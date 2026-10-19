Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Evropa zaspala? Nezaspala. Podělala to.

Petr Burian
Reaguji na můj včerejší blog o nepokojích v Paříži, ale vlastně téměř v celé Francii a dnes už i v Itálii. Ještě stále nemohu diskutovat (můžu si za to sám), tak pár poznatků.

Pro pana Šejnu.. nejsem voličem SPD a nikdy jsem nebyl. SPD je pro mě zvrácená strana, která využije každé příležitosti, která ji přinese body. To, že jsem proti EU v otázce migrační politiky, neznamená, že jsem příznivcem SPD. I když vím, jak jste to myslel.

Pro pana Jurčáka... Ano, EU celou migrační politiku prodělala. Říkám to roky a postoje EU mě v tomto směru velmi mrzí. Tady jsme jasně zajedno. Já s vámi nebudu souhlasit v mnohém. Budu s vámi souhlasit v tom, že si EU dlouhodobě zadělala na velký problém. Když si vzpomenu na madam Merkelovou, mám více než špatný pocit.

Pro paní Šubovou... I zde se shodneme. Cestujete minimálně po velké části Evropy a jako málokdo můžete srovnávat. Nesdílím s vámi mnoho myšlenek, přesto myšlenku, že Evropa dnes není bezpečná sdílím maximálně. A nelíbí se mi to.

Pro Jardu Červenku... Ano, Macron jen mele a mele bez jakéhokoli řešení. To není státník, to je uvaděč v kině.

Pro pana Mařáka... Váš blog s nadpisem Nepokoje ve Francii podepisuji. Napsal bych vám do diskuse, ale ještě nemohu.

Pro pana Marka... Ano, já byl na vojně v době, kdy měly gumy těsně po revoluci obavu, co s nimi bude. Nestalo se jim nic. Jen jsme je místo soudruhu majore začali oslovovat pane majore. Děda, ročník 1913, zažil na vojně ještě i fyzické tresty. Říkal, že když jednou utekl z kasáren za babičkou, dostal na zadek tolik ran, že si 14 dnů nemohl ani sednout.

Pro pane Z. Pokorného... Mám rád vaše blogy. A vždy si se zájmem přečtu vaši reakci pod mým článkem.

Pro všechny ostatní... Situace ve Francii a dále i v Itálii mě nenechává klidným. Jak psal pan Ziegler. Pouliční nepokoje mají levičácko-komunistický původ. I když dnes se hlavně přikláníme k tomu, ze se na protesty přilepila vlna migrantů, která s evropskou kulturou nemá nic společného. A pokud chceme, aby nám tito kladli podmínky, pak jsme předem ztraceni. A to i přesto, že se nás to ve střední Evropě zase tak moc netýká.

Autor: Petr Burian | pondělí 19.10.2026 14:45 | karma článku: 12,29 | přečteno: 192x
Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Další články autora

Petr Burian

Paříž 2026

V devadesátém roce jsem byl stále na vojně. Bylo jaro 1990 a přijel za mnou do kasáren kamarád, ať si domluvím dovolenou, že jedeme v létě do Paříže.

18.10.2026 v 20:20 | Karma: 20,99 | Přečteno: 372x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Výprask

Co jiného říct o senátních volbách u ANO a u celé vládní koalice. Buď se některé strany vlády senátních voleb vůbec neúčastnily, nebo hnutí ANO dostalo na zadnici.

17.10.2026 v 22:00 | Karma: 32,22 | Přečteno: 1392x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Co bychom mohli všichni udělat pro to, aby nám bylo líp

Nic. Oni to přeci udělají za nás. Jen je volme a zvolme, a o nic víc se nemusíme starat. Dobrovolný spolupracovník STB z části té hodné STB vše za nás rád vyřeší.

14.10.2026 v 16:15 | Karma: 19,86 | Přečteno: 351x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Kam s nimi?

K napsání toho to blogu mě inspiroval kolega Nožička se svým textem uveřejněným zde dne 2. 10. 2026 pod názvem: Trestní odpovědnost od 13 let? Případ ze slovenské školy dává ministru Tejcovi za pravdu

2.10.2026 v 18:30 | Karma: 30,64 | Přečteno: 1637x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Volby do zastupitelstva

Nevim, jak je to u vás, ale pro mě jsou komunální volby nadřazeny volbám krajským, do parlamentu i do senátu. Přesně v tomto pořadí. Nakonec tohoto pořadí pak zařazuji volby prezidentské.

25.9.2026 v 22:55 | Karma: 11,89 | Přečteno: 233x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie
14. října 2026  12:01,  aktualizováno  16:59

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...

Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii

Nákupy během středečního otevření drogerie Normal. (12. srpna 2026)
12. října 2026  9:51

Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo...

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petr...
11. října 2026  9:40,  aktualizováno  18:22

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...

Legendární hotel Medlov málem uhnil. Teď do něj lidé vozí poklady a vracejí mu život

Úžasný příběh Kláry a Jana Piskořových. Z taneční školy přes reality se dostali...
12. října 2026  18:05

Z taneční školy a realitního byznysu až k hotelu, který zachraňují kus po kuse. Klára a Jan...

6 podzimních kousků, které má v šatníku každý. Vyzkoušeli jsme, jak z nich sestavit nový outfit

Kožená bunda a košile jsou pro ženy i muže nadčasovou kombinací.
15. října 2026  7:07

Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný...

NSS zamítl stížnost obce Temelín, zpochybňovala průzkumné území pro úložiště

ilustrační snímek
19. října 2026  15:04,  aktualizováno  15:04

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost obce Temelín na Českobudějovicku. Bojovala...

Karlovarské letiště patří státu, zastupitelé kraje schválili jeho převod

Letadlo pravidelné linky z turecké Antalye přistálo na letišti v Karlových...
19. října 2026  16:32

Zastupitelé Karlovarského kraje dnes schválili převod mezinárodního letiště v Karlových Varech na...

V Brně-Černovicích může vzniknout čtyřkoalice, starostka míří do opozice

ilustrační snímek
19. října 2026  14:51,  aktualizováno  14:51

Na povolební spolupráci v brněnských Černovicích se vítězné uskupení Společně pro Černovice...

Hradecký kraj dá šest milionů na stipendia pro mediky, chce je udržet v regionu

ilustrační snímek
19. října 2026  14:49,  aktualizováno  14:59

Na stipendia pro studenty lékařských fakult uvolnil Královéhradecký kraj šest milionů korun, stejně...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Petr Burian

  • Počet článků 234
  • Celková karma 22,99
  • Průměrná čtenost 1341x
Žijeme tady a teď. Minulost už nebude a budoucnost ještě nebyla.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×