Dnešní olympijský hokej Česko vs Kanada on-line

Jsem velký fanda hokeje. Po atletice můj druhý nejoblíbenější sport. Pak následují šachy, ale v těch mě vyškolit můj zdejší jmenovec, a došlo mi, že o nich vím stále kulové.

Dnes naši hokejisté hrají o postup do semifinále. Jsou outsideři a to právem. Zatim vůbec neukázali vůbec nic. Jen samé trápení. Já tvrdím, že první zápas s Kanadou jim udělal díru do hlavy, kterou zatím neuměli zacelit.

Určitě mají na víc. Slovensko vtrhlo do turnaje jako uragán a stále má vítr v zádech. Oprávněně. Jsou naši hokejisté horší než slovenští? Nejsou. Mají poslední možnost překvapit.

Budu rád, když mi do diskuse budete průběžně psát vaše postřehy a tipy. Já říkám, že naši prohrají o dva góly. Jak rád bych se mýlil!

Autor: Petr Burian | středa 18.2.2026 16:40 | karma článku: 0 | přečteno: 43x

Petr Burian

  • Počet článků 207
  • Celková karma 25,51
  • Průměrná čtenost 1408x
Žijeme tady a teď. Minulost už nebude a budoucnost ještě nebyla.

