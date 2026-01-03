Do nebe, nebo do pekla
Šli rovnou do pekla, nebo do nějakého očistce? Já vám reknu kam šli. Do dějin, a do čítánek. Jeden jako druhý to byl buď dobyvatel, krutovládce, každý z nich měl na rukou krev mnoha a mnoha lidí, a mnoho z nich chtělo ovládnout minimálně svoji zemi, nebo bojovat plenit, zabíjet a popravovat. A kde skončili? V mysli myliónu lidí a to po staletí. V žádném pekle.
Snad od pradávna věříme v modly, které nás možná někam posunuly, ale svým způsobem to byli barbaři bez empatie, psychicky vyšinutí, s pocitem, že oni jsou spása. Já osobně bych nechtěl mít s nikým výše jmenovaným nic společného. Přesto jsou hybateli dějin a mluvit se o nich bude i dlouho po tom, co my zde nebudeme. Oni tady však budou stále. Vrazi, násilníci, psychicky nemocní, pomstychtiví, prostě zmetci. Zmetci, co utvářeli chody dějin.
Aristotelés, Platón, Sokrates, Einstein, Newton, Hubble, Komenský, Čapek, TGM a opět další a další. Víme, že existovali, ale zdaleka nemají takovou odezvu a není jim věnován takový prostor ve výkladu dějin, jako zmetkům, kteří způsobili vyvražďováni, genocidy, války, strach a bolest. S hajzly je spojeno umírání, krutovláda, bolest, zoufalství. Přesto jsou o nich tisíce dokumentů. Jaký dokument jsem poslední roky viděl o Platónovi? Žádný.
A víte čím to je? Že jsme nepoučitelní. Že jako pacienti hltáme stále dokola informace o Hitlerovi, který byl tak narušený, jak to jen u diktátora může být, než abychom naslouchali filozofům a vědcům a těm, kteří svět opravdu v dobré víře posunuli dál.
Moc by mě např. zajímalo, kam má našlápnuto Putin. Rovnou do nebe, nebo do pekla? Nebo do očistce? Houbelec, zase jen do dějin, které se budou překrucovat podle toho, jak se to zrovna bude hodit.
Petr Burian
