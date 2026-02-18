Dnešní olympijský hokej Česko vs Kanada on-line
Dnes naši hokejisté hrají o postup do semifinále. Jsou outsideři a to právem. Zatim vůbec neukázali vůbec nic. Jen samé trápení. Já tvrdím, že první zápas s Kanadou jim udělal díru do hlavy, kterou zatím neuměli zacelit.
Určitě mají na víc. Slovensko vtrhlo do turnaje jako uragán a stále má vítr v zádech. Oprávněně. Jsou naši hokejisté horší než slovenští? Nejsou. Mají poslední možnost překvapit.
Budu rád, když mi do diskuse budete průběžně psát vaše postřehy a tipy. Já říkám, že naši prohrají o dva góly. Jak rád bych se mýlil!
Petr Burian
Poplatky
Za co vše platíme poplatky? To se snad ani nedá spočítat. Banky, státní instituce, soukromé instituce... Neexistují náhodou už i poplatkové instituce?
Petr Burian
Odsoudit? Ne. Oslavovat!
Jsem sportovní maniak. Hádám, že ještě pár let, a budu s nadšením sledovat i šachy. Vidět šachy na letní olympiádě, to by byla teprve síla. Samozřejmě myšleno v legraci.
Petr Burian
Ghetto trochu jinak
O ghettech koluje plno mýtů a zkreslených představ. Tak dovolte pár odstavců od někoho, kdo tam párkrát byl a kdo si tam často i kávu dal.
Petr Burian
Pro mě presso a pro tchýni, prosím, turka
Jmenuji se Petr a jedním z mých dobrých kamarádů, který mě provází životem již mnoho let, je Pavel. Já jemu byl na svatbě za svědka, on mi byl na svatbě za svědka.
Petr Burian
Co my to máme za premiéra
Kdysi jsem napsal blog s podobným názvem, jen místo premiéra bylo slovo prezidenta. Jednalo se o Miloše Zemana.
