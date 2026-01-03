Do nebe, nebo do pekla

Kam se asi po své smrti dostali Hitler, Stalin, Kim Ir-sen, Gottwald, Stránský, Nero, Napoleon, Castro, Čingischán, Ho Či Min, Lenin, Mengele, a další a další?

Šli rovnou do pekla, nebo do nějakého očistce? Já vám reknu kam šli. Do dějin, a do čítánek. Jeden jako druhý to byl buď dobyvatel, krutovládce, každý z nich měl na rukou krev mnoha a mnoha lidí, a mnoho z nich chtělo ovládnout minimálně svoji zemi, nebo bojovat plenit, zabíjet a popravovat. A kde skončili? V mysli myliónu lidí a to po staletí. V žádném pekle.

Snad od pradávna věříme v modly, které nás možná někam posunuly, ale svým způsobem to byli barbaři bez empatie, psychicky vyšinutí, s pocitem, že oni jsou spása. Já osobně bych nechtěl mít s nikým výše jmenovaným nic společného. Přesto jsou hybateli dějin a mluvit se o nich bude i dlouho po tom, co my zde nebudeme. Oni tady však budou stále. Vrazi, násilníci, psychicky nemocní, pomstychtiví, prostě zmetci. Zmetci, co utvářeli chody dějin.

Aristotelés, Platón, Sokrates, Einstein, Newton, Hubble, Komenský, Čapek, TGM a opět další a další. Víme, že existovali, ale zdaleka nemají takovou odezvu a není jim věnován takový prostor ve výkladu dějin, jako zmetkům, kteří způsobili vyvražďováni, genocidy, války, strach a bolest. S hajzly je spojeno umírání, krutovláda, bolest, zoufalství. Přesto jsou o nich tisíce dokumentů. Jaký dokument jsem poslední roky viděl o Platónovi? Žádný.

A víte čím to je? Že jsme nepoučitelní. Že jako pacienti hltáme stále dokola informace o Hitlerovi, který byl tak narušený, jak to jen u diktátora může být, než abychom naslouchali filozofům a vědcům a těm, kteří svět opravdu v dobré víře posunuli dál.

Moc by mě např. zajímalo, kam má našlápnuto Putin. Rovnou do nebe, nebo do pekla? Nebo do očistce? Houbelec, zase jen do dějin, které se budou překrucovat podle toho, jak se to zrovna bude hodit.

Autor: Petr Burian | sobota 3.1.2026 7:07 | karma článku: 7,35 | přečteno: 102x

Další články autora

Petr Burian

Už vás jsou milióny, dezoláti?

Rychlostí blesku se internetem šíří mezi lidmi proruská ideologie. Člověk by měl i pocit, že nás (normální?) brzy zašlapou do země.

29.12.2025 v 7:07 | Karma: 41,67 | Přečteno: 5775x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Chceš být kulturistou běžného dne? Pak zapomeň !

O cvičení a dlouhodobé udržitelnosti svalů něco málo vím. Proto i vím něco o tom, že bez podpůrných prostředků by svou maximálně svalnatou a vytvarovanou postavu kdokoli ve věku padesát plus těžko dlouhodobě udržel.

25.12.2025 v 23:16 | Karma: 17,69 | Přečteno: 373x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Sekery jsou zakopány

Reaguji na můj poslední článek ze dne 18. 12. s názvem Nezakopeme sekery? A hlavně pak na diskusi pod ním.

22.12.2025 v 1:30 | Karma: 20,11 | Přečteno: 484x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Nezakopeme sekery?

Zřejmě to je utopie, ale bylo by to moc fajn. Na chvíli bychom zapomněli na lepšolidy i na ty, co mají pouze ten jediný správný názor...

18.12.2025 v 8:25 | Karma: 24,68 | Přečteno: 585x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Já bych Babiše nechal...

... vládnout. U něj jsem přesvědčen, že slovo vládnout je přesným pojmenováním toho, co je jemu vlastní a co NIKDY NEODSTÚPÍM (pardón, co nikdy neopustí).

12.12.2025 v 14:35 | Karma: 20,86 | Přečteno: 654x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).
28. prosince 2025,  aktualizováno  29. 12. 7:12

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze
31. prosince 2025  19:26

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...
30. prosince 2025  16:53

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)
31. prosince 2025  6:06

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...

Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

Pražský orloj
27. prosince 2025  8:37

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v...

Digitální Prak ukazuje firmám i úřadům, jak využít technologie v praxi

V Digitálním Praku si lze technologie vyzkoušet.
3. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Jak fungují moderní technologie, a které z nich dávají smysl pro firmy či veřejné instituce, lze...

Novinky pro turisty v Českém Švýcarsku. Národní park se v příštích letech změní

Vizualizace interiéru připravovaného návštěvnického střediska
3. ledna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Nové návštěvnické centrum v Mezní Louce, rozšíření zážitkového areálu Rysí stezka, rekonstrukci...

Pernink spustil osvětlený ovál pro běžkaře, chystá i parkoviště a další úpravy

ilustrační snímek
3. ledna 2026,  aktualizováno 

Obec Pernink upravila pro běžkaře zhruba kilometrový okruh s osvětlením. Jde o jedinou možnost na...

Na horách v Královéhradeckém kraji se mohou tvořit sněhové jazyky a závěje

ilustrační snímek
3. ledna 2026  6:38,  aktualizováno  6:38

V Královéhradeckém kraji dnes v horských oblastech bude ojediněle sněžit nebo budou sněhové...

Petr Burian

  • Počet článků 194
  • Celková karma 25,59
  • Průměrná čtenost 1429x
Žijeme tady a teď. Minulost už nebude a budoucnost ještě nebyla.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.