Divoká devadesátá v Jugoslávii za války i jinde
S manželkou jsme ještě nebyli manželé, ale už jsme tvořili pár a dcera tehdy existovala jen v našich představách. Psal se rok 1994. Manželka pracovala v butiku jednoho Řeka s oblečením pro mladé. Řek majitel bydlel napůl v ČR a napůl v Soluni. Manželka dostala nabídku se jet podívat do fabriky na oblečení, která pro Řeka šila. Vše bylo spojeno s týdenním pobytem v Soluni pro dva, tedy i pro mě. Řek měl partnerku Česku z našeho města, která jej také chtěla na týden videt, tak jsme vyrazili Škodou Felicia ve třech na cestu dlouhou 1600 km.
To, že se v tehdejší Jugoslávii válčilo jsme samozřejmě věděli. Měli jsme instrukce, že musíme mít s sebou v autě hodně krabiček cigaret i nějakou tu konzervu s vepřovým ve vlastní šťávě jako úplatky. Že se vydáváme do válečné zóny jsme moc neřešili. Byli jsme mladí, neklidní a divocí.
Jeli jsme tehdy přes Maďarsko a tam cestování v klidu. Ovšem jen do té doby, než jsme červenou Felicií přejeli jugoslávskou hranici. Čím více jsme byly hloub ve vnitrozemí, tím více se zásoba úplatků tenčila. Cigára i vepřové docházely, ale stále bylo z čeho brát. Podotýkám, že do žádného přímého válečného konfliktu jsme nevjeli.
Ovšem, jak už to tak bývá, problém trpělivě čekal na své varietní vystoupení. V jedné vesnici, kde snad ani nikdo nežil, mě zastavil červený mávající terčík mistni policie, která byla ozbrojená až po uši. Co vám budu vyprávět. Překročil jsem rychlost v obci, ale samozřejmě žádný záznam nebyl. Ani cigára, ani vepřové nezabralo. Nezabralo by ani, kdybychom v kufru vezli Trenčanský párek s fazolí.
Borec se samopalem na hrudi jen dokola opakoval, že pokuta bude sto denár (píšu foneticky tak, jak jsem mu rozuměl). Měli jsem u sebe jen marky a o přepočtu na denár nechtěl ani jeden policajt slyšet . Navíc sto denár byla pokuta doslova titěrná. Nabízel jsem mu deset marek. Sto denár byla tehdy snad jen jedna koruna, pokud si dobře pamatuji, a deset západoněmeckých marek asi dvě stovky. Nabídl jsem mu opět marky, ale ty kupodivu zase nechtěl. Co teď? Ozbrojená složka policie měla můj řidičák a pas, já neměl jugoslávskou měnu a s frajerem nebyla řeč.
Ze samopalníka vylezlo, že 10 km dál je hotel, který marky vymění za denár a to 24/7. Borci stále měli můj pas a já se bez něj nechtěl vzdálit. Tehdy byl člověk v Jugoslávii bez pasu v háji. Takže moje budoucí manželka s přítelkyní Řeka nabrala směr hotel a směnárně vstříc. Já zůstal s ozbrojenou policií sám. S manželkou jsme se tehdy loučili, jako bychom se viděli naposledy. Říkal jsem si, že jak ty dvě v červené Felicií odjedou, borec v uniformě mě přetáhne pažbou přes kebuli a manželem už se nikdy nestanu. V duchu jsme si říkali, že i dcera už nikdy naší dcerou nebude.
V mrtvé vesnici jsem tedy zůstal jen já s kapesním nožíkem v kapse kalhot a dva policisté, o kterých jsem začal mít pochybnosti, jestli policisty vůbec jsou. Na rovinu, měl jsem půlky stažené tak, že bych jimi vlašské ořechy mohl louskat.
Po téměř hodině přijela červená Felicie a ze mě spadnul balvan strachu. Policisté dostali 100 denár, vrátili mi pas a tehdejší mezinárodní řidičák a mohli jsme jet dál. Super práce, říkal jsem si.
Ovšem jen do té doby, než mi budoucí manželka sdělila, že v tom hotelu měnili denár ku marce 1 ku jedné. Takže policie, směnárník a kdoví kdo ještě, si přišli na své. Všichni byli spokojeni, jen já si potřeboval vyměnit spoďáry.
Jak už jsem psal. Byla to krásná a nezapomenutelná doba. Doba, která moji generaci formovala. Hned v létě v 1990, co by voják základní služby, jsem dostal povolení vycestovat na týden do Francie. S kamarádem jsme strávili týden v Paříži. Téměř bez peněz, v jedněch kalhotách, v jednom triku a jedné mikině. Tam jsem poznal, že svět je úplně jiný, než nám komunisté tvrdili.
Na Eifelovce jsme s dánskými mlaďochy měnili Marlbora za naše hnědé Petry. Nerozuměli jsme si ani slovo, ale ve společné debatě tam vydrželi více než dvě hodiny. Notre Dame bylo pro mě silný emocionální zážitek a z Louvre mě musel kamarád doslova vykopat ven. Klidně bych tam strávil týden v kuse.
Mona Lisa, obraz, který má snad jen 80 čísel na padesát čísel je kurevsky zajímavý obraz. Ale dostat se k němu blíž, znamenalo odstrčit pár Japonců a nakonec u něj stejně stát jen pár minut, než nás odstrčili jiní.
Večer strávit na Trocadéro, přes den projít Chams Elysées, Montmartre, La Defénse a podívat se na mlýn Moulin Rogue, prostě paráda a známka svobody, o které jsme si do té doby mohli jen zdát.
Náš poslední večer v Paříži. Bylo 101 let Eiffelovky a 201 let Bastily. Jean - Michel Jarre z velkého pódia pouštěl jednu svoji elektronickou světovou pecku za druhou a já se nestačil divit. Ráno v šest odjížděl náš autobus směr Česká a Slovenská federativní republika. Do autobusu jamze a kamarádem dorazili jako poslední. A pak už jen nekonečna cesta zpět do šedi.
Jurčáku, Kříži, Hornere, Lněničko, Pokorný a všichni ostatní. Vy nejste svobodní. Vás něco ve vašem vzletu omezuje? Cítíte se nesvobodní? Pokud ano, je mi vás líto. Vlastně není. Děláte vše proto, aby totalita zase ovládala vaše životy.
Petr Burian
Zabezpečit rodinu na úkor rodiny
Inspiroval mě blog Filipa Vracovského, publikovaného zde 18. března v 7:48 pod názvem Drsná šikana v kuchyni, násilník v rondonu, nebo generační střet?
Petr Burian
Mám se bát?
Pracuji nyní v podniku, jehož majitelem je nadnárodní společnost se sídlem v Izraeli. Pobočky máme po celém světě. Obrat i zisk se jen u nás počítá v miliardách a v našem závodě je cca. 1500 zaměstnanců.
Petr Burian
Nobelova cena míru
„Osm válek jsem ukončil, ale dalších osm jich rozpoutám.“ Tak nějak by mohl Donald Trump zahájit proslov hned po převzetí Nobelovy ceny za mír.
Petr Burian
Hlavně, že jste hrdinové 36 let po sametu.
Již jsem psal, že mám rád diskusi. I mě někam posouvá i pokud dotyčný napíše svůj názor, se kterým nemusím bytostně souhlasit. Sám jsem si nejednou ověřil, že diskutovat se dá i s názorové totálně odlišným člověkem.
Petr Burian
Komunista sem, komunista tam
Není přeci jenom už načase se vykašlat na to kdo byl komunistou v minulém režimu, jakou zastával funkci a jak by pokračoval, nebýt revoluce?
|Další články autora
