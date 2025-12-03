Doník
Simpsonovi jsou žlutí proto, aby v televizi upoutali pozornost diváka. To se podařilo. Oranžový Donald s nekonečnou rezavou přehazovačkou má zřejmě stejný plán. Upoutat na sebe pozornost za každou cenu. A on poutá za jakoukoli cenu.
Dnes už se málokdo pozastavuje nad tím, jak do éteru vyřvával, že válku na Ukrajině ukončí do 24h. On už tehdy určitě věděl, že to je nesmysl. Tak, jak to politikové mají. Slibem nezarmoutíš. Naopak, přitáhneš k sobě další a další nuly. A zde neplatí, že nula od nuly pojde. Naopak. Čím více nul, tím více hlasů. Nuly se mění na jedničky. Však to známe i z té naší malé, provinční politiky.
Jistě jste u nás zaregistrovali nářek, že volby do sněmovny budou zfalšované, že nastane stejný scénář jako v Rumunsku. A ono prd. Nenašel se nikdo, kdo by napadl výsledky voleb a řval u toho, že jsou zfalšované. Stejně tak Donald. Minulé volby burcoval své nuly, jak bylo vše podezřele podivné, a ony nuly štval k útoku na Kapitol. Stalo se co se stalo, a on následně začal dávat svým nulám milost. Další volby vyhrál a nikdo nikoho k žádnému útoku neštval a nikdo výsledky voleb nenapadl. A tomuto člověku mám něco věřit? Ani omylem.
O konfliktu na Ukrajině (pardón, o válce se vším všudy, včetně mrtvých civilistů, totálně zničeným měst, a dětí zavlečených agresorem do své země na převýchovu) mluví pokaždé jinak. Jednou pomůže, pak nepomůže. Jednou má vše domluvené, aby se zjistilo hned druhý den, že nic domluvené nemá. Má pro Rusko připraveny sankce, které jej zničí, ale nikdy je nepoužije. Rusku následně dáme vše, oč si řekne, hlavně, že bude mír. Zeleskyj nemá v Bílém domě oblek, tak jej před kamerami ponížíme. I to si myslím, že bylo předem domluvené divadlo. Stačí se jen podívat na záběry, jak Musk běhá po chodbách Bílého domu ve svetru a kšiltovce.
Donald zabere Grónsko. Proč? Protože chce. A zabere? Nezabere. Jen jako hlava pomazaná velké velmoci to říct může a vlastně to říct chce. Já bych mu Nobelovu cenu míru dal. Na světě ukončil údajně šest válečných konfliktů. Je to borec. Zároveň se však ptám, co pozitivního z něj máme u nás? Že by nic? Snad jen to, že se o něm stále téměř každý den něco píše. Stejně tak se však píše o celebritách našeho malého českého dvorečku, a úplně stejně z nich máme to samé, co z Doníka. Kulové.
Petr Burian
A jak to máte s pohlavím vy?
Zaujal mne článek kolegy Flégla z předešlých dnů. Nereaguju přímo na jeho text, proto nedávám ani odkaz, ale donutil mě se zamyslet nad pindíky a pipinkami.
Petr Burian
55+ a odepsaný. Ale prd.
Otec mého spolužáka šel, coby voják, do důchodu v 55 letech. Dnes má 103 a minulý měsíc absolvoval úspěšně operaci kýly.
Petr Burian
„Lenin byl dobrý člověk, Lenin měl děti rád.“
Čtvrtá třída základní školy, já na jevišti divadla Mír v našem městě a slova, která jsem recitoval ostatním žákům naší ZŠ.
Petr Burian
Už jste byli se smrtí chvíli sami?
Je to zvláštní pocit. Ona se vám neukáže a nepromluví na vás. Ale cítíte ji každou buňkou svého těla.
Petr Burian
Tomio je v háji
K volbám se moc vyjadřovat nechci. Asi bylo všem jasné, jak zhruba dopadnou. Já osobně jsem rád, že Stanjura jde od válu. I přesto, že bydlí cca. 5 km ode mě.
