nemá protivníka a ví, že kdokoli z jiné části světa na ni nemůže. Jak z finančních a logistických důvodů, tak silou armády.
Trump začal do světa, kde vidí tučné zisky, vyvážet nekompromisně americkou demokracii. Jak se mu to povede a jestli opravdu získá vše, co má v plánu získat, ukáže až čas. Jen na Severní Koreu svým způsobem kašle. Co by tam dělal? Co by z toho měl? Jen proto, aby se z této diktatury stala demokratická země? Tam mu to je úplně jedno, protože ví, že by to pro Ameriku byl ztrátový podnik a možná i jaderná hrozba daleko pravděpodobnější, než jak dnes a denně vyhrožuje Putin.
Petr Burian
República Bolivariana de Venezuela
Šup, a během mžiku je tato republika bez prezidenta a první dámy. Co ten Rus v únoru 2022 udělal špatně?
Petr Burian
Do nebe, nebo do pekla
Kam se asi po své smrti dostali Hitler, Stalin, Kim Ir-sen, Gottwald, Slánský, Nero, Napoleon, Castro, Čingischán, Ho Či Min, Lenin, Mengele, a další a další?
Petr Burian
Už vás jsou milióny, dezoláti?
Rychlostí blesku se internetem šíří mezi lidmi proruská ideologie. Člověk by měl i pocit, že nás (normální?) brzy zašlapou do země.
Petr Burian
Chceš být kulturistou běžného dne? Pak zapomeň !
O cvičení a dlouhodobé udržitelnosti svalů něco málo vím. Proto i vím něco o tom, že bez podpůrných prostředků by svou maximálně svalnatou a vytvarovanou postavu kdokoli ve věku padesát plus těžko dlouhodobě udržel.
Petr Burian
Sekery jsou zakopány
Reaguji na můj poslední článek ze dne 18. 12. s názvem Nezakopeme sekery? A hlavně pak na diskusi pod ním.
|Další články autora
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor
Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...
Co čeká Prahu v roce 2026? Nový most, změny MHD, sportovní šampionát i konec koloběžek
Prahu čeká rok plný změn. Otevře se Dvorecký most, zavře se metro Flora, vrátí se Českomoravská a...
Jablonec n.N. chce za deset mil.Kč obnovit park v ulici V Aleji, požádá o dotaci
Jablonec nad Nisou plánuje obnovení parku v ulici V Aleji. Přilehlou ulici dalo město za 23 milionů...
Informace o ghettu Terezín najdou lidé na novém webu, jeho cílem je i boj se lží
Podrobnosti o ghettu Terezín, jež se stalo symbolem holokaustu v českých zemích, najdou zájemci na...
Pěstitelé v Ústeckém kraji mrazy vítají, chovatelům přinášejí vyšší náklady
Pěstitelé v Ústeckém kraji mrazy vítají, protože ničí škůdce i patogeny. ČTK o tom dnes informoval...
Led na Brněnské přehradě není dostatečný, strážníci vstup na něj nedoporučují
Led na Brněnské přehradě stále není dostatečně silný, strážníci vstup na něj nedoporučují. Dnes na...
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč
Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 196
- Celková karma 24,30
- Průměrná čtenost 1420x