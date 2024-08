Dnešní svět nestojí za zlámanou grešli

Reaguji na příspěvek ve včerejší diskusi pod blogem Mgr. Valíkové Šubové. Nehodnotím samotného autora příspěvku, zaujal mne obsah sděleného.

Sociální sítě, diskuse k příspěvkům na nich i kdekoli jinde od klávesnice, jsou nyní zcela běžnou věcí a využíváme je v plné míře. Zde na blogu, i blozích jinde, není diskuse anonymní, přesto však v drtivé většině anonymní je. Někteří z vás se znají osobně. Já se s nikým s diskutujících nikdy nesetkal. Někteří máme v profilu své foto, ovšem kolik z nich je aktuálních. Já mám v profilu foto staré snad osm let. Sice vypadám stále stejně krásně, ovšem hnědá hříva i hnědý vous již získaly barvu šedé kůry mozkové. Takže se svým fotem vlastně také o sobě lžu.

Dnešní svět stojí za zlámanou grešli. Proč? Osobní trauma a zkušenosti? Nebo jen fráze hozená do větru? Zklamání z ostatních diskutujících i autorů? Možná to z části i chápu. Na FCB se zájmem sleduji stránku o tom, že je Země placatá. Ze začátku jsem byl snad až nepříčetný, jak mohou lidé v dnešním době, bez jakýchkoli důkazů, hlásat takový nesmysl. Až časem mi došlo, že je to zbytečně. Lidé tam nechtějí slyšet vědecké důkazy. Chtějí být utvrzováni ve své "nevědomosti, ve své pravdě" a být agresivní na ty, kteří jim nesmysl vyvracejí podloženými a lety ověřenými fakty. Někde si svoji frustraci vybít potřebují. Je fajn, že se shlukují na jedno místo. Nejeden z nich se ve svých příspěvcích přiznal k tomu, že mezi rodinou, mezi známými, nemůže svoji "pravdu" vůbec vyslovit. Tak ji vyslovuje tam a je možná spokojený. A že autor oněch stránek na jejich nevědomosti vydělává slušný balík je moc nezajímá. Koneckonců vydělává i na mě, protože tam lezu také.

Mám štěstí, že mám hodně kamarádů již mnoho let a hodně známých, se kterými se pravidelně setkáváme. Jsou mezi nimi lidé úplně jiných názoru na svět, EU, válku na Ukrajině atd. S některými kamarády chodíme jednou týdně na piva a nikdy jsme se tam spolu nepohádali kvůli jiným názorům. Vlastně o nich téměř nemluvíme. Jsou pro nás důležité jiné priority. A věřím, že tak to máte i vy.

Pokud dnešní svět nestojí ani za zlámanou grešli, tak kdy za ni stál? Určitě i vy jste zaznamenali od těch, kteří prožili nějaký čas v minulém režimu jistou nostalgii. Najednou slyším, že všeho byl dostatek, vše bylo levné, stát se o nás postaral. Jsem Husákovo dítě. Ano, dětství jsem měl parádní. Kamarádi, neplechy, první lásky, diskotéky, zábavy, sport. V tomto směru na ta léta vzpomínám moc rád. Jinak vůbec. Nástupní plat 1390 Kčs, samostatné bydlení ani náhodou, motorka jen Jawa 350, kolo Favorit, které máma sehnala pod pultem s úplatkem. Na tu dobu mám vzpomínat v dobrém?

Přesto si nedovolím tuto dobu hodnotit, že stála za zlámanou grešli. Do té doby jsem se narodil a v té době 20 let žil. Neměl jsem možnost ovládnout myšlení politiků. Musel jsem se smířit s tím, že je studená válka a že se každý den někde ve světě bojuje. Nebyl jsem žádný hrdina, a nesnažil jsem se režim svrhnout. Po střední jsem chtěl s kamarády emigrovat a nedokázal jsem to. Našel jsem si sám v sobě hodně důvodu, abych zůstal doma. Nakonec emigroval jen jeden kamarád z nás čtyř.

Co mohu ovlivnit dnes. Krom voleb téměř nic. Odvolím a doufám, že jsem volil ty správné. Zase nebudu žádným hrdinou, nebudu chtít svrhnout vládu a změnit stav světa. Každopádně mám dnes volbu dělat cokoli, říkat cokoli, cestovat, pracovat, nepracovat... Mohu se zde s některými bez obav pohádat, nebo s někým souhlasit. Vždy bude někde zuřit nějaká válka. Netuším, jestli by nějaká mohla přijít i k nám. Každopádně mám minimální možnost to ovlivnit.

Já osobně se držím hesla, že žiju tady a teď. Minulost nevrátím, ale mohu se z ni poučit a vytvořit si budoucnost. Pokud jen sleduji negativní zprávy, které se na nás neustále válí a valit se budou, protože lidé je chtějí a média jim je zprostředkovávají plnými doušky, pokud budu sám vyhledávat jen to špatné, možná také dojdu k poznání, že dnešní svět nestojí za zlámanou grešli.

P.S. Také já se zde chodím vyblbnout a někdy napíši něco, co bych třeba dotyčnému neřekl osobně, kdybychom se znali. A tak je to správné. Jako u těch plochozemců. Je dobre, že se organizujete na jednom místě.