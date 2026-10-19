Evropa zaspala? Nezaspala. Podělala to.
Pro pana Šejnu.. nejsem voličem SPD a nikdy jsem nebyl. SPD je pro mě zvrácená strana, která využije každé příležitosti, která ji přinese body. To, že jsem proti EU v otázce migrační politiky, neznamená, že jsem příznivcem SPD. I když vím, jak jste to myslel.
Pro pana Jurčáka... Ano, EU celou migrační politiku prodělala. Říkám to roky a postoje EU mě v tomto směru velmi mrzí. Tady jsme jasně zajedno. Já s vámi nebudu souhlasit v mnohém. Budu s vámi souhlasit v tom, že si EU dlouhodobě zadělala na velký problém. Když si vzpomenu na madam Merkelovou, mám více než špatný pocit.
Pro paní Šubovou... I zde se shodneme. Cestujete minimálně po velké části Evropy a jako málokdo můžete srovnávat. Nesdílím s vámi mnoho myšlenek, přesto myšlenku, že Evropa dnes není bezpečná sdílím maximálně. A nelíbí se mi to.
Pro Jardu Červenku... Ano, Macron jen mele a mele bez jakéhokoli řešení. To není státník, to je uvaděč v kině.
Pro pana Mařáka... Váš blog s nadpisem Nepokoje ve Francii podepisuji. Napsal bych vám do diskuse, ale ještě nemohu.
Pro pana Marka... Ano, já byl na vojně v době, kdy měly gumy těsně po revoluci obavu, co s nimi bude. Nestalo se jim nic. Jen jsme je místo soudruhu majore začali oslovovat pane majore. Děda, ročník 1913, zažil na vojně ještě i fyzické tresty. Říkal, že když jednou utekl z kasáren za babičkou, dostal na zadek tolik ran, že si 14 dnů nemohl ani sednout.
Pro pane Z. Pokorného... Mám rád vaše blogy. A vždy si se zájmem přečtu vaši reakci pod mým článkem.
Pro všechny ostatní... Situace ve Francii a dále i v Itálii mě nenechává klidným. Jak psal pan Ziegler. Pouliční nepokoje mají levičácko-komunistický původ. I když dnes se hlavně přikláníme k tomu, ze se na protesty přilepila vlna migrantů, která s evropskou kulturou nemá nic společného. A pokud chceme, aby nám tito kladli podmínky, pak jsme předem ztraceni. A to i přesto, že se nás to ve střední Evropě zase tak moc netýká.
Petr Burian
Paříž 2026
V devadesátém roce jsem byl stále na vojně. Bylo jaro 1990 a přijel za mnou do kasáren kamarád, ať si domluvím dovolenou, že jedeme v létě do Paříže.
Petr Burian
Výprask
Co jiného říct o senátních volbách u ANO a u celé vládní koalice. Buď se některé strany vlády senátních voleb vůbec neúčastnily, nebo hnutí ANO dostalo na zadnici.
Petr Burian
Co bychom mohli všichni udělat pro to, aby nám bylo líp
Nic. Oni to přeci udělají za nás. Jen je volme a zvolme, a o nic víc se nemusíme starat. Dobrovolný spolupracovník STB z části té hodné STB vše za nás rád vyřeší.
Petr Burian
Kam s nimi?
K napsání toho to blogu mě inspiroval kolega Nožička se svým textem uveřejněným zde dne 2. 10. 2026 pod názvem: Trestní odpovědnost od 13 let? Případ ze slovenské školy dává ministru Tejcovi za pravdu
Petr Burian
Volby do zastupitelstva
Nevim, jak je to u vás, ale pro mě jsou komunální volby nadřazeny volbám krajským, do parlamentu i do senátu. Přesně v tomto pořadí. Nakonec tohoto pořadí pak zařazuji volby prezidentské.
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